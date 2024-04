Sự điềm tĩnh tại một lớp học ở Đài Loan (Trung Quốc) khi động đất xảy ra: Tất cả nhờ kiến thức chống thiên tai được dạy từ bé

Trận động đất xảy ra vào ngày 3/4 đã làm rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên có một điều là tuy cường độ trận động đất rất mạnh song may mắn thiệt hại không quá nặng nề. Nguyên nhân đằng sau một phần được cho là đến từ việc hòn đảo này đã phát triển hệ thống cảnh báo sớm và có nhiều công tác để giảm tác hại của động đất cũng như các thảm họa khác trong vòng nhiều năm qua thông qua giáo dục, tuyên truyền thường xuyên, toàn diện.

Bạn có thể hiểu được điều này phần nào thông qua đoạn camera tại một lớp học tại đây được ghi vào sáng ngày trận động đất xảy ra. Chứng kiến cảnh tượng học sinh cùng giáo viên sơ tán động đất với một thái độ hết sức bình tĩnh khiến mọi người không khỏi cảm phục.

Thầy giáo và học sinh bình tĩnh ứng phó khi động đất xảy ra

Được biết, đoạn video này được quay lại bởi camera giám sát tại một lớp ở trường tiểu học Tân Thành, thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Khi trận động đất xảy ra, cả tòa nhà dạy học bắt đầu rung lắc, không ai bảo ai, phản ứng đầu tiên của các em học sinh là trốn dưới bàn học. Khi tình hình ổn hơn, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em liền lấy sách vở che chắn đầu và nhanh chóng di chuyển khỏi lớp học một cách trật tự, không chen lấn, hoảng loạn.

Ngoài hành động của các em học sinh, sự điềm tĩnh của thầy giáo cũng nhận về nhiều lời khen. Giáo viên như một người "thủ lĩnh", liên tục đưa ra những hướng dẫn đưa ra ngắn gọn, dứt khoát và bình tĩnh: "Mỗi người cầm một quyển sách", "Chia ra hai hàng để di chuyển", "Không cần đợi thầy". Đoạn cuối video còn cho thấy giáo viên ngắt cầu dao điện trong lớp học - một việc quan trọng cần thực hiện khi động đất xảy ra.

Hành động của thầy giáo và các bạn học sinh trong lớp học đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý thức cao độ của họ trong việc phòng chống thiên tai. Dù lúc đầu có hơi bất ngờ trước sự rung lắc mạnh, nhưng các em học sinh đã nhanh chóng phản ứng, thực hiện các bước bảo vệ bản thân theo đúng những gì đã được học.

Khi động đất xảy ra, các em học sinh nhanh chóng chui xuống bàn

Khi mọi thứ đã lắng xuống, các em để 1 quyển sách lên đầu để rồi nhanh chóng chạy qua ngoài

Sự điềm tĩnh và quyết đoán của cả thầy và trò trong lớp học trên rõ ràng là kết quả của việc giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai được tích hợp trong chương trình học từ rất sớm. Theo đó, các trường học tại Đài Loan (Trung Quốc) chú trọng rất nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng sống và các phương pháp ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Các bài học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn qua các buổi diễn tập thực tế, giúp các em nhớ lâu và phản xạ nhanh khi cần thiết. Điều này đã góp phần làm giảm thiểu tối đa các tổn thất về người và tài sản khi động đất xảy ra.

3 nguyên tắc “vàng” khi động đất xảy ra

Khi động đất xảy ra, mọi người cần nắm rõ ba điều cơ bản:

(1) Đảm bảo an toàn cá nhân.

(2) Có các biện pháp phòng cháy chữa cháy.. Như thầy giáo trong đoạn clip đã tắt cầu giao trước khi ra khỏi lớp.

(3) Đảm bảo lối thoát hiểm.

Ảnh minh họa

Khi ở trong nhà: Nếu cảm thấy rung chuyển, nên nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn an toàn như dưới bàn để tránh bị vật rơi trúng. Nếu động đất không quá mạnh và có thể di chuyển, hãy nhanh chóng dập tắt lửa nếu xuất hiện và mở cửa để chuẩn bị lối thoát hiểm.

Khi ở ngoài trời: Đảm bảo bảo vệ đầu và tránh xa tòa nhà cũng như các vật thể có thể rơi hoặc đổ. Hãy tìm khu vực rộng lớn để tránh bị vật thể rơi trúng. Nếu ở trong trung tâm mua sắm hay tàu điện ngầm, hãy nhanh chóng tìm lối thoát hiểm, đồng thời chờ đợi hướng dẫn từ ban quản lý.

Sau khi rung lắc dừng lại, đánh giá tình hình xung quanh, cung cấp sơ cứu nếu cần, và liên tục cập nhật tin tức từ chính quyền địa phương. Nếu nhà cửa không còn an toàn để sinh sống, hãy sơ tán đến khu vực an toàn. Trước khi đi, hãy nhớ tắt ga và các vật dễ cháy nổ. Các địa điểm sơ tán tạm thời và trú ẩn cần được xác định trước để có thể di chuyển một cách an toàn.

