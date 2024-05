Cán bộ CSGT gây tai nạn khiến 1 phụ nữ đi bộ tử vong

Ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong. Tài xế trong vụ việc là 1 cán bộ CSGT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối qua (2-5), bà Vũ Thị H. (49 tuổi, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đang đi bộ trên Tỉnh lộ 663, đoạn qua địa bàn xã Ia Drăng. Đúng lúc này, tài xế Nguyễn Hồng P. điều khiển ô tô BKS 81A- 323.83 đi tới và tông trúng bà H.

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị H. tử vong tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Chiếc xe ô tô tông trong vụ việc

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Hồng P. đã được đưa vào quán nước gần đó ngồi.



Những người dân chứng kiến và ghi lại clip vụ việc.

Một cán bộ CSGT Công an huyện Chư Prông cho biết ông Nguyễn Hồng P. là cán bộ thuộc Đội CSGT Công an huyện Chư Prông. Trước khi về công tác tại huyện Chư Prông, ông Nguyễn Hồng P. công tác tại Đội CSGT Công an TP Pleiku.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, cũng xác nhận ông Nguyễn Hồng P. là cán bộ CSGT Công an huyện Chư Prông.