Cả gia đình hotmom Thủy Anh mê tít món bánh "nhỏ mà có võ" này khi du lịch Nha Trang: Ai đi biển cũng phải thử ít nhất một lần!

Một chiếc bánh nhỏ xinh, một con tôm tươi rói, một viên mực ngọt mềm và một chén nước chấm ấm nóng. Vậy là cả nhà hotmom Thủy Anh đã có buổi sáng "đáng nhớ" giữa lòng phố biển.

Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ trên trang cá nhân loạt khoảnh khắc gia đình tới Nha Trang nghỉ dưỡng. Trong đó, đoạn clip cả nhà ngồi quây quần thưởng thức bánh căn nóng hổi đã khiến không ít người mê du lịch và mê ăn uống "thèm chảy nước miếng". Nam ca sĩ viết ngắn gọn nhưng đủ kích thích vị giác cả khán giả: "Ra Nha Trang không thể thiếu Bánh Căn 51 tôm mực tươi rói ú nuuuu" .

Hình ảnh ấy gợi nhớ tới cảm giác của không biết bao nhiêu gia đình từng có chuyến đi Nha Trang: Trời lất phất gió biển, mùi mỡ hành thơm lừng từ chiếc khuôn đất nung, vài chiếc bánh đầu tiên vừa ra lò đã được chia ngay cho mấy đứa nhỏ. Một món ăn rất "bình dân" về giá nhưng lại "thượng hạng" về ký ức.

Ảnh: Dang Khoi Nguyen

Bánh căn tôm mực: Món bánh "nhỏ mà có võ" nhất định phải thử khi tới Nha Trang

Nếu lần đầu nghe tên "bánh căn", nhiều người dễ nhầm với bánh khọt miền Nam vì hình dáng tương tự, đều là những chiếc bánh tròn nhỏ xinh được đúc trong khuôn. Nhưng thật ra, hai món này khác nhau hoàn toàn.

Khác với bánh khọt của các tỉnh miền Nam có nguyên liệu chính là bột được chiên lên, bánh căn Nha Trang sử dụng loại bột gạo nướng. Cũng là gạo ngâm kèm cơm nguội, xay thành bột rồi pha lỏng, sau đó cho lên một bếp khuôn nướng đặc biệt. Chiếc bếp này thực chất là một bếp lò đất nung được thiết kế với các lỗ tròn được khoét sẵn để bắt lửa, trên mỗi lỗ là một khuôn đất hình chén có nắp đậy. Chính vì "nướng" chứ không phải "chiên" , bánh căn không hề ngấy dầu, vỏ giòn nhẹ, ruột mềm xốp, ăn cả chục cặp vẫn thấy thèm.

Bánh căn vốn là món ăn của người Chăm tại vùng Ninh Thuận (nay thuộc Khánh Hòa mới), theo chân người Việt trở nên phổ biến ở vùng Nam Trung Bộ. Người Việt đã học cách làm món bánh này và sáng tạo thêm nhiều loại "nhân" phong phú như tôm, mực, trứng, đặc biệt là nhiều loại nước chấm đa dạng chỉ dành riêng cho bánh căn.

Ở Nha Trang, sự khác biệt nằm ở chính cái phần nhân . Vì là thành phố biển, người dân ở đây sẵn tôm, sẵn mực, sẵn cá tươi rói được kéo lưới từ sáng sớm. Một con tôm nho nhỏ vừa lột vỏ còn ngậm vị nước biển, một con mực sữa trắng tinh, dày, ngọt được đặt vào lòng bánh ngay khi bột vừa hơi se mặt, đậy nắp lại, chờ vài phút. Khi bánh chín, mùi tôm mực quyện với mùi bột gạo cháy nhẹ tạo ra thứ hương vị mà "người miền Nam Trung Bộ xa xứ dù có ăn trăm thứ sơn hào hải vị, nhớ về quê hương có lẽ nhớ nhất món bánh căn".

Nhưng có một bí mật mà người sành ăn nào ở Nha Trang cũng biết: linh hồn của bánh căn không phải bánh, mà là nước chấm . Một quán bánh căn ngon có thể cùng lúc dọn ra ba bốn loại nước chấm khác nhau: nước mắm chanh tỏi ớt cơ bản, nước mắm cá kho đậm đà, mắm nêm pha loãng cho ai mê vị mạnh, và đặc biệt nhất là chén nước mắm có thả vào vài viên xíu mại nhỏ. Người ăn nhúng cả chiếc bánh vào, kèm thêm vài sợi xoài xanh bào mỏng chua nhẹ là "đã" đến mức quên hết thế giới.

Bánh Căn 51 Tô Hiến Thành: Vì sao đây là địa chỉ nhà Đăng Khôi chọn?

Quán mà gia đình Đăng Khôi ghé thăm, Bánh Căn 51 , từ lâu đã là một trong những cái tên được người Nha Trang lẫn dân du lịch yêu mến. Bánh căn ở đây được đánh giá rất mềm ngon và ăn không bị ớn. Ngoài ra, xoài sợi ăn kèm được bào rất khéo, hải sản đa dạng như tôm, mực, trứng. Quán thường mở cửa từ chiều tối đến đêm, giá dao động từ 20.000 đến 150.000 đồng tùy phần. Tức là một phần ăn cho cả gia đình bốn người vẫn có thể "thoải mái thưởng thức tới no" mà không tốn quá nhiều.

Nhưng nếu không có dịp ghé Bánh Căn 51, đừng lo, Nha Trang là vương quốc của bánh căn . Vài cái tên khác cũng được dân địa phương và khách du lịch tiến cử nhiều năm nay:

Bánh Căn Cô Tư Tháp Bà (đối diện Tháp Bà Ponagar), bánh to mềm, nhiều nhân, ăn kèm xoài bào và mắm nêm. Bánh Căn 151 Hoàng Văn Thụ - một trong những quán lâu đời nhất. Bánh Căn hẻm 24 Tô Hiến Thành nổi tiếng với "bánh căn hải sản 7 loại" gồm mực, tôm, ốc, trứng cút, trứng gà, thịt bò, heo. Bánh Căn số 3 Nguyễn Trãi bánh dày hơn nhưng vỏ vẫn giòn, nước chấm đậm đà.

Mức giá ở phần lớn các quán đều rất "thân thiện" , chỉ từ 10.000 đến 40.000 đồng cho một cặp bánh nghĩa là một gia đình bốn người có thể ăn no nê chỉ với chưa tới 200.000 đồng. Đó là lý do mà bánh căn được mệnh danh là "món ngon nhất với chi phí thấp nhất" mà du khách có thể gặp ở Nha Trang.

"Cặp bài trùng" hoàn hảo: Đừng quên một ly kem bơ dừa sau bữa bánh căn

Một mẹo mà rất nhiều "food blogger" sống ở Nha Trang truyền tai nhau: sau khi ăn xong bánh căn nóng hổi, hãy tìm ngay một quán kem bơ dừa gần đó.

Kem bơ dừa Nha Trang vài năm gần đây đã thành món tráng miệng "quốc dân" của vùng biển, được dân mạng tiến cử khắp các diễn đàn du lịch. Một ly kem có lớp bơ tươi (avocado) xay nhuyễn mịn như kem, phía trên là cùi dừa non bào sợi mỏng, vài viên thạch dừa giòn, một chút đậu phộng rang vàng, đôi khi có thêm một chút kem dừa béo ngậy phủ lên trên. Vị béo của bơ kết hợp với vị thơm mát của dừa non, giòn của thạch, bùi của đậu phộng tạo nên một combo "giải nhiệt" hoàn hảo sau bữa bánh căn đậm đà.

Nếu bánh căn là phần "mặn" để lấp đầy bụng, thì kem bơ dừa chính là phần "ngọt" để khép lại bữa ăn nhẹ nhàng. Đi cùng nhau, hai món này tạo thành một "lộ trình ẩm thực mini" mà rất nhiều gia đình trẻ chọn cho chuyến du lịch Nha Trang của mình vừa rẻ, vừa ngon, vừa đậm chất địa phương.

Chuyến du lịch của gia đình Thủy Anh - Đăng Khôi có lẽ chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc đẹp mà bố mẹ Việt đã và đang trao cho con mình mỗi mùa hè. Nhưng những gì đọng lại sau những chuyến đi ấy đôi khi không phải resort sang trọng hay khách sạn 5 sao mà chính là một bữa giản dị bên bếp than đỏ, một chiếc bánh nhỏ xinh đầy tôm mực, một ly kem mát lạnh trong buổi chiều biển. Những điều "bình thường" ấy lại chính là thứ làm nên ký ức tuổi thơ của con trẻ. Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao bánh căn Nha Trang dù chỉ vài chục nghìn một phần lại được nhiều gia đình nổi tiếng nhắc đến mỗi khi đặt chân tới phố biển.

Nha Trang đẹp vì biển nhưng có lẽ còn đẹp hơn vì những món ăn rất "đời" như thế.