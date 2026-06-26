Bùng nổ tranh cãi: Khán giả tố Australia và Paraguay cố tình chơi hoà 0-0 trong trận đấu "tệ nhất trong lịch sử World Cup"

Người hâm mộ vô cùng tức giận khi cho rằng Australia và Paraguay cố tình thi đấu để hòa trong trận đấu bị mỉa mai là "tệ nhất lịch sử World Cup, thậm chí là lịch sử nhân loại".

Australia và Paraguay đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 diễn ra vào sáng 26/5. Kết quả này đủ để Australia giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội, còn Paraguay cũng sáng cửa đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn quá nhạt nhòa của hai đội đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ cả hai cố tình "đá hòa" để cùng có lợi.

CĐV đồng loạt chỉ trích trận đấu "tệ nhất lịch sử World Cup"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân San Francisco, từ khóa về trận Australia - Paraguay nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhưng không phải vì chất lượng chuyên môn. Rất nhiều người hâm mộ cho rằng cả hai đội đều nhập cuộc với mục tiêu duy nhất là giữ nguyên tỷ số 0-0, bởi kết quả này giúp cả Australia lẫn Paraguay tiến gần tấm vé vào vòng knock-out.

Một CĐV bức xúc viết: "Paraguay và Australia đang chơi trận đấu tệ nhất trong lịch sử World Cup, thậm chí là tệ nhất lịch sử nhân loại". Một tài khoản khác nghi ngờ: "Hai đội đang bắt tay nhau đá hòa à?". Trong khi đó, nhiều người mỉa mai đây là "trận 0-0 dễ đoán nhất từ trước tới nay", bởi cả hai đều không có nhiều động lực để mạo hiểm tìm kiếm chiến thắng.

Thậm chí, một bình luận nhận được hàng nghìn lượt tương tác còn châm biếm: "Nếu muốn xem 22 người giả vờ đá bóng trong khi đảm bảo không ai vô tình ghi bàn, hãy xem Australia gặp Paraguay. Hai đội đã biến trận đấu thành một buổi chạy bộ nhẹ nhàng".

Không ít CĐV còn kêu gọi FIFA điều tra, cho rằng việc cả hai gần như không tạo ra sức ép tấn công đã làm mất đi tinh thần cạnh tranh của World Cup.

Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 (Ảnh: Reuters) Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 (Ảnh: Reuters)

Bị so sánh với "Nỗi ô nhục Gijon" nổi tiếng năm 1982

Làn sóng tranh cãi càng lớn khi nhiều người liên tưởng màn so tài này với vụ việc nổi tiếng mang tên "Disgrace of Gijon" (Nỗi ô nhục Gijon) tại World Cup 1982. Khi đó, Tây Đức đánh bại Áo 1-0 trong trận đấu mà cả hai gần như không còn muốn tấn công sau bàn mở tỷ số, bởi kết quả này giúp cả hai cùng vượt qua vòng bảng và khiến Algeria bị loại.

Sự kiện gây tranh cãi năm ấy đã buộc FIFA thay đổi luật, sắp xếp các trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra cùng giờ nhằm hạn chế việc các đội tính toán kết quả. Dù không có bằng chứng cho thấy Australia và Paraguay cố tình dàn xếp tỷ số, màn trình diễn thiếu quyết tâm của hai đội vẫn khiến nhiều người nhớ lại ký ức buồn cách đây hơn 40 năm.

90 phút nghèo nàn cơ hội

Thực tế trên sân cũng không đủ sức xoa dịu những chỉ trích. Australia là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp một nhưng đều bị thủ thành Orlando Gill hóa giải. Sang hiệp hai, Paraguay kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gần như không tạo được pha dứt điểm đáng chú ý.

Cơ hội rõ rệt nhất của Australia chỉ đến ở phút 90 khi Jordan Bos sút chệch cột dọc trong gang tấc. Phía Paraguay cũng chỉ có một cú dứt điểm khá nhẹ của Mauricio ở thời gian bù giờ và dễ dàng bị thủ môn Patrick Beach cản phá. Suốt 90 phút, hai đội thi đấu cực kỳ thận trọng, gần như không chấp nhận mạo hiểm đẩy cao đội hình, khiến trận đấu khép lại mà không có bất kỳ bàn thắng nào.

Trong trận đấu tẻ nhạt và bế tắc giữa Australia và Paraguay, hầu như không có cơ hội nào để giành chiến thắng (Ảnh: AP) Trong trận đấu tẻ nhạt và bế tắc giữa Australia và Paraguay, hầu như không có cơ hội nào để giành chiến thắng (Ảnh: AP)

Australia đi tiếp, Paraguay chờ xác nhận vé

Kết quả hòa giúp Australia cán đích ở vị trí thứ hai bảng D với 4 điểm và sẽ góp mặt tại vòng 32 đội vào ngày 3/7. Paraguay đứng thứ ba với 4 điểm và hiệu số -2, đồng thời nắm lợi thế rất lớn để góp mặt trong nhóm những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, trận hòa này lại khiến Scotland rơi vào thế khó, bởi Paraguay vượt lên trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Điều đó đồng nghĩa đại diện châu Âu sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để lọt vào nhóm 8/12 đội hạng ba giành quyền đi tiếp.

Dù đạt được mục tiêu về mặt kết quả, Australia và Paraguay chắc chắn sẽ còn phải đối mặt với nhiều tranh cãi, khi màn trình diễn của hai đội bị không ít người xem là một trong những trận đấu đáng thất vọng nhất kể từ đầu World Cup 2026.