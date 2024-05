Ngày 13/5, Sohu đưa tin nữ diễn viên Điền Hi Vi đăng loạt ảnh để chúc mừng dự án cổ trang mới của cô là Tử dạ quy đóng máy. Loạt tạo hình đẹp mãn nhãn của Điền Hi Vi ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo với gần 20 triệu người đọc. Trong đó, khán giả hết lời khen ngợi cho nhan sắc vừa ngọt ngào đáng yêu, vừa kiêu sa của cô.

Trong loạt ảnh, Điền Hi Vi gây ấn tượng với tạo hình trang điểm hoa điền đính trán màu xanh. Trước đó, trong phim cổ trang, các mỹ nhân thường điểm hoa điền màu đỏ, tạo cảm giác yêu mị, quyến rũ. Hoa điền màu xanh của Điền Hi Vi vừa mới mẻ lại hợp với trang phục của nữ diễn viên, nhận được đánh giá cao của công chúng.

Tạo hình tuyệt đẹp của Điền Hi Vi trong phim mới Tử dạ quy.





Hoa điền đính trán màu xanh mới lạ hợp với trang phục của nữ diễn viên.





Bộ ảnh được cư dân mạng đánh giá xứng đáng phong thần.

Trong bộ phim Tử dạ quy , Điền Hi Vi sẽ đóng cặp với đàn anh Hứa Khải. Nữ diễn viên vào vai tiểu thư Vũ Trinh của phủ Dự Quốc công, nàng xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa cao quý, nhưng tuổi đã 26 vẫn chưa bàn hôn sự. Vũ Trinh được sắp xếp để thành hôn với Mai Trục Vũ, là một lang quân tính cách chính trực. Thực tế, Vũ Trinh là yêu miêu còn Mai Trục Vũ là một đạo sĩ chuyên trừ yêu. Ban ngày, họ là đôi phu thê bình thường quấn quýt ngọt ngào, nhưng đêm đến lại cùng nhau phá án. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn Mai phu nhân sủng phu hằng ngày của tác giả Phù Hoa.



Theo Sohu , ngay từ khi dự án mới bắt đầu, tạo hình mỹ nhân đời Đường của Điền Hi Vi đã nhận được phản hồi rất tích cực của khán giả. Đây cũng là lý do nữ diễn viên và công ty đại diện thường xuyên chia sẻ tạo hình trong phim mà không giấu giếm như những dự án khác. Mỗi lần lộ hình ảnh trên phim trường của Điền Hi Vi là một lần người đẹp sinh năm 1997 lại trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Từ năm 2023 - 2024 có ít nhất 6 dự án cổ trang được quay lấy tạo hình đời nhà Đường là Quốc sắc phương Hoa (nữ chính Dương Tử), Rèm ngọc châu sa (Triệu Lộ Tư), Chưởng Tâm (Lưu Thi Thi), Thiều hoa nhược cẩm (nữ chính Bao Thượng Ân) và Đàm Tùng Vận với Thục cẩm nhân gia . Có thể nói, tạo hình của Điền Hi Vi được đánh giá cao nhất.

Vào vai quận chúa giỏi ăn chơi trác táng nên Điền Hi Vi được đeo rất nhiều trang sức.





Trang phục của cô có màu sắc đa dạng, rực rỡ bắt mắt.





Đôi mắt to tròn và biểu cảm đáng yêu của Điền Hi Vi rất hợp với vai diễn yêu miêu.

Sau khi vụt sáng với bộ phim Khanh khanh nhật thường , Điền Hi Vi thường được xếp vào nhóm top 4 mỹ nhân của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Trong đó, cô và Vương Sở Nhiên có vị trí vững chắc, hai cái tên còn lại thay đổi theo thời gian. Có thể nói, truyền thông Trung Quốc và các nhà sản xuất đều đánh giá cao tương lai sự nghiệp của Điền Hi Vi. Nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật, diễn xuất tự nhiên, nên cô thường được ưu ái tham gia các dự án có kinh phí lớn, được nhà đầu tư coi trọng.