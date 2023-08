Buôn lậu 51 kg vàng, "bà trùm" Mười Tường bị phạt 23 năm tù

Chiều 13-8, kết thúc phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và 24 đồng phạm,

Bị cáo Hạnh nhận mức án cao.

Các bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án.

Theo đó, bị cáo Hạnh bị phạt 16 năm tù về tội buôn lậu và 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Hạnh là 23 năm tù.

Cũng với tội danh buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Phạm Tấn Lộc và Mai Thị Ngọc Phấn bị tuyên mức án lần lượt là 13 năm và 10 năm tù.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng bị tuyên phạt tội buôn lậu, gồm: Trương Thái Nguyên, 10 năm tù; Trần Thị Thảo Trang, 10 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Vân, 8 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, 7 năm tù.

Riêng các "đàn em" của Mười Tường bị tuyên ptừ 7-12 năm tù.

Theo cáo trạng, trưa 30-10-2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện một phương tiện thủy khả nghi chạy từ hướng Campuchia cặp vào bờ thuộc TP Châu Đốc. Bốn người sau đó xuất hiện đưa 3 gói nilon lên bờ, khi công an tới thì họ bỏ chạy. Kiểm tra các gói nilon, công an phát hiện bên trong chứa gần 51 kg vàng nguyên liệu 99,99%. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Dương Công Cường cùng nhiều chủ tiệm vàng có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho các đồng phạm. Để vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công nhiều người thực hiện.