Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 khởi đầu vội vàng, lúng túng tìm lại hào quang

Trong năm 2022, Ca Sĩ Mặt Nạ chính là điểm sáng trong "cơn bão" chương trình truyền hình thực tế. Khi diện mạo được ẩn sau lớp mặt nạ thì giọng hát và âm nhạc chính là điều làm nên giá trị của một người nghệ sĩ - thông điệp được Ca Sĩ Mặt Nạ nắm bắt và khai thác quá tốt và được đông đảo khán giả hưởng ứng, đồng cảm. Cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu, chương trình đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn thật sự đẳng cấp.

Thành công của Ca Sĩ Mặt Nạ không chỉ được thể hiện qua nhiều thông số ấn tượng, mà còn được biểu thị rõ qua việc các nghệ sĩ sau khi tham gia đều được khán giả đón nhận hơn, xuất hiện đều đặn ở các sân khấu ca nhạc và các nhãn hàng săn đón. Từ cú hích ở mùa 1, Ca Sĩ Mặt Nạ trở lại với nhiều hứa hẹn bùng nổ hơn. Tuy nhiên, sau 2 tập đầu phát sóng, dường như những gì mà chương trình mang lại chưa chạm tới được sự kỳ vọng của khán giả.

Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 có khởi đầu chưa bùng nổ

Hụt hơi khi cạnh tranh với "rừng" chương trình thực tế

Ca Sĩ Mặt Nạ trở lại khi loạt gameshow như Vietnam Idol, Rap Việt, Hành Trình Rực Rỡ,... đang lên sóng. Khi có nhiều sự lựa chọn để giải trí thì việc các chương trình bị chia sóng là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, tâm lý bị bội thực gameshow của khán giả ở thời điểm hiện tại phần nào là nguyên nhân khiến Ca Sĩ Mặt Nạ kém sự đón nhận hơn.

Nếu như ở mùa 1, Ca Sĩ Mặt Nạ được phát sóng vào khung giờ vàng của tối thứ 7, thì mùa 2 này chương trình lại công chiếu ở thứ 6 để nhường sóng cho Rap Việt mùa 3. Ngoài ra, theo nguồn tin riêng, dự định ban đầu của NSX sẽ phát sóng Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 sau khi Người Ấy Là Ai và Rap Việt kết thúc. Tuy nhiên sau cùng, chương trình vẫn lên sóng sớm hơn dự kiến khiến tập cuối Người Ấy Là Ai phải dời chiếu sang thứ 5. Việc gấp rút lên sóng của Ca Sĩ Mặt Nạ khiến nhiều fan lấy làm lạ và cho rằng động thái này là để tránh "đụng độ" với 2 Ngày 1 Đêm và Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Chưa dừng lại ở đó, kể từ ngày 11/8, Ca Sĩ Mặt Nạ sẽ cùng với The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng phát sóng vào thứ 6 hàng tuần. Với tâm lý luôn bị hấp dẫn bởi cái mới lạ, khán giả hiện đang tò mò về The New Mentor hơn, điều này được thể hiện rõ qua sức hút truyền thông mà chương trình thực tế về người mẫu đã tạo được vào thứ 6 vừa qua.

Phần nhìn lẫn phần nghe ở mùa 2 chưa tạo được bất ngờ

Ở mùa 1, Ca Sĩ Mặt Nạ đã làm quá tốt khi mang đến nhiều phần trình diễn đẳng cấp cũng như truyền tải nhiều câu chuyện cảm xúc. Qua mỗi tập, người xem như trải qua hành trình cảm xúc, từ suy đoán đến bất ngờ để rồi thăng hoa khi nghệ sĩ lộ diện. Để có được sự hấp dẫn ấy thì phải khen chương trình vì đã mời được nhiều gương mặt đình đám có khả năng biến hóa trong giọng hát.

Tuy nhiên, sau 2 tập phát sóng ở mùa 2, Ca Sĩ Mặt Nạ không đáp ứng được sự tò mò và bất ngờ cho khán giả. Cách dàn dựng khi nghệ sĩ lộ diện không đặc sắc cũng như mời những màu giọng quá đặc trưng khiến người xem dễ đoán. Bên cạnh đó, khán giả cho rằng so với dàn nghệ sĩ hùng hậu mùa 1 thì Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 quy tụ những cái tên không quá hot.

Thành công của Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 1 đến từ việc quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám sở hữu giọng hát đẳng cấp và có khả năng biến hóa

Về phần nhìn, ngay sau khi tập đầu lên sóng, những chiếc mascot nhận về nhiều ý kiến tranh cãi từ người hâm mộ. Ở mùa 1, Ca Sĩ Mặt Nạ khiến khán giả đã mắt bởi những mascot cầu kỳ, được đầu tư tỉ mỉ. Sang mùa 2, các fan của Ca Sĩ Mặt Nạ lại cảm thấy khá hụt hẫng vì những bộ trang phục khá đơn giản.

Có thể thấy những mascot ở mùa 2 là sự gán ghép không mượt mà bởi phần đầu to đùng với phần dưới là quần áo đơn giản được cố gắng làm cho cồng kềnh lên. So với mùa 1, các bộ trang phục được thiết kế ở mùa 2 bị nhận xét là chưa tỉ mỉ qua từng chi tiết để lột tả tính cách của người đội, từ đó khiến phần nhìn trở nên kém thu hút.

Trang phục ở mùa 2 tạo nên nhiều tranh cãi vì khá đơn giản

Phần mascot mùa 1 được đánh giá bắt mắt và đầu tư hơn

Mất đi sự mới mẻ và bài toán vượt qua "cái bóng" mùa 1

Khán giả luôn nói vui về "lời nguyền mùa 1" để ví von hiện tượng thường thấy của một gameshow có sự trở lại kém thu hút hơn mùa đầu tiên, và Ca Sĩ Mặt Nạ cũng không tránh khỏi "lời nguyền" đó. Sau những tập đầu, Ca Sĩ Mặt Nạ chưa thật sự khiến khán giả phải "wow" hay vỡ òa cảm xúc. Những phần thi thố và cởi mặt nạ đang được thể hiện có phần rập khuôn và khán giả cũng đoán trước được kết quả khiến chương trình trở nên kém hấp dẫn.

Đặc biệt ở tập 2 vừa rồi, Ca Sĩ Mặt Nạ còn nhận về nhiều tranh cãi với cái kết chưng hửng làm tụt cảm xúc của khán giả. Cụ thể, Cừu Bông và cặp song ca Cá Ngựa Đôi vì nhận điểm số bình chọn thấp nhất nên phải bước vào trận đối đầu cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi trình diễn Tận Cùng Nỗi Nhớ thì tập 2 cũng kết thúc đột ngột mà không thông báo kết quả mascot nào bị loại như tập đầu tiên. Ngay lập tức, việc này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Có thể thấy, sự kịch tính, bất ngờ là điều cần có để một gameshow hấp dẫn khán giả. Ca Sĩ Mặt Nạ cũng đã cố gắng tạo điểm khác biệt khi mùa 2 lên sóng nhưng cách cắt gọt kết quả một cách bất quy tắc như ở tập 2 bị khán giả đánh giá là đang làm màu và làm tụt cảm xúc người xem.

Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đang mắc phải nhiều vấn đề gây tranh cãi

Nhìn lại thành tích mùa 1, Ca Sĩ Mặt Nạ thu về hơn 1 tỷ lượt xem ở nền tảng YouTube, mỗi tập đều leo top trending dễ dàng và lượng khán giả đổ xô xem đêm concert cũng nói lên sức hút mà chương trình đem đến. Ca Sĩ Mặt Nạ đã tự tạo ra "cái bóng" quá lớn cho chính mình và đó cũng là bài toán khó nhằn cho sự trở lại ở mùa 2. Khi mất đi yêu tố mới mẻ thì liệu rằng Ca Sĩ Mặt Nạ sẽ khiến người xem thật sự thăng hoa ở chặng đường sắp tới? - đó là câu hỏi mà nhiều khán giả đặt ra.