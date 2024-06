Brad Pitt muốn có con với bạn gái kém 27 tuổi

Không thể phủ nhận Brad Pitt đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Cuộc chiến ly hôn kéo dài dai dẳng và ngày càng gay gắt tại tòa án, cùng với sự rạn nứt trầm trọng tình cha con tạo áp lực không nhỏ cho tài tử sinh năm 1963.

Tuy nhiên, Daily Mail tiết lộ rắc rối pháp lý và sự ghẻ lạnh của các con lại có tác dụng củng cố thêm mối quan hệ giữa Brad và bạn gái kém 27 tuổi, Ines de Ramon. Ở phương diện tình yêu, nam diễn viên Babylon dường như đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thậm chí không ngại kết hôn lần thứ 3 hay sinh thêm con với tình yêu mới.

Ines de Ramon là niềm an ủi của Brad Pitt trong giai đoạn suy sụp do bị con cái chối bỏ. Ảnh: BackGrid.

“Thật đau lòng cho Brad khi về cơ bản anh ấy không có mối quan hệ nào với các con mình. Nhưng Ines thực sự là nguồn an ủi và điều đó đưa họ đến gần nhau hơn. Việc có thêm con trong đời không phải là điều không thể. Ines còn trẻ và Brad cho biết anh sẵn sàng 100% nếu cô ấy muốn có con. Anh ấy thích ý tưởng xây dựng cuộc sống chung với Ines và không có gì là không thể thực hiện được. Brad nói Ines sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Cô ấy kiên nhẫn, dễ gần và có khiếu hài hước tuyệt vời. Nói cách khác, mối quan hệ của họ diễn ra suôn sẻ, không có ồn ào gì. Anh ấy sẽ ở bên Ines lâu dài”, một người bạn chia sẻ.

Vụ kiện giành quyền nuôi con chưa chính thức kết thúc nhưng mọi người đều đã thấy rõ kết quả. Brad Pitt đã thất bại trước Angelina Jolie trong cuộc chiến gia đình.

Brad Pitt được cho là vẫn yêu các con nhưng mất dần hy vọng có thể gắn kết tình cha con một lần nữa. Ảnh: Shutterstock.

Kể từ khi chia tay Angelina vào năm 2016, Brad Pitt nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với cả người trong lẫn ngoài ngành như minh tinh Nam Phi Charlize Theron, nữ diễn viên Mỹ Sydney Sweeney, nhà thiết kế trang sức Sat Hari Khalsa, nữ phóng viên Renee Bargh, diễn viên Andra Day hay siêu mẫu nội y Emily Ratajkowski...

Tuy nhiên, phải đến khi gặp Ines de Ramon, anh mới thực sự xiêu lòng. Hai người bắt đầu hẹn hò vào nửa cuối năm 2022 và chuyển đến sống chung vào tháng 2 vừa qua.

Cặp đôi chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, cũng chưa dự sự kiện công khai cùng nhau trước công chúng. Tuy nhiên, ở hậu trường, họ nhiều lần sánh đôi tại nơi công cộng, không thiếu những cử chỉ thân mật như ôm ấp, nắm tay... Họ còn bị bắt gặp tắm nắng trong trạng thái bán khỏa thân cùng nhau ở Mexico vào đầu năm 2023.