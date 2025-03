Chiêu trò cùng với sự hỗ trợ của truyền thông từng là công cụ hữu hiệu trong việc quảng bá MV, phim ảnh. Dù vậy khán giả hiện không dễ bị "mắc bẫy" bởi chiêu truyền thông bẩn. Họ sẵn sàng tẩy chay nếu nghệ sĩ, người sáng tạo đi ngược với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Mới nhất đây, bộ phim Âm Dương Lộ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả sau khi sử dụng xe cứu thương, hú còi, nháy đèn ưu tiên để chở dàn diễn viên đến buổi ra mắt. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận, cho rằng đoàn phim đã sử dụng phương tiện cấp cứu sai mục đích. Không chỉ bộ phim mà dàn diễn viên cũng nhận nhiều chỉ trích khi quảng bá bộ phim.

Phim Âm Dương Lộ nhận chỉ trích vì dùng chiêu trò để PR phim.



Dù đã lên tiếng xin lỗi song những lời biện minh đó vẫn chưa xoa dịu được sự bức xúc của dư luận. Nhiều người cho rằng ê-kíp bộ phim đang dùng truyền thông bẩn để quảng bá cho bộ phim và kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ để những chiêu trò tương tự sẽ không còn diễn ra.

Trước Âm dương lộ , điện ảnh Việt cũng từng chứng kiến nhiều cái kết xứng đáng dành cho những chiêu trò "truyền thông bẩn".

Chú ơi, đừng lấy mẹ con (2018)

Vụ công khai "phim giả, tình thật" giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy - hai diễn viên chính của phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con từng trở thành tâm điểm dư luận trước khi phim ra rạp. Dù vô tình hay cố ý, là chiêu trò quảng bá hay sai lầm cá nhân nhưng khán giả đã phản ứng tiêu cực bằng cách kêu gọi tẩy chay phim vì cho rằng đó là trò "PR bẩn".

Mọi lùm xùm bắt đầu từ đoạn ngắn video clip phỏng vấn An Nguy và Kiều Minh Tuấn về vai diễn vào tháng 9/2018. An Nguy thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong khi nam diễn viên vẫn đang trong mối quan hệ với Cát Phượng. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận có nảy sinh tình cảm với bạn diễn trong thời gian đóng phim. Lời chia sẻ này bị một bộ phận công chúng chỉ trích gay gắt vì cho rằng An Nguy là kẻ thứ ba xen vào mối tình Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng.

Trước phản ứng dữ dội của khán giả, Kiều Minh Tuấn và An Nguy từ chối bình luận, nhà sản xuất tiếp tục để phim ra mắt rồi ra rạp theo lịch trình. Điều này càng khiến dư luận phẫn nộ, khẳng định đây là chiêu trò.

Chiêu trò của An Nguy và Kiều Minh Tuấn khiến phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" thua lỗ nặng.

Hơn 1 tuần công chiếu, nhà sản xuất hốt hoảng tiết lộ rằng doanh thu bộ phim bị ảnh hưởng khá nhiều từ việc khán giả đồng loạt tẩy chay sau ồn ào tình cảm giữa 2 nhân vật chính.

Phim được đầu tư 25 tỷ đồng nhưng chỉ thu về khoảng 10 tỷ đồng. Trước thiệt hại đáng kể này, nhà sản xuất quyết định kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Câu chuyện tình là thật hay giả vẫn không thể kiểm chứng được, sự thật là "trắng hay đen" chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, scandal của hai diễn viên chính, cộng với nội dung kém hấp dẫn khiến bộ phim chịu thất bại nặng nề về doanh thu.

Sau ồn ào này, An Nguy biến mất khỏi showbiz và quyết định qua Mỹ định cư. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng chật vật một thời gian dài mới có thể quay lại với nghệ thuật.

1990 (2021)

Năm 2021, phim điện ảnh 1990 của đạo diễn Nhất Trung ra rạp quy tụ 3 "ngọc nữ màn ảnh" gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My 9x. Song thời điểm ra rạp, đạo diễn Nhất Trung làm "dậy sóng" khi đăng đàn tố một nữ diễn viên chính của phim mắc “bệnh ngôi sao”.

Nam đạo diễn còn tố người này làm việc thiếu chuyên nghiệp, có thái độ bất hợp tác trong quá trình quảng bá phim. Bên cạnh đó là dòng trạng thái trách móc khiến đoàn phim phải tốn 2 ngày cho phân cảnh đơn giản.

Dù không trực tiếp nhắc đến tên của nhân vật nhưng tất cả mọi hành động đã gián tiếp khẳng định Nhã Phương chính là đối tượng được nhắc tới.

Phim 1990 của Nhất Trung bị tẩy chay vì loạt ồn ào.

Trước những lùm xùm, khán giả cho rằng đây là một chiêu trò mà đội ngũ truyền thông của phim đưa ra để thu hút khán giả. Nhiều khán giả chỉ trích và kêu gọi tẩy chay vì những úp mở của đạo diễn.

Thời điểm giới thiệu dự án này, nhà sản xuất 1990 cũng từng dính phải điều tiếng chiêu trò khi đưa những cảnh gây “nhức mắt” vào trailer của bộ phim nhằm thu hút sự chú ý của khán giả nhưng lại bị tố ngược lại là rẻ tiền, dung tục.

Bởi những điều đó nên dù dở hữu dàn diễn viên hàng đầu, phim 1990 cuối cùng đã phải sớm rời rạp với mức doanh thu không được như mong đợi.

Cậu Vàng (2021)

Cũng trong năm 2021, phim điện ảnh Cậu Vàng cũng bị tẩy chay vì những ồn ào bị cho là "truyền thông bẩn". Theo đó, kể từ khi công bố dự án, bộ phim đã bị chỉ trích nặng nề khắp mạng xã hội khi chọn một chú chó giống Nhật Bản để làm Cậu Vàng , trong khi bối cảnh câu chuyện dựa trên Lão Hạc của Nam Cao, diễn ra tại nông thôn Việt trước năm 1945.

Trước làn sóng phản đối dữ dội, Cậu Vàng tiếp tục bị tẩy chay mạnh hơn khi admin fanpage phim cư xử thô lỗ, trả lời bình luận khán giả với ngôn từ thách thức, không phù hợp. Nhiều khán giả cảm thấy phẫn nộ khi ê-kíp phim đang cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", tạo chiêu trò cho phim.

Phim Cậu Vàng bị cho là dùng chiêu trò thách thức dư luận để tạo chú ý.

Bên cạnh đó, nội dung phim càng gây thất vọng hơn khi rời rạc, kém hấp dẫn. Từ bối cảnh, tạo hình nhân vật đến cách giải quyết tình huống trên phim đều không làm hài lòng người xem. Tác phẩm kinh điển năm nào của nhà văn Nam Cao bỗng bị “xuyên tạc” nhạt nhẽo, trở thành nỗi buồn điện ảnh đầu năm 2021.

Sau hơn 2 tuần công chiếu, Cậu Vàng phải rút lui khỏi hệ thống rạp khi chỉ thu về 3 tỷ đồng.

Thần tượng (2014)

Thần tượng là bộ phim xoay quanh những người trẻ có ước mơ chạm chân vào thế giới nghệ thuật là một tác phẩm dọn đường cho sự trở lại showbiz của Hoàng Thuỳ Linh. Ngay thời điểm phim công chiếu, Hoàng Thuỳ Linh và nam chính Harry Lu liên tục có những cử chỉ tình tứ, vướng tin đồn cặp kè. Thời điểm này, nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi biết rằng đây là một chiêu trò để PR cho bộ phim.

Harry Lu từng thừa nhận dùng chuyện tình cảm để PR cho phim.

Sau này, Harry Lu từng thừa nhận dàn dựng chuyện tình cảm với ca sĩ Hoàng Thùy Linh khi phim bắt đầu chiến dịch PR. Những chia sẻ của anh khiến cho nhiều khán giả "quay lưng".