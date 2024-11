Brand quốc dân Nhật có 9 món best seller "cưa đổ" chị em: Tôi cá là bạn đã mua ít nhất 1 món

Hầu hết các items được bán ở Rohto - tập đoàn dược mỹ phẩm quốc dân Nhật Bản đều có giá phải chăng, dễ dàng tiếp cận với chị em, tạo doanh thu ấn tượng đạt đến 500 tỷ Đài tệ (hơn 390 nghìn tỷ đồng) mỗi năm và trở thành biểu tượng trong ngành mỹ phẩm châu Á.

Điều giúp Rohto duy trì và không ngừng nâng cao thành công này chính là cam kết sản xuất theo tiêu chuẩn dược phẩm cao nhất cho từng sản phẩm. Nhờ đó, người tiêu dùng có thể trải nghiệm chất lượng cao với mức giá bình dân.

Cùng điểm TOP 10 sản phẩm hot nhất đến từ các thương hiệu thuộc tập đoàn Rohto để xem có items nào là “bảo bối” quen thuộc trong nhà bạn không nhé!

1. Toner dưỡng ẩm Hada Labo

Dẫn đầu danh sách bán chạy của Rohto là toner dưỡng ẩm Hada Labo với hơn 100 triệu chai được tiêu thụ trên toàn cầu. Mặc dù là toner (hay nước hoa hồng), kết cấu của em này lại chứa dưỡng chất như serum để mang đến cảm giác mềm mại, dễ chịu và thẩm thấu ngay khi vỗ nhẹ lên da. Sản phẩm giúp làm dịu da khô, có thể sử dụng để thoa trực tiếp hoặc làm lotion mask đều được.

Công thức giữ ẩm của toner Hada Labo có thể nói là hoàn hảo với 4 loại Hyaluronic Acid: Hyaluronic Acid lên men từ lợi khuẩn, Hyaluronic Acid đậm đặc, Hyaluronic Acid thông thường và Hyaluronic Acid thủy phân. Đặc biệt, Hyaluronic Acid lên men từ lợi khuẩn là thành phần độc quyền mới nhất của Rohto để mang đến cho chị em làn da mềm mại, căng mịn và "ngậm nước" tối ưu.

Gợi ý shopping: Shopee Gloria Beauty HN - Giá: 125.000đ - 250.000đ

2. Sữa rửa mặt Melano CC Enzyme Vitamin C

Không chỉ nổi danh với Hyaluronic Acid, Rohto còn có thế mạnh với các sản phẩm chứa Vitamin C, tiêu biểu là dòng sản phẩm Melano CC. Đặc biệt, sữa rửa mặt Melano CC Enzyme Vitamin C đã tạo nên cơn sốt ngay khi ra mắt, thậm chí còn nhiều đợt cháy hàng.

Sản phẩm là sự kết hợp đột phá giữa enzyme, đất sét trắng và Vitamin C giúp làm sạch sâu và xử lý hiệu quả các vấn đề da như lỗ chân lông to, mụn đầu đen, da thô ráp và xỉn màu. Dùng xong chị em sẽ cảm nhận làn da sạch thoáng, lỗ chân lông như được "thở" mà không hề bị khô căng. Đây là sản phẩm “chân ái” của nhiều tín đồ làm đẹp, đặc biệt được yêu thích vào mùa hè, nhất là ở Đài Loan, Melano CC được coi là "chân ái"cho da dầu và da hỗn hợp.

Gợi ý shopping: Watsons - Giá: 144.000đ

3. Serum Vitamin C Melano CC

Melano CC của Rohto nổi bật với công nghệ độc quyền giúp Vitamin C thẩm thấu sâu hơn vào da. Sản phẩm còn được bổ sung các thành phần được Bộ Y tế Nhật Bản kiểm định và phê duyệt, bao gồm Vitamin C tinh khiết, dẫn xuất Vitamin C và dẫn xuất Vitamin E để cải thiện làn da tối ưu.

Vậy nên em này được coi là “ngôi sao” làm sáng da và mờ thâm, là item dưỡng da “kinh điển” ở Nhật nhận được nhiều lời khen như “cứu tinh cho thâm mụn” hay “giải pháp sau nắng”. Thành phần trong Serum Melano CC còn hỗ trợ giảm sẹo mụn và ngăn ngừa tích tụ melanin, thúc đẩy sản sinh collagen, chống lại các gốc tự do và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Gợi ý shopping: Melano CC - Giá: 262.000đ

4. Lotion dưỡng ẩm Hada Labo Gokujyun Super Hyaluronic Acid

Dòng sản phẩm dưỡng ẩm Hada Labo cực kỳ nổi tiếng ở Nhật và với hội đam mê làm đẹp châu Á, không chỉ toner mà cả lotion cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Lotion Hada Labo Gokujyun cũng chứa công thức dưỡng ẩm giúp bổ sung và khóa ẩm cho da, đồng thời có kết cấu mượt mà, dễ thẩm thấu, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu khi sử dụng.

Gợi ý shopping: Mira Chan's Kitchen - Giá: 545.000đ

5. Lotion Hada Labo Shirojyun Premium Whitening

Rohto tiếp tục phát huy thế mạnh của mình với nhu cầu thị trường để cho ra mắt dòng sản phẩm Hada Labo Shirojyun Whitening - sự kết hợp giữa Tranexamic Acid và Hyaluronic Acid. Tranexamic Acid được Bộ Y tế Nhật Bản phê duyệt là một thành phần làm trắng hiệu quả, giúp cải thiện các vết thâm do mụn, làm sáng da và cải thiện tình trạng da không đều màu.

Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung Allantoin giúp điều hòa lượng dầu trên da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và cải thiện các vấn đề về mụn, đồng thời dưỡng ẩm và làm mềm làn da khô ráp. Kết cấu của sản phẩm nhẹ nhàng, không gây nhờn rít, là lựa chọn lý tưởng cho chị em da dầu và da hỗn hợp có mong muốn dưỡng da trắng sáng.

Gợi ý shopping: Shop Rohto - Giá: 230.000đ

6. Serum Obagi Vitamin C10

Obagi là thương hiệu thứ hai thuộc sở hữu của Rohto chuyên cung cấp các sản phẩm dưỡng da có thành phần chủ yếu là Vitamin C. Ban đầu đây là thương hiệu của Mỹ, sau khi được Rohto mua lại, hai bên kết hợp nghiên cứu để phát triển dòng sản phẩm Serum Obagi Vitamin C - dòng serum "đỉnh chóp" với Vitamin C nguyên chất và Vitamin E.

Serum Obagi gồm 4 loại với các nồng độ C5, C10, C20, và C25, trong đó C10 bán chạy nhất. Sản phẩm đặc biệt hiệu quả đối với vấn đề lỗ chân lông to, đốm nâu, sẹo mụn và rất phù hợp cho những người mới bắt đầu sử dụng Vitamin C.

Điều đặc biệt là để Vitamin C có thể thẩm thấu tốt hơn vào da, dòng serum Obagi còn được bổ sung một chất thúc đẩy hấp thụ qua da. Do đó, lúc đầu người dùng sẽ cảm thấy da hơi dầu nhưng sau khi thẩm thấu, da sẽ hoàn toàn khô ráo và không còn cảm giác nhờn dính.

Ngoài ra, Obagi Vitamin C Serum cũng là một trong những sản phẩm hiếm hoi có giá đồng nhất toàn quốc tại Nhật Bản, dù mua ở sân bay hay cửa hàng thì mức giá đều giống nhau.

Gợi ý shopping: Obagizo.vn - Giá: 1.305.000đ – 2.358.000đ

7. Kem dưỡng ẩm Hada Labo

Dòng sản phẩm dưỡng ẩm của Hada Labo thực sự được ưa chuộng ở Nhật nên không thể không kể đến kem dưỡng ẩm. Tương tự dòng serum, em này cũng chứa 4 loại Hyaluronic Acid: Hyaluronic Acid lên men từ lợi khuẩn, Hyaluronic Acid đậm đặc, Hyaluronic Acid thông thường và Hyaluronic Acid thủy phân. Nhờ đó mà không chỉ cấp và giữ ẩm hiệu quả mà còn tạo một lớp bảo vệ da, giúp da chống lại các tác động từ môi trường bên ngoài.

Kết cấu kem Hada Labo mềm mượt, giống như gel đàn hồi, hỗ trợ khóa ẩm lâu dài mà không hề gây cảm giác dính, bí da. Chính vì vậy mà sản phẩm này luôn nằm trong danh sách best-seller của Rohto.

Gợi ý shopping: Hada labo Vietnam - Giá: 200.000đ

8. Sữa tắm DEOCO

Sữa tắm DEOCO được nghiên cứu và phát triển đặc biệt để giải quyết vấn đề mùi cơ thể, mùi mồ hôi và lão hóa mà nhiều phụ nữ trung niên lo lắng.

Nghiên cứu tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng mùi hương tự nhiên ngọt ngào của phụ nữ khi còn trẻ chủ yếu đến từ Lactone, với mức độ đạt đỉnh trong giai đoạn thiếu niên và bắt đầu giảm mạnh sau tuổi 30, dẫn đến sự mất dần mùi hương cơ thể. Trong khi đó, 2-Nonenal - tác nhân gây "mùi lão hóa" lại tăng lên theo độ tuổi, khiến cơ thể sinh ra mùi dầu khó chịu mà chỉ nước và sữa tắm thông thường không thể làm sạch được.

Như giải pháp "cứu cánh", sữs tắm DEOCO không chỉ chứa công thức kháng khuẩn giúp làm sạch và loại bỏ mùi cơ thể và mùi mồ hôi mà còn sử dụng đất sét trắng đặc biệt của Rohto và hương thơm ngọt ngào từ Lactone giúp hấp thụ dầu thừa và làm sạch mùi cơ thể từ gốc. Bởi vậy, chị em phát mê vì sử dụng sữa tắm DEOCO mang lại hương thơm ngọt ngào như những cô nàng trẻ trung.

Gợi ý shopping: Shopee - Giá: 528.000đ

9. Sữa tắm CareCera

Em này là một loại sữa tắm dưỡng ẩm cao cấp đến từ Nhật Bản, nổi bật nhờ kết cấu mousse mềm mại, dễ tạo bọt. Sữa tắm CareCera đặc biệt phù hợp cho những ai da khô, nhạy cảm hoặc ở trong môi trường khô lạnh vào mùa thu đông...

Với công thức chứa Ceramide và Ceramide-plus, sản phẩm giúp tăng cường chức năng bảo vệ hàng rào da, không chỉ làm sạch cơ thể mà còn dưỡng ẩm, giữ cho da mềm mại mà không bị khô căng. Đặc biệt, chị em dùng để rửa mặt cũng được nhé.

Gợi ý shopping: Siêu thị Sakura - Giá: 360.000đ

Nguồn: beauty321