Càng nghèo càng phải sớm làm việc này, kiên trì càng lâu càng chóng giàu

Ramit Sethi - Một tỷ phú tự thân sinh năm 1982, đồng thời là tác giả cuốn sách I will teach you to be rích (Tạm dịch: Tôi sẽ dạy bạn cách làm giàu) từng khẳng định đầu tư là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để thoát nghèo và làm giàu sau khi tốt nghiệp Đại học.

“Ngay khi tìm được một công việc với nguồn thu nhập ổn định và cao hơn lương làm phục vụ bàn trong quán ăn hay tiệm cà phê, bạn nên nghiêm túc dành 10% tiền lương để đầu tư. Sau mỗi năm, hãy tăng tỷ lệ này thêm 1%.

Hãy bắt đầu làm việc này sớm nhất có thể, tuyệt nhất là ngay khi mới tốt nghiệp đại học, duy trì nó trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Chắc chắn bạn sẽ trở thành triệu phú” - Ramit Sethi khẳng định và nhấn mạnh rằng có 1 triệu USD hoặc nhiều hơn không phải là mục tiêu dễ dàng, nhưng nó cũng không quá khó đến mức bất khả thi nếu bạn chịu đầu tư từ sớm.

Nhưng đầu tư thì cũng có muôn kiểu, vậy đâu mới là thị trường dành cho những người ít vốn, chưa có nhiều kinh nghiệm? Ramit Sethi gợi ý như sau.

Quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Funds): Hình thức đầu tư thụ động ít rủi ro cho người mới!

Ramit Sethi khuyên bạn nên bắt đầu đầu tư với hình thức đầu tư thụ động bằng việc tham gia các quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Funds).

“Có một cách vô cùng đơn giản để bắt đầu đầu tư: Mua các quỹ chỉ số (Index Funds) với chi phí thấp. Bằng cách đầu tư vào quỹ chỉ số, tiền của bạn sẽ được rải đều ở nhiều công ty, danh mục đầu tư của bạn sẽ được tự động đa dạng hóa. Và vì các quỹ chỉ số được quản lý thụ động và chỉ nhằm mục đích mô phỏng, nương theo hiệu suất và lợi nhuận của chỉ số thị trường, nên chúng cũng cần ít vốn đầu vào hơn” - Ramit Sethi chia sẻ.

Ở Việt Nam, các quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Fund) từ lâu đã được coi là một trong những lựa chọn đầu tư thông minh cho các nhà đầu tư ở các cấp độ kỹ năng khác nhau, với một cách thức đầu tư đơn giản nhưng hiệu quả. Ngoài việc có định giá hợp lý và ít rủi ro hơn chứng khoán riêng lẻ, quỹ chỉ số còn giúp nhà đầu tư tự động đa dạng hóa và tạo ra lợi nhuận hấp dẫn, phù hợp với nhiều nhu cầu đầu tư khác nhau.

Các quỹ đầu tư theo chỉ số (Index Fund) được lập nên và mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu. Một số quỹ chỉ số được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán tương tự như cổ phiếu. Đây được xem là một cách đầu tư chứng khoán thụ động.

Index fund hoạt động dựa vào chiến lược đầu tư thụ động. Hoạt động này giúp các nhà đầu tư tiết kiệm sức lực, thời gian phân tích và quản lý tài chính trong việc đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu.



Phải làm sao nếu không thể dành 10% thu nhập để đầu tư, vậy là chẳng lẽ cả đời không giàu nổi?

Nếu trích 10% thu nhập để đầu tư là tỷ lệ hơi “quá sức” với bạn ở thời điểm hiện tại, Ramit Sethi khuyên bạn đừng vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng hay chán nản. Bạn có bắt đầu tiết kiệm một khoản chỉ phục vụ mục đích đầu tư; hoặc nỗ lực tăng thu nhập.

Sở dĩ các chuyên gia luôn khuyên bạn bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt, vì khi ấy, bạn đang cho dòng tiền của mình một khoảng thời gian đủ dài để “sinh lời” theo biến động thị trường, đồng thời tận dụng sức mạnh của lãi kép.

Giả sử bạn đầu tư 1.000 USD với mức lợi nhuận hàng năm là 7%. Vào năm tiếp theo, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng lên 1.070 USD. Trong năm thứ hai, bạn sẽ kiếm được 7% trên toàn bộ số vốn cùng mức lợi nhuận trước đó, chứ không chỉ là 7% của khoản đầu tư ban đầu là 1.000 USD.

“Đó là lý do tôi khuyên bạn nên bắt đầu đầu tư ngay sau khi tốt nghiệp Đại học. Như vậy là lý tưởng nhất vì dòng tiền, nguồn vốn của bạn thừa sức sinh sôi, chẳng mấy bạn sẽ trở thành triệu phú ở độ tuổi 35, hoặc thậm chí là trước đó nữa. Tuy nhiên nếu thời khắc bạn tốt nghiệp đại học đã qua quá lâu rồi, hãy bắt đầu đầu tư ngay bây giờ. Suy cho cùng, muộn vẫn còn hơn không” - Ramit Sethi khẳng định.

