Ca sĩ nhí Đăng Bách cùng học sinh Nghệ An tham gia Ngày hội đi bộ MILO 2023

Hàng ngàn người hòa mình cùng Ngày hội đi bộ

Sáng 19/3, Ngày hội đi bộ do Nestlé MILO phối hợp tổ chức cùng Sở ban ngành tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi động tại quảng trường Hồ Chí Minh. Sự kiện hòa chung không khí thể thao sôi nổi của Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và đã nhận được sự ủng hộ của gần 7.500 học sinh, phụ huynh và người dân trong tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội, Nestlé Việt Nam trao tặng dụng cụ tập luyện thể thao và vườn ươm tổng trị giá 300 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Màn trình diễn của ca sĩ nhí Đăng Bách đã khích lệ tinh thần thể thao của các bạn học sinh, sẵn sàng cho một hành trình năng động phía trước.

"Ngày hội đi bộ MILO là sự kiện thể thao lớn mà em và các bạn đều rất mong chờ. Bản thân em cũng rất thích đi bộ mỗi ngày vì nhờ thói quen chăm vận động mà em có được nhiều lợi ích về sức khoẻ và rèn luyện được ý chí bền bỉ từ việc tập luyện thể thao", Đăng Bách chia sẻ thêm.

Ngày hội đi bộ MILO 2023 do Nestlé MILO tổ chức tại Nghệ An, thu hút hơn 7.500 người tham gia.

Được tham gia và trải nghiệm ngày hội, bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa, Học sinh lớp 4C Trường TH Trường Thi chia sẻ: "Hôm nay em có cơ hội được giao lưu gặp gỡ bạn bè mới và cùng các bạn hoàn thành cự ly đi bộ để thể hiện sự quyết tâm rèn ý chí cho hành trình năng động phía trước. Sau khi hoàn thành, chúng em còn được trải nghiệm đa dạng các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá… tại khu trò chơi vận động".

Với vai trò là người đồng hành cùng con, chị Đặng Thị Thủy Tình, Phụ huynh bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa cũng không giấu được sự vui mừng: "Tôi rất vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng con trong Ngày hội đi bộ MILO. Lý do tôi quyết định cho con đồng hành chính vì rèn luyện sức khỏe là điều cần thiết mỗi ngày, đặc biệt lứa tuổi của các cháu thì càng phải rèn luyện tốt hơn".

Vượt qua thử thách để về đích, các em được tiếp năng lượng với thức uống dinh dưỡng và nhận huy chương MILO tại Booth Phần thưởng cho Ý chí, ghi dấu thành quả mà các em đã đạt được trong hành trình này.

Long Chun cùng em trai hào hứng tham gia Ngày hội đi bộ MILO 2023 với sự quyết tâm và ý chí bền bỉ chinh phục cự ly đi bộ 1,5 km

Nestlé MILO nỗ lực chung tay cùng Sở ban ngành tại các tỉnh thành xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh.

Vườn ươm cây xanh được gửi trao thế hệ trẻ

Nằm trong chuỗi hoạt động chung, chiều ngày 20/3, Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Sở ban ngành tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng, cải tạo vườn ươm cho các trường học. Hoạt động thiết thực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nestlé Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Các em học sinh và thầy cô giáo cùng trồng cây, tạo nên những khu vườn xum xuê, xanh mát, từ đó, nâng cao ý thức yêu thiên nhiên, cùng nhau bảo vệ môi trường trong mỗi bạn nhỏ.

Các em học sinh cùng với thầy cô được tự mình tham gia trồng cây, hình thành nên những khu vườn cây xanh

Khép lại chuỗi sự kiện rực rỡ và đầy thành công, với những thông điệp nhân văn và giá trị lớn lao được tạo dựng, bà Philomena Tan, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, công ty Nestlé Việt Nam cho biết, không khí sôi nổi của Ngày hội đi bộ MILO 2023 cho thấy tinh thần năng động và niềm đam mê thể thao luôn hiện diện ở thế hệ trẻ.

"Trong hành trình 10 năm, cùng với các sản phẩm dinh dưỡng để tiếp năng lượng tự nhiên cho các em cao lớn vươn xa, Nestlé MILO đã không ngừng nỗ lực chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam thông qua việc tổ chức chuỗi các hoạt động thể thao đa dạng, giúp trẻ nâng cao sức khỏe thể chất và hình thành ý chí bền bỉ - những điều quan trọng làm nên thành công trong cuộc sống." bà chia sẻ.