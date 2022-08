Các nhóm nhạc đình đám quốc tế Blue, A1, 911, Music Travel Love trải nghiệm phong cách sống hoàng gia giữa lòng Hà Nội

Nằm bên hồ Giảng Võ thơ mộng, khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake gây ấn tượng bởi công trình dát vàng lộng lẫy đến từng chi tiết. Tại đây, mọi vị khách đều được chào đón với sự nồng nhiệt và tận hưởng dịch vụ cao cấp 5 sao mang đậm phong cách hoàng gia.



Vừa qua, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake vinh dự đón loạt vị khách VIP là 4 boyband đình đám thế giới: Blue, A1, 911, Music Travel Love trong thời gian họ đến Việt Nam chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại HAY Glamping Music Festival. Trước đó, theo chia sẻ từ phía ông Hoàng Linh - Fouder TheBROs Entertainment đồng thời là trưởng BTC sự kiện HAY: "Để mời được các nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam là điều không hề đơn giản. Bên cạnh việc chấp nhận chi trả mức cát-xê ngất ngưởng, chúng tôi còn phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu chặt chẽ của họ về nơi ăn, chốn ở, sức khỏe, y tế, an ninh,... Đặc biệt, địa điểm lưu trú là điều rất quan trọng liên tục được phía ekip nghệ sĩ nhấn mạnh. Sau khi nghiên cứu, cân nhắc, chúng tôi quyết định lựa chọn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bởi chất lượng, dịch vụ 5 sao của khách sạn hoàn toàn khớp với loạt yêu cầu từ nghệ sĩ".

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake có tổng 342 phòng, diện tích được ốp gạch phủ vàng mặt ngoài rộng khoảng 12.000m2. Không chỉ bên ngoài mà bên trong mỗi phòng nghỉ, từ tường trần cho đến nhiều vật dụng trong phòng cũng được dát vàng 24k như: công tắc điện, bồn tắm, chậu rửa mặt, vòi hoa sen, giá treo khăn, bồn vệ sinh và nhiều linh kiện khác…Đặc biệt, khách sạn có bể bơi vô cực bốn mùa trên mái rộng 225 m2 với tầm nhìn toàn cảnh ngắm Thủ đô. Khu vực tắm tráng ngoài trời cạnh bể bơi cũng được sử dụng gạch ốp lát, vòi nước và kệ dát vàng vô cùng lung linh, hoành tráng.

Tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, các nghệ sĩ được sắp xếp nghỉ dưỡng tại phòng Golden Suite. Với tầm nhìn ngoạn mục ra hồ Giảng Võ, căn phòng hạng sang rộng 78m2 có ban công thoáng mát, góc thư giãn rộng rãi, phòng tắm lộng lẫy với trang thiết bị dát vàng, bồn tắm và phòng tắm xông hơi riêng. Theo chia sẻ từ phía đại diện khách sạn, thời gian để họ chuẩn bị đón đoàn nghệ sĩ quốc tế khá gấp gáp, chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Tuy nhiên, với tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ cùng đội ngũ nhân viên được training đào tạo liên tục, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake tự tin có thể chiều lòng mọi vị khách.

Thực tế cho thấy, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã mang đến cho Blue, A1, 911 và Music Travel Love trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong suốt thời gian họ ở Hà Nội. Các nghệ sĩ cho biết họ cảm thấy vô cùng thoải mái, hài lòng và biết ơn khi nhận được tiếp đón vô cùng tận tâm, nồng nhiệt từ phía khách sạn. Những nhóm nhạc huyền thoại đã cảm nhận được sự ấm áp, hiếu khách của con người Việt Nam. Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake đã để lại trong họ nhiều ấn tượng tốt đẹp và dĩ nhiên nếu có điều kiện, họ chắc chắn sẽ quay trở lại!