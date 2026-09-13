Cận cảnh dàn âm thanh gần 60 tỷ đồng tại Việt Nam

Dàn âm thanh trị giá gần 60 tỷ đồng là một trong những hệ thống có giá cao nhất được giới thiệu tại AV Show 2026.

Tại Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn - AV Show 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 tại khách sạn Prince Sài Gòn, sự xuất hiện của Maestoso Horn Speaker Prestige Version thu hút sự chú ý bởi mức giá gần 60 tỷ đồng.

Đây là hệ thống do AlmaSuona, thương hiệu âm thanh đến từ Italy, phát triển và được phân phối tại Việt Nam bởi Thiên Hà Audio.

Không chỉ có giá trị cao, Maestoso Horn Speaker còn gây chú ý bởi kích thước lớn. Hệ thống có chiều cao khoảng 2,6 m, rộng 1,6 m và sâu 1 m. Thùng loa cùng các họng kèn được chế tác thủ công từ gỗ quý.

Hệ thống sử dụng kiến trúc loa kèn 6 đường tiếng với 11 driver. Riêng dải trầm có bốn driver 15 inch và hai driver 18 inch hành trình dài, được bố trí trong sáu thùng loa bass riêng. Phần khuếch đại kết hợp ampli đèn ở tầng điện áp với ampli Class D công suất 350 W.

Dải tần đáp ứng của hệ thống trải từ 18 Hz đến 25 kHz, bao phủ từ vùng siêu trầm 18-60 Hz đến dải cao 15-25 kHz. Các dải từ bass đến super-high sử dụng mạch Single-Ended Class-A Triode, trong khi phần siêu trầm sử dụng cấu hình hybrid để đáp ứng yêu cầu công suất của những driver kích thước lớn.

Với giá niêm yết 1,95 triệu euro, Maestoso Horn Speaker hiện là hệ thống âm thanh có giá trị cao nhất từng được giới thiệu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ có hệ thống gần 60 tỷ đồng, AV Show 2026 còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều dàn âm thanh có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Một hệ thống do Audio Sơn Hà phối ghép có tổng giá trị khoảng 23 tỷ đồng, gồm cặp loa Kaiser C3 cùng các thiết bị nguồn, pre-amplifier và mâm than Kondo, Davince. Một hệ thống khác của cùng đơn vị có giá khoảng 15 tỷ đồng, sử dụng loa Odeon Audio Carnegie cùng các thiết bị khuếch đại và nguồn phát cao cấp.

Ở phân khúc thấp hơn, nhiều hệ thống có giá từ 5 đến 12 tỷ đồng cũng được trưng bày. Thanh Tùng Audio giới thiệu cặp JBL Summit Everest nhân dịp thương hiệu Mỹ kỷ niệm 80 năm thành lập. Riêng cặp loa có giá khoảng 5,3 tỷ đồng, trong khi toàn bộ hệ thống phối ghép vượt 12 tỷ đồng.

Một hệ thống khác sử dụng Bowers & Wilkins 800 Series có giá khoảng 8,3 tỷ đồng, bao gồm loa, ampli McIntosh, mâm than và các thiết bị đi kèm.

Theo ban tổ chức, AV Show năm nay có 27 nhà sản xuất, kinh doanh và phân phối thiết bị âm thanh hi-fi, home theater cùng các thương hiệu điện tử hi-tech, với tổng cộng 36 phòng và khu vực trưng bày. Số lượng đơn vị tham gia tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước, trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế.

Bên cạnh nhóm sản phẩm ultra hi-end, triển lãm vẫn có các thiết bị phổ thông hơn, từ loa di động, tai nghe, máy nghe nhạc đến các hệ thống karaoke và dàn âm thanh gia đình. Mức giá trải rộng từ vài trăm nghìn đồng đến hàng tỷ đồng, cho thấy thị trường thiết bị nghe nhìn đang được mở rộng theo nhiều phân khúc.

Sự xuất hiện liên tiếp của những hệ thống có giá trị hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, cho thấy phân khúc âm thanh cao cấp tại Việt Nam đang có thêm không gian để các thương hiệu quốc tế giới thiệu những sản phẩm đặc biệt. Đồng thời, các thương hiệu trong nước cũng bắt đầu tham gia sâu hơn vào sân chơi này.