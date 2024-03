Bức ảnh gây tranh cãi "cõi mạng" Thổ Nhĩ Kỳ: Màu trắng dưới chân con lạc đà là gì?

Bức ảnh này đã lan truyền mạnh mẽ sau khi được đăng trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cách đây khá lâu. Người đăng ảnh tên là George Steinmetz - một nhiếp ảnh gia người Mỹ.

Bức ảnh khiến "dân mạng" ở Thổ Nhĩ Kỳ bàn tán xôn xao vì không rõ đốm trắng dưới chân lạc đà là gì. Có người cho rằng đó là sản phẩm của photoshop, có người cho rằng tác giả đã cắt ghép để tăng tương tác.

Ảnh của nhiếp ảnh gia Mỹ George Steinmetz.

Thực chất, đây là sản phẩm chụp bằng máy ảnh 100% mà không qua bất kỳ khâu chỉnh sửa, cắt ghép nào.

Theo tác giả bức ảnh, người này chụp nó năm 2004 khi đang bay trên chiếc dù lượn trong hành trình khám phá "biển cát lớn nhất thế giới" Empty Quarter từ Ả Rập Saudi đến Oman và sau đó đến Yemen.

Và đáp án chính là: Các đốm trắng đó chính là những con lạc đà thật. Còn màu đen hình lạc đà lại là bóng của chính chúng.

Sở dĩ, khi nhìn lướt qua chúng ta dễ nhầm hai hình ảnh này là vì bức ảnh được chụp từ trên cao.

George Steinmetz là một nhiếp ảnh gia thiên nhiên kỳ cựu của Mỹ. Các tác phẩm của ông đã được đăng trên The New York Times, The New Yorker, Smithsonian, Time, The New York Times Magazine, National Geographic.

Ông có đam mê chụp ảnh từ trên cao, khi đang bay dù lượn. Dưới đây là một vài hình ảnh mà George Steinmetz cập nhật trên trang Instagram của mình.

Nguồn: George Steinmetz/Instagram