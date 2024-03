Cách học mới về an toàn giao thông gây chú ý, ghi điểm trong lòng thầy trò cả nước

Giáo viên trải nghiệm các trình huống mô phỏng trên máy tập lái xe cùng Hướng dẫn viên của Honda Việt Nam (Ảnh: HVN)

Việc tạo ra sự nhận thức và nâng cao hiểu biết về An Toàn Giao Thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng những bài học không chỉ là lý thuyết khô khan mà còn là những trải nghiệm thực tế, hấp dẫn và dễ tiếp thu, các buổi học về ATGT cần được thiết kế một cách sinh động, cụ thể và dễ hiểu hơn.

Thấu hiểu điều đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai tổ chức Hội thảo tăng cường vai trò quản lý, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông thuộc 29 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tại Hội thảo, các thầy cô giáo tham gia đã được lắng nghe thực trạng về tình hình ATGT; truyền tải thông điệp về vai trò và trách nhiệm trong đào tạo ATGT tại nhà trường. Đồng thời, các đề xuất, kiến nghị các cấp quản lý lập và hoàn thành kế hoạch đảm bảo ATGT trong nhà trường cho các em học sinh; củng cố kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Hội thảo cũng giới thiệu thí điểm chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe gắn máy điện an toàn cho lứa tuổi học sinh tại các trường THPT.

Chương trình đã nhận được sự đánh giá tích cực và ủng hộ nhiệt thành của các thầy, cô giáo và thu hút các em học sinh, sinh viên hào hứng tìm tòi và tiếp thu nội dung một cách dễ dàng nhất.

Honda Việt Nam hướng dẫn tư thế lái xe an toàn (Ảnh: HVN)

Trong buổi hướng dẫn của Honda Việt Nam, giáo viên đã có cơ hội trải nghiệm các chương trình mô phỏng trên máy tập lái xe cùng với hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Nhờ vào những trải nghiệm này, họ đã được huấn luyện và nắm vững các kỹ năng cần thiết để giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông. Các chương trình mô phỏng này không chỉ giúp giáo viên nắm bắt được tình huống giao thông phức tạp mà còn tạo ra một không gian an toàn và thú vị để thực hành, từ đó nâng cao sự tự tin và kỹ năng lái xe của họ.

Honda Việt Nam giới thiệu thí điểm chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng điều khiển xe gắn máy, xe gắn máy điện an toàn cho học sinh THPT (Ảnh: HVN)

Hội thảo cũng công bố một chương trình thí điểm đặc biệt, nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy, xe gắn máy điện an toàn cho học sinh THPT. Đây là một nỗ lực đáng chú ý của công ty nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho thế hệ trẻ. Không tập trung vào việc truyền đạt kiến thức lý thuyết, chương trình chú trọng các buổi thực hành trên xe sinh động và vui vẻ, giúp học sinh hào hứng làm quen với việc điều khiển xe một cách an toàn và tự tin trên đường. Điều này góp phần giúp các giáo viên dễ dàng giảng dạy cho các em học sinh hơn về an toàn giao thông, hướng tới xây dựng một cộng đồng giao thông văn minh và an toàn.

Tại Hội thảo, các đối tác đã thống nhất, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo nhằm tăng cường vai trò quản lý giáo dục An Toàn Giao Thông (ATGT) trong các trường Trung học. Không chỉ nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, việc truyền đạt kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng được thay đổi theo hướng mới mẻ, tích cực giúp các em học sinh sinh viên hào hứng hơn. Từ đó, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong môi trường học đường ngày càng vững mạnh.

Đóng góp ý kiến từ Phòng CSGT Hải Phòng (Ảnh: HVN)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu kết thúc Hội thảo (Ảnh: HVN)

HVN mong rằng việc thúc đẩy triển khai công tác tuyên truyền và đào tạo An Toàn Giao Thông (ATGT) cho các cán bộ quản lý ngành giáo dục cấp Trung học thông qua Hội thảo sẽ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục về an toàn giao thông trong môi trường học đường. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.