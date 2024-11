Các yếu tố ảnh hưởng độ bền và an toàn của xe máy điện

Nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ môi trường là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của xe máy điện. Theo đó, khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều tác động đến pin trên xe điện vì bộ phận này chỉ hoạt động tốt nhất ở dải nhiệt độ 20-40 độ C. Pin bị ảnh hưởng sẽ làm giảm tốc độ sạc, tốc độ di chuyển, khả năng tăng tốc của xe.

Vì vậy, để duy trì độ bền của xe máy điện, nên chờ pin nguội khi vừa sạc đầy, nhất là lúc sạc nhanh bằng những bộ sạc công suất lớn. Vì vào thời điểm vừa sạc đầy, nhiệt độ của pin thường ở mức cao, nếu sử dụng ngay có thể làm giảm công suất, hoặc khiến pin sụt giảm năng lượng nhanh hơn.

Cách sạc pin

Cách sạc pin trên xe máy điện cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như độ bền của pin. Theo các chuyên gia, việc sạc chậm sẽ giúp pin bền hơn so với sạc nhanh, vì lượng nhiệt sản sinh trong lúc sạc chậm sẽ thấp hơn. Đặc biệt, chủ phương tiện không nên để pin cạn dưới mức 20%, hoặc sạc đầy hơn mức 80-90% nếu không cần thiết, vì tuổi thọ của pin được duy trì tối ưu khi dung lượng pin trong khoảng 20-80%. Do đó, việc sạc pin hằng ngày sẽ giúp tăng độ bền của pin so với sử dụng xe cho đến khi pin bị cạn kiệt mới sạc.

Xe máy điện thường xuyên lội nước có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng. (Ảnh minh hoạ).

Riên đối với các dòng xe máy điện sử dụng công nghệ pin LFP, chủ xe có thể sạc đến mức 100% mà không bị ảnh hưởng đến hiệu suất, cũng như tuổi thọ của pin.

Thường xuyên lội nước

Ưu điểm nổi trội của xe máy điện là có thể lội nước mà không bị thủy kích. Tuy nhiên, tính kháng nước của xe điện sẽ giảm dần theo thời gian và tùy thuộc vào cách sử dụng của chủ phương tiện. Do đó, việc cho xe máy điện lội nước lâu dài sẽ khiến các gioăng cao su chống nước bị lão hóa sớm, nước xâm nhập một cách từ từ vào các thành phần như động cơ, pin, vòng bi trục bánh, khiến các bộ phận này bị hư hỏng.

Vì thế, sau mỗi mùa mưa, nếu có lội nước thường xuyên, xe máy điện cần được kiểm tra toàn diện các gioăng cao su chống nước ở các linh kiện, thành phần ngập dưới nước ở các cơ sở dịch vụ chính hãng.

Các linh kiện này nếu bị nước ngấm vào có thể bị rỉ sét hoặc chập điện, gây ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn của xe.

Phanh và lốp

Xe máy điện có khả năng đạt được mô-men xoắn tối đa tức thời, khiến xe tăng tốc nhanh và mạnh hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, đây cũng chính là lý do khiến bánh xe mòn nhanh hơn. Khi đi trong đường phố, việc tăng tốc nhanh hơn, nếu tài xế không điều tiết tay ga tốt, sẽ phải phanh nhiều hơn, nhất là trong điều kiện đường đông, tắc, khiến má phanh nhanh mòn hơn.

Vì thế, người dùng xe máy điện cần kiểm tra hoặc thay thế phanh và lốp thường xuyên để phanh luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất, tránh tình trạng bị trượt ngã vì lốp mòn khi di chuyển trên đường.