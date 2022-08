Bữa sáng thiếu gì cũng được, nhưng vắng bóng món này thì trẻ nhỏ khó có thể đủ chất!

Các nhà khoa học 4 nước ASEAN mới ngồi lại với nhau trong khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II (do Tập đoàn FrieslandCampina thực hiện), "cấp báo" bố mẹ về tình trạng thiếu dinh dưỡng ở trẻ tuổi đi học. Riêng Việt Nam, dù gầy hay béo, thì 19% trẻ vẫn đang thiếu protein, 81% thiếu canxi, 90% thiếu vitamin D và 50% thiếu 8 loại vi chất quan trọng.



Nghe tin này mà thấp thỏm không yên, cha mẹ hãy cải thiện dinh dưỡng cho con "nhanh còn kịp", đặc biệt là bữa sáng đủ chất với sữa!

Sữa – món ngon thân thuộc "con u mê" mà mẹ hay bỏ qua trong bữa sáng

Bữa sáng quan trọng nhất trong ngày, đúng ra phải "ăn như vua", song thực tế trẻ lại "ăn như mèo". Mẹ thử lục lọi trí nhớ xem tuần trước, bữa sáng đã diễn ra thế nào? Có chớp nhoáng 5 phút ăn cho đủ bữa, thậm chí ăn trên đường đến trường không? Có quanh đi quẩn lại vẫn là bánh mì, bánh bao, xôi, cháo, cơm chiên, mì úp… không? Khoan một giây thôi, mẹ thấy đã đúng và đủ theo khuyến nghị dinh dưỡng cho độ tuổi bé chưa?

Theo các chuyên gia, bữa sáng cân bằng là phải đủ năng lượng 350-500 calo và đủ 4 nhóm dinh dưỡng. Công thức lý tưởng là "15-25-55", tức 15% chất đạm, 25% chất béo, 55% tinh bột, còn lại cho vitamin và khoáng chất. Đối chiếu mới thấy, bữa sáng toàn tinh bột của mẹ… quá xa chuẩn của con!

Đứa trẻ hiểu chuyện nào cũng biết là mẹ bận mà, cả nhà chẳng ai có thời gian đủng đỉnh ngồi ăn tô phở bò "full-topping" cả. Chỉ là theo năm tháng, con cứ thiếu vi chất hoài, cơ thể chẳng thể phát triển toàn diện như đúng tiềm năng con sẵn có. Vậy nên, chuyên gia gợi ý mẹ khắc phục cực đơn giản - bổ sung sữa vào bữa sáng cho con.

Đi tìm sữa "chân ái" cho con, mẹ hãy "gắt" như phụ huynh Hà Lan

Sữa là "người bạn" không thể thiếu trong bữa sáng phát triển toàn diện của trẻ, song theo SEANUTS II, có 40% trẻ chỉ được uống 4 hộp sữa tuần, mà chưa chắc đã uống vào bữa sáng. Nếu lý do của mẹ là lo lắng về độ an toàn của sữa, lo bé đau bụng khi uống sữa buổi sáng, lo ti tỉ thứ khác… thì cứ an tâm chọn Cô Gái Hà Lan nhé!

Số đếm tạp trùng theo quy định VN: 3.000.000 cfu/ml sữa (Số lượng vi khuẩn hiếu khí tổng số đếm được tại 30 °C) theo Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

Sữa Cô Gái Hà Lan an toàn vượt chuẩn 11 lần, nhờ quy trình sản xuất "20 phút vàng" cực gắt, khống chế số tạp trùng thấp dưới quy định 11 lần. Cùng với đó là bộ "quy tắc 4 không" không dư lượng kháng sinh - không thuốc trừ sâu - không chất bảo quản - không màu hóa học giữ sữa nguyên màu và nguyên vị, thuần khiết đến không ngờ.

Công thức "mới toanh" của sữa Cô Gái Hà Lan còn ngon hơn, dinh dưỡng hơn với hàm lượng đạm béo tốt đạt tới mức tối ưu. Các dinh dưỡng tự nhiên trong sữa bò tươi đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ, xây "nền bền - móng chắc" cho sức khỏe vững vàng. Vị ngon thơm béo và ngọt thanh từ sữa hoàn toàn tự nhiên thì "úi chà chà", 99% mẹ lẫn bé đều mê chữ ê kéo dài.

Chọn sữa chuẩn Hà Lan - quốc gia có chiều cao trung bình cao bậc nhất thế giới, có ngành sữa phát triển hàng đầu địa cầu - là mẹ chọn cho con nền tảng dinh dưỡng vững vàng để vươn cao vượt trội. Chỉ bữa sáng thôi chưa đủ, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên trẻ nên uống đến 3 hộp sữa mỗi ngày và uống ngay sau bữa ăn, mẹ nhé!

