Ca sĩ Tim tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa", đăng ảnh AI về Messi giữa tâm bão chỉ trích

Thái độ của ca sĩ Tim giữa tranh cãi về hành động ném áo đấu Argentina xuống đất gây chú ý.

Những tranh cãi xoay quanh ca sĩ Tim vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi gây làn sóng phản ứng dữ dội vì đăng clip mặc áo Cristiano Ronaldo, dùng áo đấu Argentina để lau xe rồi ném xuống đất, nam ca sĩ tiếp tục có động thái mới khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Theo đó, trên trang cá nhân, Tim đăng tải 2 story. Đầu tiên là hình ảnh Ronaldo và dòng chữ khẳng định thần tượng của mình là "GOAT". Không lâu sau đó, giọng ca Một Vòng Trái Đất tiếp tục chia sẻ một hình ảnh được cho là tạo bằng AI, trong đó nhân vật mặc áo đội tuyển Argentina kèm dòng chữ: "Messi đá cũng hay mà". Động thái này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi.

Tim đăng bức ảnh Ronaldo và khẳng định thần tượng là số 1

Không lâu sau đó, nam ca sĩ tiếp tục chia sẻ bức ảnh có logo AI, trong ảnh là người mặc áo đấu tuyển Argentina, đính kèm dòng trạng thái khen Messi "đá cũng hay"

Nhiều cư dân mạng cho rằng bài đăng mang tính châm biếm, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh chỉ ít giờ trước Tim đã đăng video mặc áo tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, dùng áo đấu Argentina để lau chiếc ô tô rồi ném xuống đất. Chính vì vậy, bài đăng mới càng khiến không ít người hâm mộ Lionel Messi cảm thấy bức xúc.

Việc liên tiếp có những bài đăng liên quan đến Ronaldo và Messi khiến cuộc tranh luận giữa hai cộng đồng người hâm mộ bóng đá tiếp tục bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới các bài đăng về Tim, cư dân mạng đồng loạt bình luận: "AI à, thách thức ai đấy", "Khen là 1 khịa là 10", "Bó tay thái độ này", "Giờ mới biết Tim lại trẻ con thế này", "Vừa câu view, câu like và kích war cho dân mạng thành công",...

Tim ngày càng nhận nhiều chỉ trích về hành động được cho là đáp trả cư dân mạng

Vào trang cá nhân có gần 350 nghìn người theo dõi của Tim, có thể thấy nam ca sĩ là fan cuồng của Ronaldo. Từ những đoạn clip ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha đến những đoạn clip phân tích kỹ về thần tượng, hay cả những bình luận được ghim các bài đăng để chứng minh với số đông rằng "Ronaldo là GOAT".

Việc công khai hâm mộ Ronaldo vốn không phải điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, tối 28/6, Tim trở thành tâm điểm bàn luận khi đăng tải một đoạn clip là có hành động thiếu tôn trọng đội tuyển Argentina. Trong video, nam ca sĩ mặc áo đấu của Ronaldo, đồng thời sử dụng một chiếc áo có thiết kế giống áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe rồi ném xuống đất. Đính kèm video, Tim viết dòng trạng thái: "Nhận rửa xe miễn phí,đặc biệt cho ai cao dưới 1m75", và dùng hash tag Ronaldo trong bài viết.

Tim đăng video mặc áo Ronaldo, dùng áo đấu tuyển Argentina để lau xe

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích từ nhiều người hâm mộ bóng đá. Đa số ý kiến cho rằng việc yêu thích một cầu thủ là quyền cá nhân, nhưng biến biểu tượng của đội bóng khác thành "đạo cụ" để thể hiện tình cảm với thần tượng lại là cách ứng xử phản cảm và khó chấp nhận.

Giữa những ý kiến trái chiều, Tim vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc. Tuy nhiên, đoạn clip gây tranh cãi đã không còn hiển thị trên trang Facebook cá nhân của nam ca sĩ, trong khi video vẫn xuất hiện trên tài khoản TikTok và chưa có dấu hiệu bị gỡ bỏ.