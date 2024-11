Cách nhận vé concert 3 Anh Trai "Say Hi" từ BONCHA

BONCHA gắn kết người hâm mộ và các nghệ sĩ tại Anh Trai "Say Hi" – Concert 2 (TP.HCM)

Cuộc chiến "săn vé" Anh Trai "Say Hi" – Concert 3 ở Hà Nội diễn ra khá quyết liệt. Người hâm mộ không kịp mua vé đã chuyển hướng sang săn vé từ các chương trình tặng vé của các nhà tài trợ.

Yến Nhi (24 tuổi, Ba Đình, Hà Nội), không giấu nổi sự vui mừng khi thấy thông báo chương trình tặng vé của các nhà tài trợ. Nhi kể rằng mỗi lần thấy các nhà tài trợ tung ra chương trình tặng vé Concert, cô lại háo hức tham gia. "Lúc thấy thông báo của các chương trình tặng vé, mình phải "xắn tay" tham gia luôn và vô cùng hồi hộp, mong bản thân sẽ là người may mắn trúng vé để được tận hưởng các màn trình diễn mãn nhãn từ Concert Anh Trai "Say Hi", Nhi chia sẻ.

Điển hình là chương trình đổi nắp sản phẩm lấy vé từ Trà Mật Ong BONCHA – Nhà Tài Trợ Vàng của Anh Trai "Say Hi" - Concert 3 tại Hà Nội. Fan chỉ cần thu thập đủ 30 nắp chai Trà Mật Ong BONCHA Trà Xanh Hoa Lài và thực hiện các bước yêu cầu đơn giản từ nhãn hàng khi tương tác trên mạng xã hội là có ngay cơ hội nhận vé tham dự Concert. Hình thức đổi nắp lấy vé này không chỉ mang đến cơ hội công bằng cho mọi người mà còn khiến hành trình săn vé trở nên thú vị hơn.

Chương trình đổi nắp lấy vé của BONCHA tạo "cơn sốt" trong cộng đồng người hâm mộ

Trước đó, ở Concert 1 và 2 của Anh Trai "Say Hi" tại TP.HCM, BONCHA cũng đã tổ chức chương trình đổi nắp chai lấy vé cho khán giả may mắn. Chương trình nhanh chóng trở thành cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ, thu hút hàng nghìn lượt tham dự và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Linh - một người hâm mộ của Anh Trai "Say Hi" - vui mừng chia sẻ niềm may mắn khi đã từng được BONCHA tặng vé tham dự Concert 2. Linh cho biết ban đầu chỉ tham gia với hy vọng nhỏ nhoi vì nghĩ cơ hội chiến thắng rất thấp. Thế nhưng, bất ngờ đã đến khi cô nhận được thông báo từ BONCHA mình là người may mắn trúng vé. "Mình thật sự không thể tin được. Cảm ơn BONCHA vì đã tạo cơ hội cho những người hâm mộ như mình.". Với Linh, đây không chỉ là một tấm vé mà là món quà tinh thần vô giá giúp cô gắn kết gần hơn đến thần tượng của mình.

Ngay khi vừa công bố BONCHA tiếp tục là Nhà tài trợ Vàng của Concert 3, người hâm mộ đã háo hức và liên tục đôn đốc nhãn hàng ra mắt thêm chương trình tặng vé, thể hiện sức hút mạnh mẽ và sự yêu mến của người hâm mộ dành cho BONCHA và chương trình Anh Trai "Say Hi".

Nhãn hàng Trà Mật Ong BONCHA đã đồng hành xuyên suốt với Anh Trai "Say Hi" từ show truyền hình đến Concert 1, 2, 3, gắn kết người trẻ với các Anh Trai. Từ các tập phát sóng đến chương trình đổi nắp trúng vé Concert, BONCHA cùng các Anh Trai đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, những phút giây sảng khoái cho khán giả với các màn trình diễn âm nhạc chất lượng cao. Ngoài ra, Anh Trai "Say Hi" cũng thành công đưa thương hiệu Trà Mật Ong BONCHA đến gần hơn với người dùng trẻ.