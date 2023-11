Cam thường check “dâu hào môn” Xoài Non: Vẫn xuất sắc nhưng thay đổi một điều khiến dân tình nghi vấn có tin vui?

Bàn về sắc vóc của dàn mỹ nhân mỗi khi lọt ống kính “cam” thường có lẽ khó ai vượt qua được Xoài Non. Bởi bà xã “streamer giàu nhất Việt Nam” dù ở góc độ nào cũng vẫn xinh đẹp xuất sắc, khó lòng bị dìm kể cả khi không sử dụng app chỉnh ảnh.

Mỗi lần tham gia các sự kiện, người đẹp sinh năm 2002 đều khiến cộng đồng mạng rần rần thích thú, khen ngợi nhan sắc ấn tượng.

Trong một sự kiện ra mắt phim vừa qua, Xoài Non tiếp tục chứng minh đẳng cấp xinh đẹp, giữ vững phong độ qua camera thường. Cô nàng diện đồ ôm body, khoe trọn sắc vóc xứng danh mỹ nhân không gót chết. Netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi gương mặt baby, tươi tắn, không hề lộ khuyết điểm của Xoài Non.

Zoom cận nhan sắc Xoài Non qua camera thường (Clip: Team sự kiện)

Sắc vóc của cô nàng được netizen nhận xét: Mãi keo! (Ảnh: Team sự kiện)

Bên cạnh đó dân tình cũng nhận ra Xoài Non có một sự thay đổi không hề nhẹ về vóc dáng. Nhiều người tinh ý cho rằng cô nàng có phần tròn trịa hơn so với trước. Trong những lần lọt “cam” thường trước đây, Xoài Non luôn nhận được lời khen bởi vóc dáng mình hạc xương mai, gương mặt góc cạnh. Thế nhưng hiện tại, người đẹp nhìn có da có thịt hơn, nhiều người cũng nhận xét nhìn đầy đặn hút mắt hơn.

Nhiều người tinh ý nhận ra Xoài Non có phần tăng cân so với trước (Nguồn: @theidolcamp)

Netizen nghi vấn người đẹp đã có tin vui vì vóc dáng khác biệt (Nguồn: @theidolcamp)

Những lần lọt "cam" thường trước đây của Xoài Non

Tuy nhiên, cũng chính bởi sự thay đổi này mà netizen nghi vấn Xoài Non có tin vui. Vì ngoài vóc dáng, Xoài Non cũng để lại tóc ngắn, không cầu kỳ như trước. Dẫu vậy, một số người cho rằng có thể bà xã Xemesis tăng cân nên nhìn khác biệt.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xoài Non ăn gì mà xinh thế nhờ, lần nào chụp qua camera thường cũng đẹp lung linh”.

- “Xinh quá nhưng này nhìn lạ lạ, hình như tăng cân hả ta?”.

- “Nhìn Xoài giống có tin vui rồi quá”.

- “Thích Xoài Non như thế này, có da có thịt trông hút mắt hơn”.