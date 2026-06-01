Cảnh báo 1 thứ không nên đeo khi lái xe sau khi 1 người phụ nữ suýt chết

Một phụ kiện tóc quen thuộc được cảnh báo có thể gây chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn ô tô, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Khi thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, các chuyên gia cảnh báo người dân nên cân nhắc kỹ trước khi lái xe với một phụ kiện quen thuộc trên tóc, bởi nó có thể gây mất tập trung hoặc dẫn đến chấn thương nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn.

Một số phụ kiện thời trang tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn chúng ta nghĩ. Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có mái tóc dài thường buộc hoặc kẹp tóc gọn gàng để cảm thấy mát mẻ hơn và tập trung khi lái xe.

Tuy nhiên, một loại phụ kiện tóc rất phổ biến có thể trở thành mối nguy hiểm nếu sử dụng khi ngồi trên ô tô. Đó là kẹp càng cua.

Dù tiện lợi, kẹp càng cua có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng nếu người dùng gặp tai nạn giao thông.

Mối nguy đến từ nhiều yếu tố như khả năng gây mất tập trung, các cạnh sắc nhọn và chất liệu cứng của chiếc kẹp. Khi đang lái xe, việc vô thức chỉnh sửa hoặc sắp xếp lại kẹp tóc có thể khiến người điều khiển xe mất tập trung khỏi mặt đường.

Trong trường hợp xảy ra va chạm, chiếc kẹp có thể bị ép mạnh vào đầu hoặc văng ra với lực lớn, gây thương tích nghiêm trọng.

Kẹp càng cua có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng nếu tai nạn không may xảy ra. (Ảnh minh họa)

Tờ The Mirror từng đưa tin về nhiều trường hợp tai nạn liên quan đến loại phụ kiện này.

Các chấn thương nghiêm trọng liên quan tới kẹp càng cua

Ngày 24/1/2023, cô Jeena Panesar đã kẹp tóc bằng kẹp càng cua trước khi lên xe. Tuy nhiên, cô không ngờ phụ kiện này suýt cướp đi mạng sống của mình.

Trên đường lái xe về nhà sau giờ làm việc tại Swadlincote (Derbyshire, Anh), chiếc xe của cô lao vào một cái cây trong điều kiện sương mù dày đặc, trượt hơn 50 mét rồi lật nhào.

Cú va chạm mạnh khiến đầu Jeena đập vào nóc xe và chiếc kẹp càng cua bị ghim sâu vào da đầu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phải lấy chiếc kẹp ra khỏi đầu cô. Chấn thương để lại một vết rách sâu dài tới 30cm, kéo từ lông mày trái ra tận phía sau đầu.

Tai nạn khiến Jeena bị tổn thương cơ vĩnh viễn và mất khả năng cử động một phần lông mày. Sau ba ngày điều trị, cô đã đăng tải câu chuyện của mình lên TikTok để cảnh báo mọi người về nguy cơ sử dụng kẹp càng cua khi đi ô tô.

Nhiều chuyên gia y tế và tổ chức an toàn giao thông sau đó cũng đồng tình với cảnh báo này, cho rằng thiết kế cứng của kẹp càng cua có thể tạo ra những điểm chịu lực nguy hiểm khi xảy ra va chạm hoặc khi túi khí bung ra.

Tháng 3/2023, một phụ nữ khác tên Paisley Riley cũng gặp tai nạn nghiêm trọng vì chiếc kẹp càng cua bằng nhựa cứng mà cô đang sử dụng.

Chiếc kẹp cắm sâu vào phía sau đầu, khiến Paisley phải khâu bằng 5 ghim phẫu thuật để đóng vết thương.

Video cảnh báo của cô trên TikTok thu hút hơn 59 triệu lượt xem và tạo nên làn sóng thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Nhiều bác sĩ cùng các nạn nhân từng trải qua tai nạn tương tự đã kêu gọi phụ nữ tránh sử dụng các loại kẹp tóc cứng khi lái xe hoặc ngồi trên ô tô.

Chuyên gia khuyến cáo gì?

Theo Điều 97 của Bộ luật Giao thông đường bộ Anh, người lái xe không được mặc hoặc sử dụng những vật dụng gây hạn chế cử động hoặc ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

Quần áo quá chật, giày dép không phù hợp hoặc các phụ kiện cản trở việc lái xe đều có thể làm tăng nguy cơ mất kiểm soát phương tiện và gây tai nạn.

Trong trường hợp gây tai nạn do lái xe bất cẩn, người vi phạm có thể bị phạt nặng và bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tháo kẹp càng cua trước khi lên xe và cất vào ngăn đựng đồ hoặc giá để cốc.

Thay vào đó, người có tóc dài nên sử dụng các loại dây buộc tóc mềm, chun co giãn để giảm nguy cơ chấn thương nếu không may xảy ra va chạm.