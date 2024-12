Bông hồng nước Anh nói về cái giá quá đắt cho sự nổi tiếng

Theo Keira Knightley, Pirates of the Caribbean là bộ phim vừa gây dựng danh tiếng cho cô khi chỉ mới ở ngưỡng 17-18 tuổi nhưng đồng thời lại cũng đẩy cô vào những tranh cãi không hồi kết, định hình sự phát triển cho con đường sự nghiệp theo hướng không mong đợi. Trên con đường mà Hollywood muốn lăng xê Keira Knightley, cô phải trở thành biểu tượng cho sự gợi cảm, với những hình ảnh hấp dẫn thu hút sự chú ý chẳng hạn như bằng cách chỉnh sửa số đo các vòng sao cho bắt mắt nhất trên những tấm poster quảng bá phim...

Nhưng sự thực thì nữ diễn viên người Anh không hề mong muốn theo đuổi hình mẫu bốc lửa như vậy, cô bị báo giới cho là mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng. Cô cũng thừa nhận đã rơi vào tình trạng suy nhược thần kinh ở tuổi 22 ở thời điểm bộ phim Pirates of the Caribbean: At World's End phát hành năm 2007.

Geoffrey Rush, Keira Knightley và Johnny Depp trong phim Pirates of the Caribbean: At World's End (Ảnh: Buena Vista/Everett)

Keira Knightley còn cho biết, trải nghiệm tồi tệ với cô khi nổi tiếng từ khi còn ở tuổi thiếu niên (trước Pirates of the Caribbean, nữ diễn viên đã được biết tới khi đóng vai nhỏ trong phim bom tấn Star Wars: The Phantom Menace) là luôn bị báo giới theo sát, soi kỹ nhất cử nhất động. Một mặt Keira Knightley hiểu rằng, những bước đột phá khi 17-21 tuổi có ý nghĩa rất lớn trong việc định hình vị thế của cô sau này, mang đến những khoản cát xê trong mơ đối với một nghệ sĩ trẻ nhưng đồng thời cô cũng cho biết cái giá phải trả khi quyền riêng tư bị tước đoạt là rất lớn, nhất là trong giai đoạn muốn khẳng định, thể hiện bản thân một cách mãnh liệt.

Soi chiếu câu chuyện của mình vào bối cảnh hiện nay Keira Knightley nói mạng xã hội đang làm trầm trọng thêm các vấn đề mà các cô bé tuổi teen có thể phải đối diện khi đặt mình vào sự phán xét của cộng đồng trên thế giới ảo.

Cũng vì có nhiều trải nghiệm cả ngọt ngào và cay đắng với sự nổi tiếng từ rất sớm nên Keira Knightley thận trọng với việc cho con cái nối nghiệp, ít nhất là tới tuổi trưởng thành khi các con có thể chín chắn hơn trong việc lựa chọn, theo đuổi những gì mình đam mê.

Sau một thời gian bùng nổ với các vai diễn trong những bộ phim kinh phí lớn, phim chuyển thể Keira Knightley quan tâm hơn tới những phim độc lập, những dự án phim gốc giàu chất sáng tạo.

Keira Knightley trong phim Black Doves (Ảnh: Netflix)

Mới đây, nữ diễn viên có sự tái xuất ấn tượng cùng series phim thể loại điệp viên, hành động, kịch tính Black Doves do Netflix sản xuất. Phim được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc hàng đầu trong mùa phim cuối năm, mang tới không khí khác biệt cho Giáng sinh. Với phần thể hiện ấn tượng, lột xác trong vai diễn phức tạp, Keira Knightley đã nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ Giải thưởng của giới phê bình và Giải Quả cầu vàng.