"Búp bê châu Á" Ngọc Châu gây xôn xao với nhan sắc hiện tại: Gương mặt đơ cứng nghi do hệ quả thẩm mỹ?

Mới đây, trong một sự kiện tại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ và mỹ nhân đình đám cùng đổ bộ nhưng gây chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu. Nàng hậu gốc Tây Ninh lộ diện với chiếc đầm không dây và gây xôn xao với nhan sắc có phần lạ lẫm.

Hình ảnh trên thảm đỏ của Ngọc Châu được fan nhan sắc chia sẻ khắp hội nhóm và nhiều ý kiến trái chiều đã "nổ" ra. Nhiều người cho rằng visual hiện tại của "búp bê châu Á" đã sụt phong độ hơn so với trước vì đường nét gương mặt kém tự nhiên. Một bộ phận netizen còn đặt nghi vấn ngũ quan đơ cứng hiện tại của Ngọc Châu là do hệ quả thẩm mỹ. Mặt khác, nhiều fan nhan sắc lại nhận định khoảnh khắc Ngọc Châu trông hơi "dừ" so với trước là vì layout chưa phù hợp mà thôi.

Ngọc Châu gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo trông sụt phong độ hơn so với trước đây

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Châu gây bàn tán vì diện mạo khác lạ ở sự kiện. Sau khi trở về từ Miss Universe 2022, người hâm mộ nhận xét gương mặt của Ngọc Châu ngày càng thiếu tự nhiên, đơ cứng và nghi do chỉnh sửa quá đà. Không những vậy, trong một sự kiện trước đó, Ngọc Châu bất ngờ để lộ phần mỡ thừa dù cơ bụng vẫn còn hiện rõ. Vì trước đó nàng hậu gây trầm trồ với body săn chắc ở Miss Universe 2022 nên vóc dáng khác lạ của Ngọc Châu khiến dân mạng đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ để có cơ bụng số 11 đi thi quốc tế chứ không phải do tập luyện.

Ngọc Châu gây trầm trồ vì body săn chắc lộ hẳn cơ bụng ở Miss Universe 2022

Nhưng trong sự kiện sau đó nàng hậu lộ diện với vòng 2 kém thon gọn

Nhan sắc của Ngọc Châu thời điểm đăng quang và hiện tại có nhiều sự khác biệt

Liên tục xuất hiện với gương mặt kém tự nhiên khiến Ngọc Châu bị nghi vấn "dao kéo" quá đà

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994, đến từ Tây Ninh. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 , trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2022 tổ chức ở Mỹ. Trước đó, Ngọc Châu từng chiến thắng nhiều giải thưởng như Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.