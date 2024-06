Cảnh báo 6 vụ lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua

Mất hơn 1 tỷ đồng vì tin kẻ giả danh nhân viên gìn giữ hòa bình

Một người dân Bình Phước mới đây đã trình báo công an việc bị một đối tượng quen trên mạng xã hội lừa mất hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, đối tượng dùng tài khoản tài khoản Facebook ‘Yadni Bentos’ để làm quen với nạn nhân, tự giới thiệu đang làm cho Chính phủ Mỹ tham gia gìn giữ hòa bình ở Syria.

Cho biết mình có bố ruột là người Việt Nam nhưng đã chết và bố có để lại số tiền 600.000 USD, đối tượng đề xuất gửi số tiền đó về Việt Nam cho nạn nhân đầu tư. Sau khi nhận được ảnh chụp hộp tiền và giấy xác nhận gửi hàng về Việt Nam từ kẻ giả danh nhân viên gìn giữ hòa bình, nạn nhân nhận được các cuộc yêu cầu đóng phí thông quan, thuế hải quan và đã chuyển khoản hơn 1 tỷ đồng để hoàn thành xin giấy xác nhận, bảo hiểm lô hàng.

Từ vụ lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng trước những đối tượng kết bạn làm quen trên mạng; Cần xác minh danh tính của đối tượng và không nên vội vàng làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của đối tượng; Không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; Không truy cập vào các đường dẫn lạ và không tải những ứng dụng không rõ nguồn gốc. Trường hợp phát hiện đã bị lừa, người dân cần dừng gửi tiền, liên hệ ngay với ngân hàng, tổ chức tài chính để báo cáo lừa đảo và yêu cầu họ dừng mọi giao dịch.

Lừa đảo giả danh công an để thông báo người dân dính án hình sự

Giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới, song hiện nay, theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, vẫn có nhiều người dân mất cảnh giác nên sập bẫy của các đối tượng.

Đơn cử như, Công an Hà Nội đang điều tra, xác minh 1 người dân sống tại quận Hoàn Kiếm bị một đối tượng gọi điện tự xưng là công an. Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để chứng minh không liên quan. Do lo sợ, nạn nhân đã chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.

Cục An toàn thông tin đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn gọi điện giả danh cơ quan chức năng nhằm tránh bị mắc bẫy lừa đảo. “Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cũng như chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Do đó, người dân không nên vội vàng làm theo những yêu cầu, hướng dẫn của đối tượng”, Cục An toàn thông tin nêu.

Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo của kẻ giả danh giáo viên dạy lái ô tô

Giả danh là giáo viên dạy lái xe ô tô, một thanh niên đã lên mạng xã hội đăng tải thông báo nhận làm hồ sơ thi, nâng hạng giấy phép lái xe ô tô, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Cụ thể, để lừa những người có nhu cầu học và thi nâng hạng giấy phép lái xe ô tô, đối tượng lập tài khoản Facebook tên Mạnh Hùng, tự giới thiệu là thầy dạy lái xe của một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.

Tin tưởng kẻ này, nhiều người đã liên hệ, chuyển tiền để làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô. Bước đầu, cơ quan công an xác định 15 người ở Nghệ An và 10 người ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình Phước bị đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ trên mạng xã hội; Cần xác minh rõ ràng danh tính của đối tượng, yêu cầu đối tượng cung cấp các thông tin cần thiết để đảm bảo chọn nơi cung cấp uy tín; Không nên vội vàng tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo cơ quan công an gần nhất.

Tạo fanpage giả mạo VTV Online để đăng thông tin sai sự thật, lừa chiếm đoạt tài sản

Gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện trang fanpage có tên ‘Thư Viện Pháp Luật / Tư Vấn Pháp Luật Trực Tuyến’ đăng tải hình ảnh, bài viết có nội dung sai sự thật, mạo danh báo điện tử VTV (VTV Online) với tiêu đề ‘Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao A05. Công bố số hotline Đường dây nóng: 0948.304.750’. Tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân bị lừa đảo qua không gian mạng’. Qua điều tra, đã xác định đối tượng có hành vi lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản, với hình thức giả danh cán bộ của A05 - Bộ Công an.

Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân cảnh giác với các loại dịch vụ trôi nổi trên mạng; Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ hình thức dịch vụ nào khi chưa xác minh được danh tính và uy tín của đối tượng, tổ chức đó. Đồng thời, không vội vàng thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.

Cảnh báo chiêu lừa đảo mua hàng giá rẻ qua các nền tảng trực tuyến

Một sinh viên Trung Quốc vừa mắc bẫy lừa đảo khi mua hàng qua các nền tảng trực tuyến. Quá trình tìm mua điện thoại với kinh phí thấp, người này đọc được quảng cáo với nội dung giảm giá smartphone. Sau khi liên hệ, nạn nhân được đối tượng lừa đảo kết bạn, gửi một tin nhắn riêng tư qua WeChat.

Chọn mua điện thoại iPhone có tình trạng còn mới với giá chỉ 1500 Yuan (khoảng 5 triệu đồng) theo như giới thiệu của đối tượng, nạn nhân chuyển tiền và tiếp đó bị đối tượng hủy kết bạn, chiếm đoạt tiền.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cẩn thận khi bắt gặp những sản phẩm có mức giá rẻ bất thường, không mua hàng từ đối tượng sở hữu tài khoản mạng xã hội ảo, ít thông tin cá nhân.

Người dân cũng cần xác định kỹ danh tính của người bán, đối chiếu với tài khoản ngân hàng để xác thực trước khi chuyển tiền. Trường hợp gặp đối tượng lừa đảo như trên, người dân cần lập tức liên hệ với ngân hàng và báo cáo giao dịch lừa đảo, liên hệ với các cơ quan công an để kịp thời truy vết và xử lý đối tượng.

Bị đối tượng hẹn hò qua mạng lừa đầu tư vào công ty giả mạo

Mới đây, một người đàn ông 75 tuổi sinh sống tại Mỹ đã bị lừa đầu tư 60 triệu USD vào một công ty giả mạo. Đối tượng lừa đảo đã giả danh là một người phụ nữ thành đạt, xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua ứng dụng LinkedIn và dụ dỗ tham gia đầu tư vào một dự án sinh lời.

Từ vụ lừa đảo xảy ra tại Mỹ kể trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng Internet trong nước không cả tin bất kỳ đối tượng lạ nào trên mạng xã hội; Không nhận lời mời kết bạn, nhắn tin với những đối tượng sở hữu tài khoản cá nhân ảo; Không chuyển tiền cho bất cứ đối tượng nào khi chưa gặp mặt trực tiếp, chưa nắm bắt được thông tin và danh tính của đối tượng.

Trong trường hợp đã bị lừa, người dân cần nhanh chóng lưu trữ lại những đoạn hội thoại, trình báo lên các cơ quan có thẩm quyền để truy vết và ngăn chặn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.