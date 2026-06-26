Cách G-Dragon chống hói đầu dù dành cả đời để tẩy tóc

Dù liên tục tẩy nhuộm suốt gần 20 năm, G-Dragon vẫn giữ được mái tóc dày đáng ngưỡng mộ.

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, G-Dragon có lẽ là một trong những ngôi sao thay đổi màu tóc nhiều nhất Kpop. Từ bạch kim, đỏ rực, xanh neon cho tới những kiểu nhuộm và tẩy tóc tưởng chừng chỉ xuất hiện trên sàn diễn thời trang, thủ lĩnh BigBang gần như đã thử qua tất cả.

Thế nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là ở tuổi 38, G-Dragon vẫn sở hữu mái tóc dày đáng ngưỡng mộ. Mới đây, khi xuất hiện trong bộ ảnh quảng bá cho dự án hợp tác "The Tigers of Asia" giữa thương hiệu PEACEMINUSONE, Nike và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, mái tóc đen dày cùng diện mạo trẻ trung của nam ca sĩ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Giữa thời điểm ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với tình trạng tóc thưa, tóc rụng vì căng thẳng và áp lực công việc, bí quyết giữ mái tóc khỏe mạnh của G-Dragon lại càng khiến công chúng tò mò.

Bí quyết số 1 không nằm ở tóc, mà nằm ở việc giảm căng thẳng

Nhiều người thường nghĩ muốn có mái tóc khỏe phải đầu tư vào dầu gội, tinh chất dưỡng da đầu hay các liệu trình đắt tiền. Nhưng với G-Dragon, điều quan trọng nhất lại bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sau màn tái xuất mạnh mẽ cuối năm 2024 với đĩa đơn POWER, tiếp đó là album Ubermensch và chuyến lưu diễn thế giới kéo dài suốt năm 2025, lịch trình của nam ca sĩ gần như kín đặc. Anh cũng gây chú ý khi cùng BigBang lần đầu tiên xuất hiện tại sân khấu Coachella, tiếp tục chứng minh sức hút của một biểu tượng Kpop thế hệ đầu.

Chính cường độ làm việc liên tục ấy khiến G-Dragon nhận ra rằng việc nghỉ ngơi và kiểm soát áp lực quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong lần xuất hiện trên chương trình trực tuyến Dex's Fridge Interview cùng Dex và Sana, nam ca sĩ tiết lộ bản thân đã bắt đầu học thiền định như một thói quen mới để cân bằng cuộc sống.

Anh cho biết mình thường tranh thủ thiền trong lúc di chuyển trên xe hoặc trước khi biểu diễn để ổn định tinh thần và sắp xếp lại suy nghĩ. "Tôi thấy nó thực sự giúp ích rất nhiều", G-Dragon chia sẻ.

Điều này cũng trùng khớp với nhiều nghiên cứu hiện đại. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hormone và sức khỏe da đầu. Thậm chí, stress còn được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc telogen effluvium - hiện tượng tóc rụng hàng loạt sau giai đoạn cơ thể chịu áp lực lớn.

Vì vậy, giữ tinh thần ổn định và duy trì nhịp sống lành mạnh cũng được xem là một phần quan trọng trong hành trình giữ tóc khỏe.

Từ thiền định đến trà đạo: Thói quen sống của G-Dragon thay đổi hoàn toàn

Không chỉ dừng lại ở thiền, G-Dragon còn bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến trà đạo và những thói quen sống chậm. Nam ca sĩ cho biết anh yêu thích cảm giác pha trà mỗi sáng bởi quá trình này giúp bản thân tự nhiên chậm lại giữa guồng quay công việc bận rộn.

Sự thay đổi đó cũng kéo theo những điều chỉnh trong chế độ ăn uống hàng ngày. G-Dragon tiết lộ rằng sau khi thức dậy, anh hiếm khi uống nước lọc ngay lập tức. Thay vào đó, thứ anh thường chọn là một ly trà đậu đen nóng.

Loại trà yêu thích của nam ca sĩ được người Hàn Quốc gọi là "Jwinuni-kong" hay còn được biết đến là trà đậu đen mắt chuột.

Khi MC Dex đùa rằng có phải đây chính là bí quyết giúp anh giữ được mái tóc dày như hiện tại hay không, G-Dragon chỉ bật cười và cho biết loại trà này có hương vị khá giống trà lúa mạch, dễ uống và dễ duy trì thành thói quen hàng ngày.

Vì sao người Hàn Quốc lại chuộng trà đậu đen?

Đậu đen mắt chuột là một giống đậu đen có kích thước nhỏ hơn bình thường, được đặt tên theo hình dáng giống đôi mắt chuột. Trong văn hóa dưỡng sinh Hàn Quốc, đây là nguyên liệu rất phổ biến và thường được sử dụng dưới dạng trà, bột hoặc sữa đậu đen.

Xét về mặt dinh dưỡng, đậu đen chứa lượng protein thực vật dồi dào, chất xơ, anthocyanin chống oxy hóa cùng các khoáng chất như sắt và kẽm. Trong đó, protein là thành phần cấu tạo nên tóc, còn các chất chống oxy hóa giúp giảm áp lực oxy hóa lên cơ thể. Vì vậy, đậu đen từ lâu đã được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ sức khỏe mái tóc được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định chỉ uống trà đậu đen có thể ngăn rụng tóc hay giúp tóc mọc nhanh hơn. Thay vào đó, trà đậu đen chủ yếu đóng vai trò bổ sung dinh dưỡng. Muốn duy trì mái tóc khỏe mạnh lâu dài vẫn cần kết hợp với chế độ ăn cân bằng, giấc ngủ chất lượng và việc kiểm soát căng thẳng hiệu quả.

Muốn thử trà đậu đen như G-Dragon thì làm thế nào?

Cách pha trà đậu đen khá đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

Phương pháp phổ biến nhất là rửa sạch đậu đen, để ráo rồi rang khô trên lửa nhỏ khoảng 10 phút cho tới khi dậy mùi thơm. Sau đó cho vào bình giữ nhiệt và hãm cùng nước nóng để uống như trà.

Ngoài ra, nhiều người cũng lựa chọn cách nấu truyền thống bằng cách ngâm đậu trước rồi đun với nước khoảng một giờ để lấy phần nước uống.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên sử dụng từ một đến hai ly mỗi ngày. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ đầy hơi hoặc có tiền sử gout, axit uric cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định một ly trà đậu đen mỗi sáng sẽ giúp sở hữu mái tóc dày như G-Dragon. Nhưng nhìn vào những gì nam ca sĩ chia sẻ, có thể thấy bí quyết thực sự của anh không nằm ở một sản phẩm thần kỳ nào, mà là sự kết hợp giữa quản lý căng thẳng, lối sống điều độ và những thói quen lành mạnh được duy trì trong thời gian dài.

Theo TVBS