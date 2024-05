Cần Thơ - Tranh tài tôn vinh di sản bằng công nghệ tại Chung kết FPT Edu Color Up 2024

13 đội thi tranh tài tại chung kết FPT Edu Color Up 2024 diễn ra ngày 24/5 tại Trường ĐH FPT phân hiệu Cần Thơ

Vòng chung kết FPT Edu Color Up 2024 sẽ chứng kiến sự tranh tài của 13 tác phẩm thiết kế đồ hoạ đến từ học sinh sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT tại 2 bảng thi đấu: Art & Entertainment và Advertising & Commercial. Mỗi tác phẩm đều là góc nhìn của người trẻ với di sản Việt, kết hợp cùng năng lực ứng dụng công nghệ mỹ thuật số để tập trung giải bài toán thách thức mà cuộc thi đưa ra ở chủ đề "Di sản & Công nghệ": phát huy giá trị di sản và giá trị văn hóa Việt Nam.

Hàng loạt di sản được thể hiện bằng các loại hình mỹ thuật số khác nhau phô bày sự giàu đẹp và đa dạng của kho tàng di sản Việt sẽ xuất hiện ngay trong đêm chung kết này. Từ các loại hình nghệ thuật như tuồng, xẩm, múa rối nước, bài chòi Hội An hay nghệ thuật sân khấu của Khmer tới lễ hội đua ghe Ngo Okombok đều có thể hiện sáng tạo, được biểu đạt bằng công nghệ, năng lực thiết kế cùng góc nhìn đương đại của người trẻ. Những di sản gần gũi hơn với đời sống hiện nay như Tết miền Tây, văn hoá Sài Gòn, hoa văn gạch bông - ẩm thực - điểm du lịch Việt cho tới công trình Mẹ Thứ ở Quảng Nam hay trò chơi dân gian Việt cũng sẽ được học sinh sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT trình bày trước hội đồng giám khảo và khán giả bằng ngôn ngữ thiết kế và tinh thần của người trẻ làm chủ công nghệ.

Có thể nói, "di sản" thường được tiếp nhận như khái niệm mang tầm vĩ mô và có khoảng cách thế hệ nhất định với đại chúng, đặc biệt là GenZ, được hứa hẹn sẽ xuất hiện trẻ, mới, gần gũi, đầy động lực cho người trẻ tìm hiểu và lan toả tại vòng chung kết FPT Edu Color Up 2024 tối 24/5.

Đồng thời, quy tụ hội đồng giám khảo là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ và di sản, chung kết cuộc thi thiết kế đồ hoạ lớn nhất năm của Tổ chức Giáo dục FPT cũng là cơ hội để thí sinh và khán giả được trực tiếp nghe và học hỏi từ những phần chấm thi và nhận xét tác phẩm cùng các chia sẻ tâm huyết về những câu chuyện văn hoá, di sản.

Được biết, ngay sau chung kết tất cả các tác phẩm sẽ được trưng bày thành triển lãm tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ như một cơ hội đưa các di sản Việt tới gần hơn với cộng đồng, cũng như truyền cảm hứng dùng công nghệ làm mới di sản theo cách của người trẻ. Triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 – 27/5 và mở cửa miễn phí cho cộng đồng.

FPT Edu Color Up là cuộc thi thiết kế đồ hoạ thường niên được Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức nhằm tạo sân chơi và xây dựng cộng đồng để mỗi học sinh sinh viên FPT Edu có thể tham gia học hỏi cọ xát; từ đó nâng cao năng lực thiết kế đồ hoạ và vững vàng trưởng thành trên hành trình sự nghiệp.

Cuộc thi mùa giải năm 2024 có sự đồng hành của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS), Trung Tâm Xúc Tiến Quảng Bá Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam (VICH), Sáng kiến văn hóa Việt Nam (SKVH Vietnam) cùng nhiều đơn vị khác.

Vòng chung kết FPT Edu Color Up 2024 diễn ra tại Cần Thơ có sự tham gia của 13 đội thi gồm các học sinh sinh viên đến từ các đơn vị trong Tổ chức Giáo dục FPT, gồm: Trường Đại học FPT phân hiệu TP. HCM, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, Trường Đại học FPT phân hiệu Đà Nẵng, Trường THPT FPT Đà Nẵng, Greenwich Việt Nam cơ sở TP.HCM, Greenwich Việt Nam cơ sở Đà Nẵng, FPT Arena Multimedia Hà Nội, FPT Arena Multimedia Cần Thơ.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, gồm: Giám khảo Nguyễn Thị Thu Phương - Creative Director of Richard Moore Associates, Giám khảo Từ Phương Thảo - Giám đốc mỹ thuật tạp chí Elle Decoration Vietnam, Giám khảo Crazy Monkey - Giám đốc Sáng tạo, Sáng lập The Box Collective, Giám khảo Alex Cao - Giám đốc Sáng tạo và Sáng lập 9Blocks Creative, Giám khảo Tung Sharkz - Giám đốc Thiết kế 1900 (Bảng Art & Entertainment); Giám khảo Nguyễn Quang Trung - Họa sĩ – Giảng viên khoa Thiết kế Mỹ thuật, trường Đại học Sân Khấu – Điện Ảnh Hà Nội, Giám khảo Nguyễn Tiến Độ - Giám đốc mỹ thuật tạp chí Elle Decoration Vietnam, Giám khảo Việt Max - Hiphop Artist, Film Director , Giám khảo Trần Khánh Quân (Colin Tran) - Co-founder - Studio Cohe, Giám khảo Lê Ngọc Quý - Đạo diễn, Show Director (Bảng Advertising & Commercial).