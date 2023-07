Cách đổi thẻ Căn cước công dân qua Zalo không phải ai cũng biết

Bước 1: Để thực hiện được việc đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD) qua Zalo, người dân cần mở ứng dụng Zalo và ở ngay giao diện chính, hãy tìm từ khóa "công an thành phố" nơi bạn sinh sống hoặc tại khu vực quận/huyện/tỉnh có thẩm quyền cấp Căn cước công dân cho bạn. Trong hình dưới là ví dụ với Công an thành phố Hà Nội.

Ấn vào nút Quan tâm màu xanh ở giữa màn hình để tiếp tục.

Bước 2: Sau khi ấn quan tâm, ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện trò chuyện của OA này. Phía trên ô nhập nội dung tin nhắn sẽ có một vài tùy chọn. Để đổi lại CCCD, người dùng hãy ấn vào ngay Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Tiếp theo, ở giao diện của Cổng Dịch vụ công Bộ Công An, hãy chọn và ấn tiếp vào mục Cấp, Quản lý thẻ Căn cước công dân.

Bước 3: Sẽ có 2 mục để bạn có thể thực hiện việc xin cấp lại CCCD đó là Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) và Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh). Người dùng có thể chọn 1 trong 2 mục tùy vào nhu cầu và vị trí của mình gần cơ quan nào hơn.

Sau đó, ứng dụng sẽ chuyển sang giao diện của phần nộp hồ sơ. Ấn vào nút Nộp hồ sơ màu đỏ để bắt đầu điền thông tin.

Bước 4: Sử dụng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công An để đăng nhập vào hệ thống. Ngay sau khi đăng nhập thành công thì bạn sẽ được chuyển vào giao diện chọn Lý do thực hiện và Cơ quan thực hiện, chọn đúng lý do và cơ quan mình muốn thực hiện rồi ấn vào Tiếp tục.

Sau khi đăng nhập mà không được chuyển đến giao diện chọn lý do, người dùng có thể thoát ra và thực hiện lại thao tác.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã điền ở các mục phía trên để đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác. Kéo xuống bên dưới và tích chọn vào ô Tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật. Sau đó, ấn Tiếp tục. Cuối cùng chọn ngày Đăng ký lịch thu nhận thông tin CCCD và ấn Tiếp tục.

Sau khi hoàn tất các thao tác nêu trên, người dùng sẽ nhận được một Phiếu xác nhận. Tại mục này, người dùng hãy chọn vào Xác nhận gửi. Cổng Dịch vụ công Bộ Công an sẽ tự động trả cho người dùng giấy hẹn. Người dùng có thể in giấy này ra hoặc hoàn tất bằng cách ấn vào Đóng để hoàn thành việc khai báo.

Làm Căn cước công dân qua Zalo, sau bao lâu được trả thẻ?

Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định thời gian cấp Căn cước công dân như sau:

- Đối với hồ sơ do Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận: Chuyển dữ liệu điện tử lên Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư trong 02 ngày làm việc.

- Tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Đối với dữ liệu điện tử do đơn vị tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển lên: Xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân trong 3 ngày làm việc.

Đối với hồ sơ do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận: Xử lý, phê duyệt, in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân trong 4 ngày làm việc.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi in hoàn chỉnh thẻ Căn cước công dân, phải chuyển phát thẻ Căn cước công dân về đến nơi làm thủ tục.

Như vậy, thời hạn để người dân được cấp Căn cước công dân gắn chip là 8 ngày làm việc kể từ khi Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ.

Theo quy định, nếu người dân điền tờ khai và đăng ký thời gian đến làm thủ tục trước qua Zalo thì sẽ nhận được thẻ trong khoảng 08 ngày sau khi đến trực tiếp cơ quan Công an chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay.

Trên thực tế, thời gian trả thẻ có thể sẽ kéo dài hơn quy định vì các lý do khách quan như thiếu con chip làm thẻ...