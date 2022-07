Các chủ xe VinFast VF 8 'tương lai' nhận xét về game trên xe: 'Tiềm năng phát triển lớn và mang đến nhiều trải nghiệm mở rộng'

Hà Anh Tuấn, một tư vấn bán hàng của VinFast, đã trải nghiệm trước một game được tích hợp trên mẫu xe VinFast VF 8 bản thử nghiệm, sau đó đã quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Đoạn clip cho thấy đây là một game dạng giải đố, mà theo chia sẻ của người này thì có tên là Sugar Pop. Anh Tuấn cho biết đây mới chỉ là một trong số 3 game được tích hợp sẵn trên chiếc VF 8 này.

Thử chơi game trên VinFast VF 8. Clip: Hà Anh Tuấn

Sau khi thử chơi game trên chiếc VF 8, anh Tuấn nhận xét phần hiển thị của game khá nét, cảm ứng nhạy và thao tác mượt mà. Theo người tư vấn bán hàng này, game chỉ cho phép chơi khi xe đã về số P, tức là đã dừng và đỗ lại hẳn. Điều này là để đảm bảo an toàn, bởi game không thể bật trong lúc lái xe.

Thao tác chơi game trên xe được nhận xét là khá mượt mà

Sau khi xem đoạn clip, anh Xuân Hà, chủ nhân "tương lai" của VinFast VF 8 và là giám đốc một số dự án về mảng công nghệ của một công ty truyền thông, chia sẻ: "Thật ra những ai quan tâm xe điện đều không thấy lạ về điều này. Chiếc Tesla Model S Plaid chơi được cả game Witcher 3. Nhưng có game như thế này trên xe cũng là tính năng hay ho rồi, đặc biệt là lúc tắc đường, dừng xe, có thể giải trí".

Màn hình chiếc Tesla có thể chơi được nhiều game đòi hỏi cấu hình cao

Thật vậy, màn hình của những mẫu xe điện Tesla hiện nay đã được tích hợp rất nhiều game. Ông Elon Musk, CEO của Tesla Motors, từng khẳng định rằng cấu hình máy tính của những dòng Tesla Model S và X có sức mạnh giải trí tương tự PlayStation 5.

Anh Đinh Văn Nam đã đặt mua chiếc VinFast VF 8 từ khi mẫu xe này mới được mở bán. Anh Nam cũng là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Nói về việc tích hợp game trên xe VF 8, anh nhận xét: "Nếu coi xe điện là một sản phẩm công nghệ, thì việc tích hợp game mang đến nhiều trải nghiệm mở rộng hơn cho khách hàng. Trong tương lai, mình cho rằng xe điện sẽ trở thành thiết bị di chuyển thông minh thay thế xe xăng, giống như smartphone thay thế điện thoại truyền thống. Khi đó, ở trên xe điện, ta có thể làm mọi thứ. Chính VinFast cũng đưa vào xe các ứng dụng như MyVinpearl, Shopee... thì sự xuất hiện của game cũng là hợp lý thôi".

Phân tích kỹ hơn về lý do xe xăng thường không tích hợp game, còn xe điện lại có, anh Nam cho biết: "Có 2 lý do. Thứ nhất là màn hình trên xe xăng thường nhỏ, hoặc nếu loại to thì dạng màn dài, chủ yếu đủ hiện thị thông tin cho xe thôi. Ngược lại, xe điện có xu hướng làm màn hình dạng máy tính bảng theo tỷ lệ 16:9 hoặc 4:3 nên trải nghiệm game và phim hay nhưng dịch vụ giải trí khác sẽ phù hợp hơn. Lý do thứ hai là chơi game trên ô tô đòi hỏi mở điện, xe xăng phải nổ máy. Theo mình nhẩm tính với chiếc xe xăng 2.0L đang sử dụng thì dừng 1 tiếng đỗ xe tốn khoảng 2 lít xăng, với giá xăng hiện nay thì phải trên 50.000 đồng, trong khi sử dụng xe điện thì tiết kiệm vì màn hình xe tiêu tốn không quá nhiều năng lượng".

Chiếc Tesla cho phép sử dụng chính vô-lăng của xe để chơi game đua xe

Anh Minh Đức, giám đốc một công ty phần mềm, cho biết: "Mình đang sử dụng Kia Cerato và có đặt mua chiếc VinFast VF 8 vì thích công nghệ và muốn trải nghiệm xe điện xem thế nào. Trước đây, mình chưa hề nghĩ đến việc chơi game trên xe, vì nghĩ khi dùng xe xăng mà có tích hợp game, mỗi lần chờ đón con mà cứ nổ máy xe chơi game "giết" thời gian thì sẽ tốn khá nhiều xăng. Nhưng giờ xe điện tích hợp game thì mình lại thấy là câu chuyện khác. Trước mắt nó có thể là game đơn giản, nhưng với cách chơi game qua "streaming" hiện nay thì có khả năng màn hình ô tô sau này sẽ có tiềm năng chơi được game "khủng" đấy, chỉ cần đường truyền 4G tốt là được".

Game chỉ là một phần trong gói dịch vụ tiện ích được trang bị cho các dòng xe điện như VF e34, VF 8 và VF 9. Ngoài game, các dòng xe điện của VinFast còn được tích hợp nhiều ứng dụng tiện ích khác như MyVinmec dùng cho dịch vụ sức khỏe, MyVinpearl dùng cho dịch vụ du lịch, FPT Play để xem phim, giải trí hay Shopee để mua sắm. Đây cũng là điểm khác biệt lớn trong trải nghiệm tiện nghi nội thất của các dòng xe điện VinFast so với hầu hết ô tô trên thị trường.

