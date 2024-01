Cách kích hoạt đầy đủ camera 48 MP trên iPhone 15 đơn giản

Một trong những nâng cấp quan trọng cho hệ thống camera của iPhone 15 là ống kính chính 48MP tương tự như dòng Pro. Tuy nhiên mặc định camera này sẽ chụp ảnh 24MP để tiết kiệm bộ nhớ. Vì thế dưới đây sẽ là cách để bạn có thể bật chụp độ phân giải cao trên máy.

Camera 48MP được Apple giới thiệu lần đầu trên iPhone 14 Pro và Pro Max, cùng khả năng chụp ảnh ProRAW trong khi iPhone 14 thường vẫn sử dụng ống kính chính 12MP. Nhưng năm nay tất cả các mẫu iPhone 15 Series đều trang bị camera chính độ phân giải cao, riêng hai phiên bản Pro và Pro Max có thể chụp ảnh ProRAW, còn lại chế độ chụp HEIF Max 48MP mới thì các mẫu máy đều có thể chụp được.

Cách sử dụng camera 48MP trên iPhone 15

Bước 1: Mở ứng dụng Settings.

Bước 2: Kéo xuống phần Camera.

Bước 3: Chọn Format.

Bước 4: Gạt công tắc kế bên ProRAW & Resolution Control (trên iPhone 15 và 15 Plus sẽ chỉ là Resolution Control).

Bước 5: Trên iPhone phiên bản Pro sẽ có tuỳ chọn Pro Default và tại đây có thể chọn HEIF Max (up to 48MP) hoặc ProRAW Max (up to 48MP).

Bước 6: Thoát ra và mở ứng dụng Camera, đảm bảo ở góc ảnh có dòng chữ HEIF MAX hoặc RAW MAX không bị gạch chéo đi là được. Lúc này máy sẽ chụp ảnh 48MP ở định dạng bạn chọn trước đó. Lưu ý ảnh 48MP sẽ chỉ có ở tiêu cự 1x, chuyển tiêu cự sẽ đổi về 12MP.

Bước 7: Ngoài ra Live Photos không hoạt động với HEIF Max.

Bươcs 8: Bạn có thể nhấn giữ HEIF MAX hoặc RAW MAX để chuyển đổi qua lại các chế độ độ phân giải.