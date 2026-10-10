Ca viêm phổi ở Nga: Gia đình bác tin đồn nữ nhân viên tử vong sau khi "lây bệnh từ ống nghiệm"

Mẹ của Darya Shipilova - nữ nhân viên 28 tuổi làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch vùng Siberia (Nga) vừa qua đời vì bệnh viêm phổi - đã bác bỏ thông tin cho rằng con gái bà bị nhiễm bệnh sau khi làm vỡ ống nghiệm.

Darya Shipilova. (Ảnh: Fox News)

Darya Shipilova được cho là đã nhập viện vào ngày 29/9, và qua đời không lâu sau đó. Cơ quan chức năng Nga xác nhận, nữ nhân viên qua đời vì viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Darya Shipilova nhiễm dịch hạch thể phổi, có thể do làm vỡ ống nghiệm tại viện nghiên cứu.

Bà Svetlana Shipilova - mẹ của Darya Shipilova và cũng là một chuyên gia y tế - chia sẻ với hãng tin Glubina của Nga rằng bà không tin vào câu chuyện đang lan truyền về nguyên nhân cái chết của con gái mình.

"Tôi biết sự thật”, bà nói. "Tôi phải trả lời những người quen thiếu hiểu biết, những người tin vào tất cả những điều đó. Tất nhiên, những người sáng suốt thì không tin”.

"Ngay cả một số người trong ngành y cũng không hiểu rằng, không thể nào làm vỡ ống nghiệm theo cách đó. Kể cả khi bạn ném mạnh nó vào tường. Chỉ những người nghiệp dư mới nói ra những điều như vậy. Ngay cả khi xét trên giả thuyết, bạn cũng không thể làm đổ thứ bên trong hay làm vỡ ống nghiệm được. Chúng được bảo vệ rất kỹ lưỡng”.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, giới chức Nga đã khẳng định không có ca nhiễm dịch hạch nào được ghi nhận gần đây tại khu vực Irkutsk, và khoảng 200 người có tiếp xúc gần với nữ nhân viên bị viêm phổi đã bị cách ly.

Ngày 9/10, Thống đốc Irkutsk (Nga) - ông Igor Kobzev - cho biết trên kênh Telegram của mình rằng không có sự cố nào liên quan đến việc xử lý vi sinh vật gây bệnh được ghi nhận tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch.

"Không có sự cố nào liên quan đến quy trình xử lý vi sinh vật gây bệnh được phát hiện tại viện. Công tác giám sát đối với hoạt động này đã được xác nhận là tuân thủ đúng quy định”, ông Kobzev viết.