"Camera giấu kín" quay cảnh Văn Hậu có hành động dịu dàng với Doãn Hải My gây sốt

Khi yêu, ai cũng muốn được người yêu trao cho sự quan tâm chăm sóc đặc biệt nơi đông người. Những hành động tuy nhỏ nhưng có tác dụng "khẳng định chủ quyền" cực cao, lại còn thể hiện sự che chở ấm áp của các anh con trai dành cho bạn gái nữa.

Có lẽ vì lý do đó mà hơn 1,8 triệu lượt người vào xem và nhiều bình luận xuýt xoa dành cho clip ghi lại khoảnh khắc Văn Hậu nắm tay Doãn Hải My không rời khi họ đi bên cạnh nhau. Dù có chiều cao gần 1,7 song khi đi với người yêu cầu thủ, Doãn Hải My vẫn trông rất nhỏ bé và cần nhiều sự che chở.

Đoạn clip do team qua đường ghi lại mà "chính chủ" chẳng hề hay biết. Thế nên, 100% Hậu và My dành cho nhau hành động này theo quán tính của người đang yêu chứ không hề... diễn chút nào. Không ít bình luận khen Doãn Hải My xinh, ấn tượng với phong cách kín đáo và vẫn xinh và sang của cô nàng.

Nhan sắc của bạn gái Văn Hậu lần nào cũng nhận về nhiều lời khen: "Người đẹp mặc gì cũng đẹp", "gu bạn này đơn giản mà vẫn toát nên vẻ sang, nhẹ nhàng thật sự!",...

Văn Hậu dắt tay bạn gái lọt ống kính "team qua đường". (Nguồn: chinhhana07)

Bên nhau hơn 3 năm, cặp đôi vẫn luôn dành được sự yêu mến từ fan couple. Văn Hậu thường xuyên được khen là biết quan tâm và chăm sóc bạn gái, cũng thuộc tuýp đàn ông chung thủy, thương ai là thương rất lâu. Còn Doãn Hải My, cô nàng sinh năm 2001 thì ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, ứng xử tinh tế và có thành tích học tập tốt.

Cặp đôi lúc nào cũng nhận về sự quan tâm nhiệt tình từ CĐM vì trai tài gái sắc