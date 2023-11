"Cam thường" soi nhan sắc Hoà Minzy dự đám hỏi Văn Hậu, so với ảnh "sống ảo" liệu có khác?

Là sao Việt có mối quan hệ cực thân với dàn "bóng hồng" của các cầu thủ, Hoà Minzy tiếp tục góp mặt trong lễ ăn hỏi của Văn Hậu và Doãn Hải My vào sáng 11/11. Nữ ca sĩ diện áo dài cùng hội với Uyên Kem (vợ cầu thủ Thành Chung), Mai Hà Trang (vợ Hà Đức Chinh)... đây là những người chị chị em em với cô dâu. Tại đám hỏi Văn Hậu, Hoà Minzy cũng bị "team qua đường" bắt cận nhan sắc qua cam thường.

Trong ảnh chưa chỉnh sửa, Hoà Minzy gây chú ý bởi vóc dáng mảnh mai, nhỏ bé giữa hội bạn thân. Nữ ca sĩ chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế không lấn át cô dâu Doãn Hải My khi xuất hiện chung một khung hình. So với loạt khoảnh khắc do chính chủ tự đăng thì nhan sắc của Hoà Minzy không có quá nhiều sự khác biệt. Ngoài ra, Hoà Minzy còn ghi điểm bởi khi khách mời có thái độ nhiệt tình, luôn vỗ tay và tập trung theo sát mọi hoạt động của cô dâu chú rể.

Hoà Minzy vội vã xuất hiện tại lễ ăn hỏi của Văn Hậu sáng 11/11

Nữ ca sĩ bị soi cận nhan sắc qua "cam thường" khi đứng cạn Uyên Kem và Mai Hà Trang

Nhan sắc Hoà Minzy trong ống kính chuyên nghiệp và chụp vội không quá khác biệt

Hoà Minzy nổi bật giữa đám đông, cô luôn đứng phía xa dõi theo 2 người em thân thiết

Mỗi lần đi dự cưới, Hoà Minzy đều ghi điểm vì sự tinh tế, khéo léo

Ánh mắt ngập tràn niềm vui của Hoà Minzy khi chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc Văn Hậu - Hải My

Cô dâu Hải My có hội bạn cực xịn xò

Ảnh tự "sống ảo" của Hoà Minzy khi dự ngày trọng đại của Văn Hậu