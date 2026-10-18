Cách bảo quản chuối tươi lâu suốt 6 ngày bằng 1 vật dụng nhà bếp - không phải giấy bạc

Bạn có thể đã có sẵn mọi thứ cần thiết để thử mẹo bảo quản chuối này ngay tại nhà.

Một mẹo nhà bếp đơn giản, sử dụng một vật dụng quen thuộc, có thể giúp chuối tươi lâu hơn mà không bị chuyển sang màu nâu. Đáng chú ý, vật dụng này không phải giấy bạc.

Chuối là loại trái cây được nhiều người yêu thích để ăn nhẹ hoặc mang theo trong bữa trưa, đồng thời cung cấp chất xơ và các dưỡng chất như kali, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, bất cứ ai từng mua một nải chuối để ăn dần đều biết rằng loại quả này thường nhanh chóng chuyển nâu và mềm nhũn.

Chuối là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhưng lại khá nhanh chín.

Nguyên nhân là chuối vẫn tiếp tục chín nhanh sau khi được thu hoạch, đồng thời giải phóng ethylene, một loại hormone ở dạng khí thúc đẩy quá trình chín. Chuối cũng được biết đến là loại quả có thể đẩy nhanh quá trình chín của những loại trái cây khác được bảo quản cùng.

May mắn thay, có nhiều mẹo đơn giản trong nhà bếp giúp chuối giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Đầu năm nay, Ann Taylor Pittman, cộng tác viên của trang The Kitchn, đã thử nghiệm 7 phương pháp giúp kéo dài thời gian bảo quản chuối. Trong số đó có một cách sử dụng loại túi phổ biến thường được dùng để đựng đồ ăn mang theo khi đi làm hoặc đi học.

Cụ thể, cô thử cho chuối vào túi kín không chứa BPA, loại túi thường được sử dụng để bảo quản và phân loại thực phẩm. Dù từng được khuyên không nên áp dụng phương pháp này, Pittman vẫn quyết định thử nghiệm.

Pittman cho chuối vào túi kín không chứa BPA, loại túi thường được sử dụng để bảo quản và phân loại thực phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Sau 6 ngày thử nghiệm các phương pháp, cô nhận thấy chiếc túi phồng lên như thể được bơm căng nhẹ bởi lượng khí do trái cây giải phóng. Những chiếc túi cô sử dụng có màu đục, vì vậy chỉ đến khi mở túi, cô mới nhìn thấy kết quả bất ngờ bên trong.

Pittman cho biết vỏ chuối “hầu hết vẫn giữ được màu vàng tươi nguyên vẹn, chỉ còn một chút xanh ở phần cuống” và “gần như không có đốm”. Khi bóc vỏ, cô nhận thấy phương pháp này tạo ra sự khác biệt rõ rệt về kết cấu của quả chuối. Phần thịt quả trở nên mềm mịn, béo ngậy hơn, đồng thời hương vị cũng được “tăng cường”.

Dù bất ngờ trước hương vị thơm ngon của chuối, Pittman vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với độ mềm của phần thịt quả và chấm phương pháp này 8,5/10 điểm. Những cách khác cô thử nghiệm bao gồm cấp đông chuối, treo chuối trên móc và đơn giản là để chuối trên mặt bàn.