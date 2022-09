Người đàn ông cầm dao bên bờ kênh

Nhận thông tin, Công an phường Lái Thiêu cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Thuận An có mặt tại hiện trường, vận động nhưng người này không hợp tác.



Lực lượng chức năng tiếp cận, vận động người đàn ông lên bờ.

Lực lượng cứu hộ phải mặc áo phao bơi xuống kênh tiếp cận người đàn ông, đồng thời yêu cầu các hộ dân gần đó đóng cửa, đề phòng đối tượng lên bờ xông vào nhà.



Sau một hồi lâu được thuyết phục, đối tượng chấp nhận buông dao.

Ban đầu, đối tượng cầm dao hù dọa, chống trả, tuy nhiên ít lâu sau, người này chấp nhận buông dao, lên bờ.



Lực lượng chức năng đưa đối tượng về trụ sở công an.

Đối tượng lập tức được đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu để lấy lời khai./.