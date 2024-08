Buồn của người giàu tại ‘Thuỵ Sĩ của phương Đông’ khi có tiền nhưng không dám mua bất động sản xa xỉ lẫn xe sang: Vì đâu nên nỗi?

Đối với người nước ngoài và người dân địa phương giàu có ở Singapore, bất động sản tại Sentosa Cove là biểu tượng cuối cùng của sự xa hoa. Vào tháng 4, các nhà quan sát trong ngành đã vô cùng sửng sốt khi giá của khu bất động sản xa xỉ The Residences at W Singapore Sentosa Cove rao bán với giá thấp hơn 40% so với khi mới xuất hiện vào năm 2010.

Giá bất động sản cao cấp sụt giảm mạnh phản ánh những người siêu giàu tại Singapore đang rút lui. Họ cắt giảm chi tiêu xa xỉ trong bối cảnh Singapore gia tăng giám sát và tăng thuế tài sản.

Điều này trái ngược lại hoàn toàn năm 2021. Môi giới bất động sản Angelyn Tan cho biết các căn hộ Sentosa Cove với trị giá 4,5 triệu đô la Singapore (3,39 triệu USD hoặc 85,4 tỷ VNĐ) được bán hết gần như ngay lập tức.

Tan cho biết người nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn trong số những người sở hữu nhà tại Sentosa. Theo số liệu thống kê từ công ty nghiên cứu bất động sản độc lập Square Foot Research, người nước ngoài sở hữu lần lượt khoảng 22% căn hộ chung cư và 18% nhà đất tại Sentosa. Trong khi đó, người thường trú sở hữu lần lượt khoảng 27% căn hộ chung cư và 24% nhà đất tại khu vực này.

Sentosa Cove là khu vực duy nhất mà người nước ngoài có thể mua bất động sản tại quốc đảo khan hiếm đất đai này. Diện tích của khu này chỉ khoảng 730 km vuông.

Các nhà quan sát cho biết những người có nhiều tiền ở Singapore hiện đang áp dụng "cách tiếp cận chờ đợi và quan sát". Vì các cơ quan chức năng đang siết chặt giám sát tài sản sau vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ USD Singapore vào tháng 8 năm ngoái. Vụ việc này đã vạch trần một mạng lưới rộng lớn các quỹ bất hợp pháp thông qua các ngân hàng và bất động sản địa phương tại Singapore, nơi vốn dành nhiều thập kỷ để xây dựng danh tiếng “Thuỵ Sĩ của phương Đông”.

Vụ việc này cũng thúc đẩy một cuộc đại tu quy định nhằm tăng cường chống rửa tiền của Singapore. Các văn phòng gia đình và quỹ đầu cơ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin và đưa ra các yêu cầu bổ sung.

Trong khi đó, các ngân hàng bị vướng vào vụ việc như Citibank và DBS đã đẩy mạnh các quy trình thẩm định đối với khách hàng giàu có và khách hàng tiềm năng của họ nhằm tránh tiếp xúc với các quỹ bất hợp pháp.

Đây là thực tế mà các đại lý bất động sản hạng sang, đại lý ô tô và công ty môi giới thẻ hội viên golf đã phải vật lộn gần đây. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, trong quý 1, doanh số bán nhà hạng sang có trị giá tối thiểu 5 triệu đô la Singapore đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng người nước ngoài mua những bất động sản này giảm 98%.

Sự sụt giảm này cũng được cho là do chính phủ tăng gấp đôi thuế trước bạ của người mua lên 60%. Một số người ví đây như "biện pháp đóng băng".

Những động thái chính sách này nảy sinh một phần là vì Singapore có thể "chọn lọc" người nước ngoài giàu có mà họ cho phép nhập cảnh.

Những giao dịch mua sắm lớn khác như rượu whisky quý hiếm, xe siêu sang và thẻ hội viên chơi golf cũng có nhu cầu giảm kể so với năm 2021. Năm ngoái, giá một thẻ hội viên độc quyền của Sentosa Golf Club đạt đỉnh vào khoảng 950.000 đô la Singapore (tương đương khoảng 18 tỷ VNĐ) đối với người nước ngoài. Kể từ đó, mức giá này đã giảm còn khoảng 450.000 đô la Singapore và nhiều người vẫn đang trì hoãn việc đăng ký.

Cố vấn kinh tế Song Seng Wun tại công ty dịch vụ tài chính CGS cho biết: “Singapore là một quốc đảo nhỏ bé, vì vậy họ sẽ muốn đảm bảo sự cân bằng kinh tế xã hội. Họ không thể chỉ là sân chơi cho những người siêu giàu, vì điều đó sẽ tác động đến các bộ phận khác của xã hội”.

Ông nói thêm rằng trung tâm tài chính khu vực này tiếp tục chào đón những doanh nhân thành đạt và thành lập các văn phòng gia đình. Việc tăng thuế cũng nhắm vào những người Singapore giàu có chứ không riêng người nước ngoài.

“Thảm vẫn trải. Singapore không thay đổi, nhưng có tính chọn lọc hơn nhiều”, cố vấn cho biết.

Hiện tại, khi vụ án rửa tiền đã lắng xuống, những người tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp có thể đã rời đi. Cuối cùng, cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ đối với hầu hết tầng lớp thượng lưu có nguồn tài sản hợp pháp.

