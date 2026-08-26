Cả Hà Nội đi “xuyên không” ở Van Gogh Timeless, bạn đã kịp đặt vé trải nghiệm cho 2/9 này chưa?

Nếu mấy ngày nay lướt TikTok hay Instagram mà thấy dân tình rần rần check-in giữa dải ngân hà rực rỡ hay cánh đồng hướng dương ngợp trời, thì đúng rồi đấy: Hà Nội đang “phát sốt” vì Van Gogh Timeless.

Khi ngàn người đã có ảnh đẹp giắt túi, bạn còn chần chừ gì mà chưa sở hữu tấm vé "quyền lực" nhất cho dịp lễ 2/9 này?

Vũ trụ immersive gần 4.000 m² top đầu châu Á, cần gì bay xa

Hà Nội chưa bao giờ có một không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan lớn đến thế. Gần 4000m2 diện tích đưa triển lãm Van Gogh Timeless vào vị trí quy mô top đầu châu Á cho loại hình thưởng lãm xu hướng thế giới này.

Thế nên, dịp nghỉ lễ 2/9 này, thay vì tiếc nuối vì không kịp đặt vé ra nước ngoài hay ngán ngẩm lặp lại những lịch trình quen thuộc, thì Van Gogh Timeless chính là điểm đến quốc tế, mới lạ dành cho bạn ngay tại Hà Nội. Không chút xô bồ, việc dành trọn một ngày để trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan cùng người thân hoặc đơn giản là nhẩn nha cho chính mình sẽ đáng giá đến từng phút giây.

Không còn những bức tranh nằm im lìm sau lớp kính bảo vệ của bảo tàng truyền thống, Van Gogh Timeless là sự kết hợp đỉnh cao giữa hội họa kinh điển của thiên tài Vincent Van Gogh và công nghệ tối tân đương đại. Được bảo chứng công nghệ bởi "phù thủy mapping" Vioso đến từ Đức, triển lãm vận hành hệ thống 78 máy chiếu tối tân, tạo nên 613 triệu điểm ảnh hiển thị cùng lúc. Kết hợp mượt mà giữa 3D Mapping Projection, VR, AR và cảm biến LiDARs, mỗi bước chân của du khách đều trực tiếp tương tác và làm sống lại 165 kiệt tác bất hủ thế giới.

Sự kết hợp giữa màu sắc, công nghệ và âm thanh khiến mỗi vệt màu rực rỡ như đang "thở"

Từng vệt màu, nét cọ cuộn sóng của vị danh họa nổi tiếng được đồng bộ chính xác đến từng mili giây. Không dừng lại ở thị giác, yếu tố "immersive" (tương tác đa giác quan) đạt đến độ hoàn hảo khi kết hợp dải sóng âm chữa lành Solfeggio (432Hz và 528Hz) cùng hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Đi qua 13 không gian trải nghiệm là đi qua một hành trình cảm xúc được ví như 13 chương của hành trình Ánh sáng. Van Gogh Timeless mời du khách của mình vào một hành trình chưa đâu có: cùng thiên tài Van Gogh đi qua các nền văn minh ánh sáng của nhân loại, để tìm đến thứ ánh sáng nguyên bản đẹp đẽ nhất trong chính mỗi người.

Từ Gate of Isis bí ẩn dẫn lối vào sắc đỏ đại diện cho nhịp tim và sự sống; sắc cam ấm áp của hơi lửa chuyển mình sang sắc vàng hân hoan của niềm hy vọng; và rồi tiếp nối là sắc xanh dịu êm vỗ về tâm trí...

Sự tỉ mỉ này khiến nghệ thuật không còn là điều gì quá xa xăm hay khó cảm, mà biến thành một dòng chảy giác quan mượt mà, ôm trọn lấy người xem.

Triển lãm gồm với 13 không gian trải nghiệm độc đáo trong không gian rộng 4.000m2

Tọa độ "chiều lòng" mọi gu trải nghiệm: Người tìm khoảng lặng chữa lành, kẻ đắm đuối không gian lãng mạn

Tìm kiếm một điểm đến chiều lòng mọi gu trải nghiệm trong mỗi dịp nghỉ lễ vốn luôn là thách thức cực khó. Thế nhưng tại Van Gogh Timeless, những người yêu sự tĩnh lặng sẽ có những phút chậm rãi chiêm nghiệm; giới trẻ mê mẩn check-in đứng đâu cũng là khung hình ảo diệu, và các gia đình chắc chắn có thể cùng nhau không chán cả một chiều. Còn gì làm những đứa trẻ thích thú hơn là thế giới sắc màu rực rỡ, chuyển động bao phủ, ngắm nhìn những cánh đồng lúa mì lay động trong gió hay những cánh hoa bung nở khắp không gian như một thế giới cổ tích có thật?

Rất nhiều trải nghiệm thú vị chờ đón gia đình nhỏ tại Van Gogh Timeless

Với các cặp đôi, Van Gogh Timeless chính là "background" hẹn hò không thể hoàn hảo hơn. Mọi góc nhỏ tại đây đều được thiết kế theo tiêu chí "chụp đâu cũng đẹp", từ những khung hình góc rộng choáng ngợp đến các khoảnh khắc tương tác ánh sáng bắt mắt. Cùng người thương nắm tay dưới dải ngân hà cuộn xoáy của bức họa The Starry Night hay bước đi giữa không gian hoa hướng dương rực rỡ sẽ là trải nghiệm lãng mạn hơn bất kỳ buổi xem phim hay bữa tối thông thường nào.

Không còn khoảng cách sau lớp khung kính, đây là khoảnh khắc ta hòa làm một với kiệt tác

Địa điểm hẹn hò thú vị với 1001 góc check-in lãng mạn dành cho các cặp đôi

Nhưng dù bạn là ai, triển lãm cũng mang đến một khoảng bình yên thư thái vô giá giữa nhịp sống hối hả. Những giai điệu tần số xoa dịu tâm trí cùng câu chuyện về khát vọng sáng tạo của Van Gogh biến nơi đây thành một hành trình "chữa lành" tâm hồn đúng nghĩa.

Và trước khi trở về thực tại, bạn sẽ ngồi tại góc không gian Timeless Coffee, để tận hưởng những bức tranh tuyệt tác chuyển động phía sau lưng, và những đóa diên vỹ bừng nở ngay trên bàn trà. Để rồi thật trọn vẹn khi thong thả ghé góc quà tặng để chọn riêng cho mình vài món quà lưu niệm độc bản - từ chiếc khăn bandana hoa hướng dương, chú gấu bông Van Gogh xinh xắn cho đến chiếc túi tote đầy cá tính.

Đặc biệt, trải nghiệm mua sắm càng thêm trọn vẹn với ưu đãi giảm trực tiếp 15% trên tổng hóa đơn khi mua sắm và thanh toán bằng App ABBank hoặc Thẻ ATM/Thẻ ghi nợ ABBank.

Mách nhỏ cho bạn: Mỗi tấm vé Van Gogh Timeless là rất nhiều món quà dành tặng theo từng hạng vé. Khách mua vé Quang Phổ (Standard) qua ứng dụng ABBank được tặng một bức tranh Starry Night bản quyền. Với vé Mặt Trời (VIP), khách hàng nhận tranh Starry Night và được chọn thêm khăn bandana Hoa Hướng Dương hoặc móc khóa gấu bông Van Gogh.

Riêng hạng vé Ánh Sáng (Luxury) đi kèm trọn bộ bốn quyền lợi, gồm tranh Starry Night bản quyền khi mua vé qua ứng dụng ABBank, túi tote Sunflower, khăn twilly Van Gogh và một món đồ uống tại Timeless Coffee.

Giá vé chỉ từ 450.000 VNĐ đến 1.200.000 VNĐ. Đặc biệt, miễn phí vé cho trẻ em dưới 1m và giảm ngay 50% giá vé cho người trên 60 tuổi và người có công với cách mạng.

Mua vé và trải nghiệm Van Gogh Timeless cùng quà tặng đặc quyền một cách dễ dàng qua 2 cách:

Cách 1: Mua vé tiện lợi trên App ABBank: Tại đây

Cách 2: Mua tại website: Tại đây