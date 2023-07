Bước tiến của mỹ nhân Kim Ji Eun trong Longing for You

Gây ấn tượng bằng nhan sắc và năng lực diễn xuất đáng gờm trong các tác phẩm tâm lý tội phạm, "đóa hoa nở muộn" Kim Ji Eun hóa thân thành nữ công tố viên nguyên tắc trong bộ phim mới về đề tài báo thù trên FPT Play: Longing for You (Chờ Ngày Báo Thù).

Đóa hoa nở muộn

Năm 2016, Kim Ji Eun bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Khoảng thời gian đầu, cô chỉ đảm nhận một số vai diễn nhỏ trong những bộ phim truyền hình. Cánh cửa sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ dần dần mở ra khi cô khi đầu quân vào công ty quản lý hiện tại - HB Entertainment.

Đến năm 2021, Ji Eun được giao vai chính đầu tiên trong The Veil, sánh đôi cùng tài tử Nam Goong Min. Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của Ji Eun. Khả năng nhập vai của cô được công chúng ghi nhận, đem lại giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của đài MBC.

Đây chính là xuất phát điểm của biệt danh "đóa hoa nở muộn" mà truyền thông xứ Hàn đặt cho cô. Từ thời điểm này, các đạo diễn bắt đầu chú ý Kim Ji Eun để "chọn mặt gửi vàng". Dù gia tài diễn xuất chưa nhiều, Kim Ji Eun rất có duyên với những tác phẩm thể loại tâm lý tội phạm.

Sau The Veil, cô đóng cặp cùng mỹ nam không tuổi Lee Joon Gi trong Again My Life (2022). Xuất hiện cùng với nam tài tử gạo cội đã "cắm rễ" trong làng phim gần 20 năm, rất khó để so sánh kinh nghiệm diễn xuất của Kim Ji Eun. Tuy nhiên, ở những phân cảnh nặng tâm lý, vai con gái nhà tài phiệt Kim Hee Ah của cô được nhận xét là không hề "lép vế" trước Lee Joon Gi.

Đột phá của vai diễn mới

Nhờ sự thành công của Again My Life, Kim Ji Eun tiếp tục được đạo diễn Han Cheol Soo lựa chọn đảm nhận vai quan trọng trong series mới Longing For You (tựa Việt: Chờ Ngày Báo Thù). Đây cũng là là bộ phim tâm lý tội phạm thứ 5 mà Ji Eun tham gia.

Trong phim, cô đảm nhận vai công tố viên Go Yeong Joo, bạn thân của anh em Oh Jin Sang (Na In Woo đóng) và Oh Jin Woo (Ren nhóm NU'EST thủ vai). Biến cố ập đến khi Jin Woo bị sát hại sau khi trở thành nghi phạm của một vụ án giết người. Sự kiện này đẩy Jin Sang vào hành trình báo thù, đồng thời tìm kiếm sự thật về cái chết của em trai mình.

Sự việc càng trở nên rắc rối vì sự xuất hiện của Cha Yeong Woon (Kwon Yul).Sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho đàn em Yeong Joo đã đẩy Yeong Woon vào một cuộc chạy đua phá án cùng Jin Sang. Tuy nhiên, thân thế tài phiệt có thể là yếu tố khiến động cơ của Yeong Woon lung lay. Vai trò "chính - tà" của anh vẫn là một dấu hỏi lớn, có thể thay đổi cục diện phim.

Go Yeong Joo được dự báo là vai diễn nặng tâm lý của Kim Ji Eun. Cô được miêu tả là một công tố viên rất nguyên tắc, một chiếc "máy ủi" công lý sẵn sàng san phẳng mọi tội lỗi bất kể những uẩn khúc bên trong. Vừa là bạn thân của nạn nhân, vừa đồng hành trong vai trò điều tra cái chết và nghi án mà Jin Woo mắc phải, lựa chọn của Go Yeong Joo là điều khiến khán giả tò mò.

"Biến số" này xuất hiện sẽ giúp bộ phim trở nên thú vị, giữ chân người xem đến từng tập phim cuối cùng. Ngoài ra, nhà sản xuất của phim cũng hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem một bộ phim ly kỳ, bí ẩn và không kém phần hấp dẫn vào mùa hè này. Bên cạnh Kim Ji Eun và Na In Woo, phim còn quy tụ dàn diễn viên sáng giá như Bae Jong Ok, Lee Kyu Han và Jung Sang Hoon...

Tải ứng dụng FPT Play và đăng ký gói dịch vụ SMAX/SVIP để theo dõi trọn vẹn 14 tập phim Chờ Ngày Báo Thù (tựa quốc tế: Longing For You). Bộ phim lên sóng mỗi tối thứ 4 và thứ 5 hằng tuần từ ngày 26/07, song song với Hàn Quốc.

Khán giả có thể thưởng thức bộ phim với nhiều lựa chọn phụ đề và âm thanh thoại, thông qua tính năng multi-audio và multi-sub. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể chủ động lựa chọn phim phù hợp độ tuổi nhờ nhãn phân loại và thông tin cảnh báo, hiển thị trên tất cả các phim có mặt trên FPT Play. Trong đó, từng phim sẽ được gắn với 1 trong 5 nhãn P, K, T13, T16 và T18, tương ứng với: mọi độ tuổi, dưới 13 tuổi xem cùng cha mẹ, 13+, 16+ và 18+.