Cận cảnh Messi được trực thăng "giải cứu", đưa về quê nhà Rosario

Theo kế hoạch, sáng ngày 20/12 (giờ Argentina), Lionel Messi và đồng đội sẽ đi diễu hành cùng chiếc cúp vô địch World Cup đến tượng đài Obelisk bằng xe buýt 2 tầng. Sau đó, các cầu thủ đến thẳng điện Casa Rosada - Phủ Tổng thống của Argentina để nhận bằng khen.



Tuy nhiên mọi thứ đã đổ bể khi quá nhiều CĐV tràn ra đường ăn mừng. Theo báo Argentina, đám đông lên đến 4 triệu người. Họ xuất hiện ở mọi nơi, vây kín khiến xe buýt 2 tầng trở các cầu thủ không thể di chuyển.

CĐV gặp tai nạn khi nhảy vào xe buýt Argentina

Nhiều người thậm chí có hành động quá khích khiến tình hình an ninh, giao thông thủ đô bị đặt vào trạng thái báo động. Giọt nước tràn ly là tai nạn hi hữu của một CĐV cố tình nhảy vào xe buýt. Ngay lập tức các cầu thủ Argentina đã được sơ tán bằng trực thăng đến nơi an toàn.

Ngôi sao hàng đầu Lionel Messi sau khi được “giải cứu” khỏi đám đông cuồng nhiệt đã đến thẳng sân bay Ezeiza. Tại đó, anh lên một chiếc trực thăng khác to hơn và bay thẳng về quê nhà Rosario. Hình ảnh Messi tạm thời rời thủ đô Argentina được fan ghi lại và đăng tải tràn lan trên MXH.

Messi cùng Di Maria và Dybala có mặt ở sân bay

Trực thăng đưa Messi về quê nhà Rosario

Không lâu sau khi chuyến diễu hành bị ngưng bất chợt, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), ông Chiqui Tapia đã lên tiếng về vụ việc.



"Họ - cơ quan an ninh Argentina - không cho phép chúng tôi chia vui với tất cả những CĐV đang chờ đợi ở Obelisk. Cuộc diễu hành đã bị hoãn. Tôi xin lỗi nhân danh tất cả các cầu thủ", ông Tapia chia sẻ.

Được biết, chính phủ Argentina ra quyết định cho toàn dân (trừ hệ thống ngân hàng và một số ngành mang tính đặc thù) nghỉ lễ ngày Thứ Ba 20/12 để màn ăn mừng chức vô địch thế giới được trọn vẹn. Thế nhưng khung cảnh lễ hội ở thủ đô Buenos Aires đã diễn ra suốt từ đêm 18/12 đến nay.