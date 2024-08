Sohu đưa tin nữ diễn viên Điền Hi Vi mới đây gây chú ý với màn khoe cơ bắp cuồn cuộn khiến các khán giả nữ nhất loạt gọi là "chồng". Trong tập mới, với thử thách làm nghề mộc, Điền Hi Vi đã không ngần ngại cầm cưa lên thử sức. Nhờ đó, khán giả lần nữa được chứng kiến những cơ bắp mạnh mẽ, quyến rũ của nữ diễn viên.

Điền Hi Vi từng chia sẻ cô là một người yêu thể thao, thích vận động, luôn cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng dùng mãi không hết. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã luyện được thân hình rắn chắc và những cơ bắp quyến rũ khác hẳn với xu hướng đẹp phải gầy hiện tại.

Vẻ quyến rũ khi chuyên tâm làm việc của Điền Hi Vi khiến khán giả khen hết lời

Nữ diễn viên thể hiện sự mạnh mẽ hạ gục nhiều cô gái

Không những vậy, Điền Hi Vi còn thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình.

Hiện tại, Điền Hi Vi chưa xác định dự án mới, trước đó, cô hoàn thành bộ phim Tử Dạ Quy đóng cùng đàn anh Hứa Khải. Nữ diễn viên vào vai tiểu thư Vũ Trinh của phủ Dự Quốc công, nàng xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa cao quý, nhưng tuổi đã 26 vẫn chưa bàn hôn sự. Vũ Trinh được sắp xếp để thành hôn với Mai Trục Vũ, là một lang quân tính cách chính trực. Thực tế, Vũ Trinh là yêu miêu còn Mai Trục Vũ là một đạo sĩ chuyên trừ yêu. Tạo hình đời Đường của Điền Hi Vi nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Điền Hi Vi được ca ngợi là sao nữ sở hữu vóc dáng hoàn hảo

Gương mặt xinh đẹp của Điền Hi Vi trong phim Dạ Tử Quy

Ngoài ra, Điền Hi Vi cũng còn hai dự án quan trọng không kém là Đại Phụng Đả Canh Nhân (đóng cùng Vương Hạc Đệ) và phim chính kịch Bán Thục Nam Nữ.

Khán giả xuýt xoa trước vẻ đẹp mạnh mẽ của Điền Hi Vi: - Nhìn đã con mắt thiệt chứ - Thành quả của chăm chỉ luyện tập thể thao - Những đường cong cơ bắp thật khiến mọi người ghen tị. 10 điểm hoàn hảo cho việc quản lý cơ thể. - Sự tương phản đáng yêu giữa vẻ đẹp ngọt ngào như kẹo và cơ bắp rắn chắc của Điền Hi Vi mê hoặc cả nam lẫn nữ. - Tôi thích xem show có Điền Hi Vi vì cô ấy rất chân thật, nhiệt tình, điều gì cũng muốn thử sức, là một cô gái tràn ngập năng lượng. Điền Hi Vi giống như hình mẫu con gái mới luôn tự tin tự do, không ngại thử bất kỳ điều gì. - Tôi cảm thấy cô ấy có thể hạ gục tôi chỉ bằng một cú đấm - Tỷ lên cơ thể của Điền Hi Vi rất đẹp, đẹp nhất trong lứa tiểu hoa đán 95.

Sau khi vụt sáng với bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường, truyền thông Trung Quốc và các nhà sản xuất đều đánh giá cao tương lai sự nghiệp của Điền Hi Vi. Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật, diễn xuất tự nhiên, nên cô thường được ưu ái tham gia các dự án có kinh phí lớn, được nhà đầu tư coi trọng.