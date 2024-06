Các chủ shop nhỏ tạo dấu ấn thương hiệu riêng bằng tạo QR với AI trên MoMo

Giữa hàng triệu mã QR, MoMo giúp người dùng tạo ra một mã QR Nhận Tiền độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân



Hiện nay đi đâu cũng thấy mã QR, từ cô bán xôi ở ngã tư, chú sửa xe, bà bán trái cây đầu hẻm cho đến các buổi tiệc cưới, sinh nhật trong những nhà hàng lớn. Với tốc độ nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi và chính xác, không cần nhập số điện thoại hay số tài khoản, mã QR Nhận Tiền cá nhân đã dần trở thành thói quen thanh toán và chuyển trả tiền của nhiều người. Theo dữ liệu mới của Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024, số lượng giao dịch thanh toán qua qua phương thức mã QR tăng 846,41% về số lượng và 1.146,14% về giá trị so với cùng kỳ năm cũ.

Mã QR Nhận Tiền ứng dụng AI trên MoMo giúp các tiểu thương nhỏ tạo ra nhận diện thương hiệu riêng với chi phí 0đ. Ảnh: MoMo

Dì Tư, bán bánh canh ở Chợ Phú Nhuận lâu năm, chia sẻ: "Tôi bán ở chợ, các sạp san sát nhau, các mã QR in ra cũng hao hao giống nhau. Từ hôm có mấy cô chú trẻ giới thiệu tính năng 'Tạo QR với AI' trên MoMo, tôi mò làm theo, in ra một mã QR to đùng với khuôn mặt của mình, khác hẳn với những mã QR của mấy sạp bên cạnh." Dì Tư vừa cười vừa nói thêm: "Ưng cái bụng dễ sợ. Cái mã QR còn có câu tôi thường nói với khách hàng: "Khách cần gì, Tư có đó'.

Trong chuỗi mắt xích bảo đảm an sinh xã hội và tạo việc làm cho nhiều lao động, cũng như đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước, vai trò quan trọng của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các tiểu thương và các cá nhân buôn bán online hay offline không thể bị bỏ quên. MoMo hiểu rằng, để khách hàng ghi nhớ họ và sản phẩm của mình, ngoài việc số hóa, các doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương cần biết cách xây dựng dấu ấn riêng nhưng thường gặp hạn chế về kinh phí. Chính vì thế, mã QR Nhận Tiền ứng dụng Gen AI của MoMo giúp tạo ra sự nhận diện thương hiệu riêng, nâng cao tính chuyên nghiệp của sản phẩm, và thu hút, giữ chân khách hàng một cách dễ dàng mà không mất phí.

Mã QR Nhận Tiền cải tiến bằng AI trên MoMo tạo thêm một điểm chạm kết nối giữa người bán và người mua. Ảnh: MoMo

Để sử dụng AI tạo QR, người dùng có thể chọn các theme (hình nền và màu sắc) có sẵn trong bộ sưu tập của MoMo và thêm thông tin giúp thuận tiện cho giao dịch, buôn bán như tên người bán/tên cửa hàng, sản phẩm kinh doanh, ảnh cá nhân và slogan yêu thích. Sau khi hoàn thành, người dùng có thể lưu mã QR về máy, in ra hoặc chia sẻ ngay lên trang cá nhân, gửi cho bạn bè và khách hàng.

Anh Mẫn, chuyên bán các mặt hàng trái cây bốn mùa online, chia sẻ: "Từ hôm mình gửi mã QR Nhận Tiền mới được tạo bằng ảnh AI và các thông tin bổ sung, nhiều khách hàng tỏ ra thích thú. Người thì ghẹo ảnh avatar của tôi dễ thương quá, người thì khen chiếc logo xịn sò. Tôi nghĩ, ngoài việc trái cây ngon, đây chắc chắn là cách để khách hàng nhớ đến mình." Anh Mẫn cũng nói thêm rằng, điều anh thích nhất là kinh doanh nhỏ lẻ ở Việt Nam dựa trên mối quan hệ cá nhân trong cộng đồng, và MoMo đã giúp những người bán hàng như anh tạo thêm một điểm chạm kết nối giữa người bán và người mua qua một vật tưởng chừng vô tri như hình QR.

