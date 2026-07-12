Cận cảnh dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM tiếp tục trễ hẹn

Dự án nút giao An Phú, nút giao 3 tầng hiện đại nhất TP.HCM, tiếp tục lùi tiến độ đến quý III/2027 do vướng mặt bằng, nhiều hạng mục trọng điểm chưa thể thi công.
Dự án nút giao An Phú, nút giao 3 tầng hiện đại bậc nhất TP.HCM được khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông quy mô lớn, kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 7, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trường dự án vẫn còn ngổn ngang. Nhiều hạng mục trọng yếu chưa thể triển khai hoặc thi công cầm chừng do vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Trên công trường, các đơn vị đang thi công nhánh cầu N4 kết nối từ đường Đồng Văn Cống ra đại lộ Mai Chí Thọ và nhánh N1.1 thuộc hạng mục cầu chữ Y.
Trong khi đó, nhánh cầu N1.2 theo hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đường Lương Định Của vẫn chưa có dấu hiệu triển khai.
Trước đó, hai nhánh cầu vượt N2 và N3 đã được đưa vào khai thác. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ, còn nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái.
Theo ghi nhận, đoạn đường Lương Định Của, khu vực giao với đường Nguyễn Hoàng vẫn còn vướng mặt bằng. Đây là điểm nghẽn khiến tiến độ dự án nhiều lần phải điều chỉnh.
Tại khu vực này, mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện đông khiến nhiều thời điểm các dòng xe phải nối đuôi nhau di chuyển chậm để qua nút giao.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là chưa có mặt bằng để triển khai một số hạng mục trên đường Lương Định Của.
Cụ thể, có hai hạng mục quan trọng chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng. Đầu tiên là nhánh cầu N1.2 thuộc gói thầu XL13. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành kết cấu các trụ cầu từ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao An Phú.
Tuy nhiên, phần đường đầu cầu, mố M1 cùng hai trụ T1 và T2 nằm trên đường Lương Định Của vẫn chưa thể triển khai do chưa được bàn giao mặt bằng.
Hạng mục còn lại là mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng, bao gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng. Toàn bộ hạng mục này hiện chưa thể khởi công vì chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
Theo Ban Giao thông, tổng diện tích cần bàn giao để thi công hai hạng mục trên là 22.012 m², thuộc Khu đô thị phát triển An Phú và nằm trong lộ giới đường Lương Định Của.
Ngày 15/6/2026, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với khu vực này, giao các đơn vị liên quan hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11/2026.
Trên cơ sở tiến độ giải phóng mặt bằng, Ban Giao thông xây dựng lại kế hoạch thi công các hạng mục còn lại. Sau khi hoàn thành việc di dời hệ thống điện trung, hạ thế và tuyến ống cấp nước D500, thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 5 tháng.
Theo kế hoạch mới, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, sau đó bàn giao công trình và thực hiện quyết toán trong quý III/2027. Đối với các hạng mục đang triển khai, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N4 dự kiến thông xe vào cuối tháng 7/2026; nhánh cầu N1.1 dự kiến đưa vào khai thác đầu tháng 10/2026.
Riêng nhánh cầu N1.2, phần nằm trong phạm vi nút giao vẫn đang được triển khai, song thời điểm thông xe dự kiến vào ngày 30/4/2027 và phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của. Trong khi đó, các gói thầu hoàn thiện gồm cây xanh, hệ thống camera và bảng thông tin điện tử dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.
Mới đây, UBND TP.HCM ban hành quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao An Phú đến hết quý III/2027.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư hoặc phát sinh các vấn đề trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM theo quy định.