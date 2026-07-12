Cận cảnh dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM tiếp tục trễ hẹn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 7, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trường dự án vẫn còn ngổn ngang. Nhiều hạng mục trọng yếu chưa thể triển khai hoặc thi công cầm chừng do vướng công tác giải phóng mặt bằng.