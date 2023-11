Ca sĩ O Sen Ngọc Mai thừa nhận từng làm đám cưới với chồng cũ, muốn khép lại ồn ào

Ngày 1/11, O Sen Ngọc Mai có những chia sẻ xoay quanh ồn ào về đời tư thời gian qua. Cô thừa nhận đã tổ chức đám cưới với người cũ nhưng không đăng ký kết hôn.

Ngọc Mai vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà chồng cũ

Ngọc Mai thừa nhận từng tổ chức đám cưới với người cũ trước khi đến với Quốc Nghiệp.

Ngọc Mai kể đó là đám cưới đơn giản khi cô và người cũ chấp nhận sự cản trở để chung bước. Ngọc Mai mặc áo dài - bộ áo dài cô đi diễn ở phòng trà và chiếc lúp đội đầu mua ở chợ Tân Bình.

"Tôi tự trang điểm, tự làm hoa thật đơn sơ trong tất cả buổi chung vui. Rất nhiều người chứng kiến và giúp đỡ tôi cho đám cưới nhưng chúng tôi chưa tự tin để đăng ký kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có quyết định như thế nào thì cả hai cũng tôn trọng vì miễn là tốt cho nhau", Ngọc Mai chia sẻ.

Cô cũng khẳng định chưa bao giờ thấy hổ thẹn hay giấu giếm chuyện cũ. Thậm chí, đó là câu chuyện đẹp mà Ngọc Mai chia sẻ với người thân, học trò, bạn bè, hàng xóm.

Theo Ngọc Mai, đã đường ai nấy đi nhưng cô vẫn giữ được tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, em chồng và họ hàng bên chồng cũ.

Cô cũng ngầm phủ nhận tin cướp nhà của chồng cũ khi tuyên bố: "Tôi chưa từng tham của ai một đồng vì lòng tự trọng của chính mình".

Với nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp, Ngọc Mai nhấn mạnh cả hai đã kiểm chứng mọi thứ cả về lý và tình trước khi gắn bó. "Chúng ta chẳng tranh chấp với ai, chẳng bỏ mặc ai, tất cả là sự lựa chọn được mất của mỗi người trong cuộc. Em có những 3 lần được mặc áo cô dâu chụp hình và chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta nhưng vẫn còn thử thách", Ngọc Mai nhắn nhủ.

Ngọc Mai khẳng định tình cảm bền chặt với chồng hiện tại - nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp.

Ngọc Mai nhờ pháp luật can thiệp để khép lại ồn ào

Vào tháng 2, O Sen Ngọc Mai vướng tin đồn kết hôn với người đàn ông khác trước khi lấy nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp. Hình ảnh cô trong bộ áo dài cưới với bối cảnh hôn trường cùng sự xuất hiện của một số nghệ sĩ Việt khiến nhiều người đặt câu hỏi. Tuy nhiên, cả Ngọc Mai và Quốc Nghiệp không phủ nhận cũng không khẳng định về vụ việc.

Thời điểm đó, Ngọc Mai bị chỉ trích nặng nề và vướng vào hàng loạt ồn ào khác như người thứ ba, cướp nhà của chồng cũ, nói dối dạy ở Nhạc viện TP.HCM...

Dù tin đồn ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, công việc của mình, Ngọc Mai giữ im lặng. Cô chọn cách nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Ngọc Mai cho biết gia đình cô đã gửi thông tin sự việc đến cơ quan công an. "Biết ơn Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an đã đồng hành cùng gia đình tôi trong thời gian qua và vẫn đang tiếp tục đồng hành", Ngọc Mai cho hay.

"Tôi sẽ không phụ lòng yêu thương của mọi người. Tôi sẽ vững chãi trên con đường đã chọn, vẫn cống hiến tận tâm với nghề", Ngọc Mai viết.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện truyền thông của Ngọc Mai cho biết Ngọc Mai mong muốn mọi ồn ào được khép lại. "Chúng tôi có mở hồ sơ các sự việc không mong muốn cơ quan điều tra. Các cá nhân, đơn vị truyền thông muốn lấy thông tin có thể trao đổi với cục A05 để nắm chi tiết. Bản thân Ngọc Mai không muốn nhắc lại về những ồn ào", người này chia sẻ.