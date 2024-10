Bóng vàng Tiger 1 tỷ tiếp tục tìm thấy chủ nhân, cơ hội cuối cùng dành cho ai?

Cuối tháng 9 vừa qua, anh Trịnh Hoàng Năn ngụ tại quận Tân Phú, TP. HCM vui mừng khi liên hệ với Tiger Beer và được xác nhận trở thành chủ nhân may mắn tiếp theo sở hữu quả bóng vàng 1 tỷ đồng - giải Nhất của chương trình "Bật lon Tiger, nâng bóng vàng tỷ".



Không chỉ là "bàn tay vàng trong làng may mắn bật nắp lon", anh còn sở hữu trái tim ấm áp với mong muốn chia sẻ một phần giá trị giải thưởng đến với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Qua lời chia sẻ đầy phấn khởi của anh Trịnh Hoàng Năn, được biết anh là fan trung thành trên 10 năm của Tiger Beer nên chưa từng bỏ qua những chương trình ấn tượng và thú vị của thương hiệu. Và kỳ tích cuối cùng đã đến khi anh vô tình bật nắp lon trúng bóng vàng 1 tỷ trong dịp họp mặt cùng những người anh em chiến hữu. Bí kíp của anh cũng như câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim", không phải giải nhất thì vẫn còn nhiều phần thưởng giá trị khác. Và ngay cả khi không trúng thì niềm vui khi nâng lon cùng bạn bè vẫn luôn mang giá trị tinh thần rất lớn.

Anh Năn không thể giấu được niềm vui sướng khi cầm chiếc nắp lon mang giá trị 1 tỷ đồng trên tay.

Trước đó, Tiger Beer cũng đã tổ chức trao quả bóng vàng trị giá 1 tỷ đồng cho anh Trần Văn Đông, khách hàng may mắn trúng giải Nhất đầu tiên của chương trình "Bật lon Tiger, nâng bóng vàng 1 tỷ".

Đại diện từ Tiger Beer trao tặng cúp "Quả bóng vàng" đầu tiên cho anh Trần Văn Đông ở TP. Hồ Chí Minh

Cũng tại buổi trao giải, Tiger Beer còn mang đến bữa tiệc sôi động và cuồng nhiệt cho anh Đông và các khách hàng may mắn trúng giải Nhì với những tiết mục đầy sôi động. Nhiều tràng vỗ tay cùng tiếng cụng lon tưng bừng càng khiến cho niềm vui chiến thắng của những khách hàng may mắn trong đêm trao giải nhân lên gấp bội. Những người có mặt tại buổi trao giải hôm đấy hồ hởi đùa nhau rằng đến đây chung vui lấy vía để trở thành người may mắn tiếp theo cho chương trình khuyến mại của Tiger Beer.

Cũng tại sự kiện, giải thưởng trị giá 30 triệu đồng cũng đã được trao tặng tận tay cho những khách hàng may mắn trúng giải Nhì.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 2 khách hàng trúng giải Nhất mỗi giải 1 quả bóng vàng 1 tỷ đồng, hàng trăm giải Nhì - tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng/giải và hàng triệu giải tiền mặt trị giá 20.000 đồng đã được trao tặng đến người trúng thưởng. Vẫn còn 1 quả bóng vàng trị giá 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác đang chờ chủ nhân may mắn tiếp theo.



Khách hàng vẫn còn nhiều cơ hội trúng thưởng khi mua sản phẩm lon có in thông tin chương trình khuyến mại với các dòng: Tiger lon cao 330ml tại TP.HCM và Tiger Coolpack 250ml, Tiger Crystal Coolpack 250ml tại 6 tỉnh thành gồm TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các giải thưởng được ghi trực tiếp bên dưới nắp của lon bia có thông tin chương trình khuyến mại.

Chương trình diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20/10/2024, và ngày cuối cùng thông báo trúng thưởng là 04/12/2024.

Được biết, chương trình khuyến mại đẳng cấp "Bật lon Tiger, nâng bóng vàng 1 tỷ" sẽ mang đến hàng triệu giải thưởng hấp dẫn nhằm thổi bùng khoảnh khắc cuồng nhiệt cho người hâm mộ, khi những giải bóng đá sôi động nhất nửa cuối năm 2024 chính thức khởi tranh. Khi trúng thưởng, với giải Nhất và giải Nhì, khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 19001845 hoặc 028.62789007 để được hướng dẫn thủ tục đổi thưởng. Với các giải tiền mặt 20.000 VNĐ, khách hàng có thể đổi thưởng tại các điểm đổi giải của Tiger Beer nơi có treo băng rôn "Điểm đổi giải".

Chương trình "Bật lon Tiger, nâng bóng vàng 1 tỷ" nằm trong chuỗi hoạt động tri ân mang tên "Bật lon cuồng nhiệt, rước đại tiệc bóng vàng" mà Tiger Beer mang đến cho hàng triệu người tiêu dùng Việt trong không khí mùa lễ hội sôi động cuối năm đang đến gần. Chương trình chỉ dành cho người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên, các sản phẩm áp dụng trong chương trình được đóng gói trong bao bì thùng phiên bản giới hạn với thiết kế riêng biệt và vẫn giữ nguyên chất lượng tuyệt hảo, rạng danh toàn cầu của thương hiệu Tiger. Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được cập nhật trên fanpage chính thức của Tiger Beer tại http://www.facebook.com/TigerBeerVN hoặc tại website http://tigerkhuyenmai.com

