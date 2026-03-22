Cải tạo ban công 8m2 quá vi diệu, cái kết khiến hàng xóm cũng muốn "bắt chước"

Hải (28 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc) mới đây đã đăng tải câu chuyện cải tạo nhà lên mạng xã hội, trong đó gây chú ý nhất chính là… chiếc ban công chỉ vỏn vẹn 8m² của gia đình. Bài viết nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, nhiều người thừa nhận đây là lần đầu tiên họ thấy một cách thiết kế “lạ mà hợp lý” đến vậy.

Theo chia sẻ của Hải, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh luận tưởng chừng rất quen thuộc khi sửa nhà: có nên đóng kín ban công hay không?

Cặp vợ chồng trẻ sống ở thành phố. Ảnh minh họa.

Hải kể, ban đầu anh kiên quyết muốn đóng kín toàn bộ ban công để đảm bảo sạch sẽ, dễ dọn dẹp. Trong khi đó, vợ anh - Diệp - 25 tuổi lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cô muốn giữ ban công mở để trồng cây, phơi đồ và tận hưởng không khí tự nhiên. “Cô ấy nói thích cảm giác đứng ngoài ban công, có gió thổi vào mặt, chứ không muốn biến nó thành một phần kín mít của phòng khách” , Hải thuật lại.

Hai vợ chồng tranh luận qua lại nhiều ngày mà không ai chịu nhường. Cho đến một đêm, vợ Hải lướt mạng và vô tình nhìn thấy một thiết kế ban công “đóng một nửa, để hở một nửa”. Ngay lập tức, cô quyết định áp dụng.

Ban đầu, Hải thừa nhận anh thấy ý tưởng này khá… kỳ lạ, thậm chí còn nghĩ “không ra đâu vào đâu”. Nhưng kết quả sau khi hoàn thiện lại khiến anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

“Đến ngày bàn giao, tôi thực sự bị thuyết phục. Nó đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều”, anh nói.

Ban công trước...

... và sau khi cải tạo, chia ra hai ngăn tách biệt, nền gạch cũng khác hoàn toàn.

Một ban công, hai không gian sống

Theo thiết kế cuối cùng, ban công 8m2 được chia thành hai phần rõ rệt, cụ thể:

- Khoảng 2/3 diện tích gần phòng khách được đóng kín bằng kính

- 1/3 còn lại giữ nguyên không gian mở

Phần đóng kín gần như nối liền với phòng khách, được bố trí thành một góc thư giãn nhỏ với bàn trà và ghế tựa. Vào mùa đông, ánh nắng chiếu qua lớp kính lớn, tạo nên một không gian ấm áp, yên tĩnh.

Trong khi đó, khu vực mở được tận dụng tối đa công năng: lắp giàn phơi, đặt máy giặt và trồng thêm cây xanh. Nhờ thông thoáng nên quần áo khô nhanh, còn cây cối cũng phát triển tốt.

Hai khu vực được ngăn cách bằng cửa kính trượt. Bình thường có thể mở ra để thông suốt toàn bộ không gian, nhưng khi cần như lúc bật điều hòa hoặc trời lạnh, chỉ cần đóng lại là đã có ngay một khu riêng biệt.

Nơi đây vừa là khu trồng hoa, vui chơi của thú cưng, vừa là nơi thưởng trà, đọc sách,...

Điểm khiến thiết kế này ghi điểm không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ mà còn ở sự linh hoạt trong cách sử dụng. Cùng một diện tích ban công, nhưng gia chủ có thể “biến hóa” theo nhiều nhu cầu khác nhau: muốn ngồi uống trà, đọc sách, tận hưởng ánh nắng thì ở khu kín; cần thông gió, phơi quần áo thì di chuyển ra khu mở; thích trồng cây, chăm chút một góc xanh nhỏ cũng có không gian riêng; thậm chí nếu nhà có trẻ nhỏ, chỉ cần trải thêm tấm thảm ở khu vực đóng kín là đã có ngay một chỗ vui chơi an toàn. Nói cách khác, chỉ với một ban công nhưng lại mang đến hai trải nghiệm sống hoàn toàn khác biệt.

Hải nhận xét, đây chính là điểm “đắt giá” nhất của thiết kế: “ Muốn làm gì cũng có chỗ phù hợp, giống như có hai ban công trong một vậy.”

Không chỉ đẹp, mà còn mang tính ứng dụng cao nhưng không phải nhà nào cũng làm được

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều người dùng mạng cho biết họ đặc biệt ấn tượng với sự linh hoạt của thiết kế này.

Một số bình luận cho rằng, kiểu ban công này giải quyết được mâu thuẫn phổ biến trong các gia đình: người thích sạch sẽ, kín đáo, người lại thích thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.

Không chỉ vậy, cách chia đôi không gian còn phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau:

- Gia đình có trẻ nhỏ có thể biến khu kín thành nơi vui chơi an toàn

- Người thích trồng cây vẫn có “khu vườn mini” riêng

- Người bận rộn vẫn đảm bảo chỗ phơi đồ tiện lợi

Dù gây sốt mạng xã hội, Hải cũng nhấn mạnh rằng thiết kế này không thể áp dụng đại trà. Theo kinh nghiệm của anh và tham khảo từ các trường hợp khác, ban công muốn chia kiểu này cần đáp ứng một số điều kiện: Diện tích đủ rộng (tốt nhất từ 7m2 trở lên), có ánh sáng tốt, ưu tiên hướng Nam, đảm bảo khả năng chịu lực, và quan trọng nhất vẫn là phải được ban quản lý tòa nhà cho phép

Nếu không đáp ứng, việc “chạy theo trend” có thể khiến không gian trở nên chật chội, thiếu sáng, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn.

Câu chuyện của Hải không phải là trường hợp duy nhất. Trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày càng nhiều gia đình chia sẻ những biến tấu sáng tạo với ban công: Có người chia đôi để làm phòng trà và khu trồng cây, có người thiết kế thành khu vui chơi cho trẻ kết hợp vườn mini, thậm chí có nhà còn đầu tư hệ cửa gấp linh hoạt, có thể mở hoàn toàn để biến ban công thành không gian ngoài trời khi cần.

Không ít netizen còn khoe luôn ban công nhà mình có ý tưởng tương tự, biến phần bình luận thành một “triển lãm mini” toàn những góc sống ảo khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.