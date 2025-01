Ca sĩ Việt lấy chồng đại gia rồi bỏ luôn showbiz: Nuôi dạy hai con trai cực phẩm, cứ xuất hiện là gây bão

Trà My Idol từng là nữ ca sĩ được nhiều khán giả mến mộ bởi giọng hát ngọt ngào cũng những bài hát đình đám như Đừng ai nhắc về anh ấy, Cần lắm, Chuyện ngày hôm qua... Năm 2014, Trà My Idol đã quyết định tiến tới hôn nhân với chồng doanh nhân là Tô Văn Đức. Được biết, chồng đại gia của Trà My - Tô Văn Đức sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm nhiều nhà hàng, karaoke sang trọng cùng dàn xe hơi đẳng cấp.

Năm 2014, sau khi diễn ra đám cưới, giọng ca "Cần lắm" sinh con trai đầu lòng. Đến năm 2019, vợ chồng cô đón con trai thứ hai chào đời. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ tập trung lo cho gia đình và hai con nhỏ, lui về làm hậu phương cho ông xã.

Tuy không còn tham gia các hoạt động giải trí, ít xuất hiện trước công chúng nhưng Trà My Idol vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội. Hiện cặp đôi có hai quý tử nhà Trà My là Hayden và Gia Hy đúng chuẩn là bản sao của nữ ca sĩ và chồng lúc nhỏ.

Trong khi Hayden đáng yêu, hài hước thì Gia Hy lại vô cùng điển trai và trông như một soái ca nhí chính hiệu. Những bài viết về hai con trai của nữ ca sĩ luôn nhận được lượt tương tác "khủng". Trà My Idol từng nói con trai cô - bé Hayden, ba tuổi - có lượng fan đông, nhiều người đến tận nhà tặng quà bé hàng tuần.

Dạy con hiện đại, không áp đặt

Nói về cuộc sống hôn nhân, bà mẹ hai con không ít lần dành lời khen cho ông xã Tô Văn Đức. Trà My Idol nhận xét chồng doanh nhân chăm chỉ làm việc, biết quan tâm vợ và cũng hỗ trợ cô trong việc nuôi dạy các con.

Trong một lần tâm sự với giới truyền thông, người đẹp cho biết cô không hề áp đặt các con: "Tôi không định hướng con cái mình làm gì cả, chỉ thuận theo ý thích của con. Sau này, tùy theo thiên hướng của bé, tôi sẽ tạo điều kiện cho con phát triển". Cô cho biết con có được tiền từ đóng quảng cáo, cô mở sổ tiết kiệm để dành cho bé sử dụng sau này.

Trà My Idol chia sẻ vừa muốn vừa làm mẹ, vừa làm bạn với các con để bé biết mình được hiểu và cảm thông. Cô không dạy con bằng đòn roi hay quát mắng, cô dùng cách nói chuyện để bé hiểu và tự nhận lỗi mỗi khi làm sai.

"Tôi luôn để hai bé tự lập nhất có thể. Những thứ như đồ chơi, giày dép, quần áo, các con phải tự dọn dẹp, để đúng chỗ. Riêng với Hy, con đã bảy tuổi nên tất cả đồ đạc của mình, con phải tự biết chăm sóc. Con cũng tự dọn phòng ít nhất mỗi tuần một lần. Hiện con học online nên đã biết chuẩn bị đồ dùng, iPad, dụng cụ học tập... và tự ngồi vào bàn mỗi khi đến tiết học, tự làm bài tập về nhà. Đến tối, tôi kiểm tra tất cả bài tập con đã làm. Tuy vậy, đôi khi con mải chơi, tôi vẫn phải nhắc nhở.

Còn bé Hưng ngăn nắp hơn cả Hy. Nếu mọi người đi ra đi vào quên đóng cửa là dù con đang nằm ngủ hay đang ăn, con cũng dậy đóng lại cửa. Khi chơi xong đồ chơi, con cũng tự biết dọn dẹp. Lúc đi chơi về, con biết để giày dép, khẩu trang đúng nơi quy định. Còn khoản tự ăn uống thì cái đó khỏi bàn rồi. Tối đến, con biết tự vào phòng mình, chờ uống sữa để đi ngủ", cô chia sẻ thời gian trước.

Trà My cũng thích cho các bé hoạt động ngoài trời nhiều và điều này cũng thuận lợi vì khu nhà có sẵn các sân chơi nhỏ, có đường bờ sông. Mỗi ngày, bà mẹ cho các con tập thể dục buổi sáng và chiều tối. Cụ thể là các con đi xe đạp, chạy scooter, đánh cầu lông. Cuối tuần, cô dẫn con đi bơi ở bể bơi của chung cư.

Cô cũng hạn chế cho trẻ xem tivi, iPad nhiều mà thay vào đó là mua xếp hình, Lego, cờ vua và cả những trò chơi dân gian để con phát triển trí não.