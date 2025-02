Cài bản cập nhật sửa lỗi Windows 11, người dùng bất ngờ gặp thêm lỗi với File Explorer

Nhiều người dùng đã phàn nàn rằng bản cập nhật KB5051987 của Windows 11 khiến File Explorer bị lỗi, khiến quá trình sử dụng máy gặp nhiều bất tiện khi đây là ứng dụng chính để truy cập tệp và thư mục trên PC.

"Bản cập nhật này giải quyết các lỗi bảo mật cho hệ điều hành Windows," Microsoft cho biết.

Sau khi cập nhật, nhiều người dùng đã lên các diễn đàn để nói rằng họ không thể mở bất kỳ thư mục nào trên File Explorer. Ngay cả khi thử mở thư mục thông qua phím tắt hoặc Windows Search, hệ thống vẫn không phản hồi. Tuy nhiên, ứng dụng không bị treo, vì tiến trình explorer.exe vẫn chạy bình thường trong Task Manager. Thay vào đó, File Explorer dường như chỉ "phớt lờ" mọi thao tác của người dùng.

Nếu gặp phải tình trạng này và cần truy cập tệp, giải pháp thay thế tốt nhất là cài đặt một ứng dụng File Explorer khác cho Windows. Dù đây không phải cách tối ưu, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể truy cập dữ liệu trong lúc chờ Microsoft khắc phục lỗi.

Đây không phải vấn đề duy nhất mà bản cập nhật này gây ra. Một số người dùng còn nói rằng quá trình tải bản cập nhật bị kẹt ở mức 0% trong nhiều giờ. Một số khác có thể tải xuống thành công nhưng lại gặp lỗi "Something didn’t go as planned" trong quá trình cài đặt. Điều này có thể là "may mắn", vì ít nhất họ không phải đối mặt với lỗi File Explorer.

Các lỗi khác được báo cáo bao gồm:

- Camera tích hợp trên laptop HP Spectre bị vô hiệu hóa.

- Hiệu suất GPU trên Nvidia RTX 4090 giảm đáng kể.

- Windows không thể khởi động sau khi cài đặt bản cập nhật.

Nếu đã lỡ cài đặt bản cập nhật và gặp phải lỗi File Explorer hoặc các vấn đề khác, người dùng có thể gỡ cài đặt bản cập nhật này để đưa PC về trạng thái bình thường.

Tuy nhiên, do KB5051987 là bản cập nhật bảo mật bắt buộc, hệ thống sẽ tự động cài đặt lại nó. Để tránh điều này, bạn có thể tạm thời tắt cập nhật tự động bằng cách vào Settings > Windows Update > Pause updates.

Tại đây, bạn có thể chọn tạm dừng cập nhật trong khoảng từ 1 đến 5 tuần. Hy vọng rằng trong thời gian này, Microsoft sẽ phát hành một bản cập nhật khác để khắc phục sự cố.