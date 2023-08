Cẩm nang du lịch cho người lần đầu ghé thăm xứ Cảng Thơm

Mang nét hoài cổ pha lẫn hiện đại, Hồng Kông (Trung Quốc) là một trong những điểm đến nổi danh tại khu vực châu Á. Du khách đến đây ngoài việc ghé thăm những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất, trải nghiệm chuyến du lịch xa hoa hay săn tìm món hàng hiệu hiếm có, còn có thể khám phá nét đặc trưng của văn hóa Trung Hoa khi pha trộn cùng nền văn minh phương Tây độc đáo.

1.001 điểm check-in nổi tiếng

Bên cạnh các khu phố sầm uất, tòa nhà đầy màu sắc và vịnh cảng tấp nập thuyền bè, Hồng Kông (Trung Quốc) còn sở hữu loạt điểm đến nổi danh, thỏa sức cho các tín đồ "sống ảo" check-in "cháy máy".

Chung cư Montane Mansion là một trong những địa danh được check-in nhiều nhất tại xứ cảng thơm, với hàng trăm căn hộ bé như chiếc hộp xếp chồng lên nhau, chi chít vươn cao mấy chục tầng. Xuất hiện liên tiếp trong 2 bộ phim bom tấn Hollywood: Transformers 4 - Age of Extinction và Ghost in the Shell, những bức ảnh chụp chung cư Montane Mansion nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên khắp diễn đàn du lịch.

Đến Hồng Kông (Trung Quốc), du khách không thể không check-in chung cư Montane Mansion hay đại lộ Ngôi sao

Ngoài ra, bạn không thể bỏ qua loạt thắng cảnh đặc trưng của vùng đất này như đại lộ Ngôi sao - lấy cảm hứng từ đại lộ danh vọng của Hollywood nhằm tưởng nhớ các minh tinh, nhà sản xuất nổi tiếng nhất của nền điện ảnh Hồng Kông như Lý Tiểu Long, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc, Ngô Vũ Sâm… quảng trường Dương Tử Kinh, miếu Huỳnh Đại Tiên hay cảng Victoria - một trong những cảnh quan đô thị đẹp nhất thế giới.

Những món ăn đặc trưng Hồng Kông

Đến xứ cảng thơm, nhiều du khách cho biết đã "phải lòng" vùng đất này bởi nền ẩm thực lâu đời, tổng hòa của nhiều hương vị.

Có xuất xứ từ Trung Hoa, dim sum nhân tôm là món ăn đầu tiên bạn nên thử khi đến Hồng Kông. Phần nhân tôm xay nhuyễn được bọc trong lớp bột mịn, khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thơm của nhân tôm và phần vỏ bánh mềm mịn.

Trong khi đó, lẩu khô (Poon Choi) - món ăn truyền thống của người dân Hồng Kông - sẽ giúp bạn cảm nhận rõ phong vị ẩm thực xứ hương cảng. Một nồi lẩu khô gồm thịt bò, bào ngư, thịt gà, vây cá mập, hải sâm, da heo, mực, nấm… cùng các loại rau củ, thường ăn vào ngày đông người hoặc dịp sinh nhật, lễ Tết.

Dim sum hay lẩu khô là các món ăn nên thử tại xứ cảng thơm.

Thêm một món ăn xếp vào danh sách "must try" tại đây là ngỗng quay ăn kèm nước sốt mận ngọt hấp dẫn. Lớp thịt ngỗng đậm đà, mềm mọng được bao phủ bởi lớp da siêu giòn, chỉ cần cắn một miếng nhỏ là có thể nghe thấy tiếng "rào rạo".

Không chỉ món ăn chính, đồ tráng miệng tại Hồng Kông đa dạng, chiều lòng cả các thực khách khó tính nhất: Bánh tart trứng béo ngậy, trà sữa thơm lừng, tàu hũ nóng mềm mịn…

Loạt trải nghiệm vui chơi "quên lối về"

Với những người trẻ ưa khám phá, loạt công viên giải trí đẳng cấp thế giới như Disneyland, Ocean Park hay công viên bảo tồn sinh thái Wetland sẽ mang đến những trải nghiệm vui "quên lối vế". Nếu muốn hòa mình vào cuộc sống về đêm sôi động từng xuất hiện trong những bộ phim TVB đình đám một thời, khu phố ăn chơi khét tiếng Lan Quế Phường sẽ giúp bạn được sống như một người trẻ Hồng Kông thực thụ với bữa tối, đồ uống hay hoạt động nhảy múa tại nhiều quán rượu, quán bar và câu lạc bộ đêm.

Còn nếu muốn ngắm Hồng Kông từ trên cao, bạn có thể đến tham quan và chiêm bái Đại Phật ở Ngong Ping - một trong những tượng Phật lớn nhất thế giới, cao 34 m gồm cả đài sen, nặng khoảng 250 tấn, ghé đỉnh núi Thái Bình, đỉnh Victoria, hoặc ngồi trên Hong Kong Observation Wheel ngắm nhìn cảng Victoria từ độ cao 60 m...

Đa dạng các hoạt động giải trí cho người trẻ tại xứ cảng thơm (Ảnh: Bloomberg, Go Guides)

Dành cho các tín đồ mua sắm, Causeway Bay, Times Square, Landmark hay IFC Mall, Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy)… là vài cái tên đủ sức khiến bạn "lạc lối" tại xứ hương cảng. Chỉ với hành trang gọn gàng và tấm vé Vietjet bay thẳng để đáp xuống Hồng Kông, chuyến du lịch của bạn sẽ hoàn thành nhanh chóng và tiện lợi. Chặng bay Phú Quốc - Hồng Kông được Vietjet khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào thứ ba, năm, bảy; chặng Đà Nẵng - Hồng Kông tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào thứ hai, tư, sáu, chủ nhật, chặng TP.HCM - Hồng Kông khai thác hàng ngày.