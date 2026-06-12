Búp bê phim Việt giờ vàng: Mặt xinh dáng xịn ăn mặc đẹp, bảo U35 không một ai tin

Nhìn visual và style hiện tại của nữ diễn viên này, khó tin cô đã bước sang tuổi 31.

Từ hot girl quen mặt trong Kem Xôi, Loa Phường đến loạt vai diễn giờ vàng như Đừng Làm Mẹ Cáu, Garage Hạnh Phúc, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh... , Quỳnh Kool ngày càng khẳng định sức hút của mình trên màn ảnh Việt.

Ở tuổi 30, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người xuýt xoa với visual ngọt ngào chẳng khác thời mới vào nghề. Gương mặt xinh như búp bê, vóc dáng cân đối cùng thần thái rạng rỡ giúp cô luôn nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Nguồn: TikTok.

Không chỉ nhan sắc "lên hương", style đời thường của Quỳnh Kool cũng ngày càng cuốn hút. Với chiều cao 1m63 cùng vóc dáng nhỏ nhắn, cô khéo chọn những outfit tôn dáng, biến hóa từ nàng thơ dịu dàng đến sang chảnh, quyến rũ.

Trong bộ ảnh dự tiệc tối, Quỳnh Kool ghi điểm với set dạ tweed tông đỏ trầm gồm váy hai dây dáng dài phối áo khoác đồng điệu giúp nữ diễn viên khoe trọn khí chất kiêu kỳ. Gam màu nổi bật cùng chất liệu bắt sáng nhẹ mang đến vẻ ngoài quý phái, khác hẳn hình ảnh "kẹo ngọt" quen thuộc trên màn ảnh.

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Một item rất hợp với visual của Quỳnh Kool chính là set váy công chúa tông hồng pastel. Chiếc áo hồng trễ vai với chi tiết bèo nhún kết hợp chân váy dáng dài giúp tôn lên vẻ dịu dàng, trong trẻo của nữ diễn viên. Nhờ gương mặt xinh như búp bê, cô vẫn dễ dàng cân đẹp những thiết kế ngọt ngào mà không hề tạo cảm giác "cưa sừng làm nghé".

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Trong những chuyến du lịch, Quỳnh Kool ưu tiên các thiết kế bay bổng, nữ tính nhưng vẫn khéo léo tôn dáng. Set áo bra phối chân váy trắng dài và khăn khoác ngoài tạo cảm giác phóng khoáng, hợp không khí nghỉ dưỡng. Những item như mũ cói, túi đeo vai cũng góp phần hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn nàng thơ mùa hè.

Những ngày muốn lên đồ basic hơn, nữ diễn viên chọn combo áo phông trắng và quần jeans rộng. Công thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại được nâng cấp bằng phụ kiện như kính mắt, túi xách để tăng vẻ thời thượng.

Với những outfit daily đi cafe với bạn bè, Quỳnh Kool vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ cách phối đồ trẻ trung. Áo trễ vai họa tiết chấm bi kết hợp cùng quần jeans sáng màu mang đến vibe vừa nữ tính vừa năng động. Thiết kế khoe nhẹ phần vai giúp tổng thể thêm phần mềm mại, trong khi dáng quần jeans thoải mái lại tạo cảm giác gần gũi, đúng chuẩn style "hack tuổi" mà nhiều cô gái có thể áp dụng.



