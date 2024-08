Non Negotiable là bộ phim hài hước - giật gân của Mexico đang gây bão trên Netflix những ngày qua, hiện đứng vị trí số 1 về lượt xem trên nền tảng trực tuyến này. Theo số liệu từ Flix Patrol, dự án hiện dẫn đầu tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt được ưa chuộng ở khu vực châu Mỹ Latinh.

Non Negotiable dẫn đầu lượt xem Netflix toàn cầu sau khi lên sóng.

Kịch bản Non Negotiable kể về Alan Binder (Mauricio Ochmann đóng) - một người kiếm sống bằng nghề giúp các lực lượng chức năng đàm phán với những kẻ tội phạm để tìm cách hạn chế những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, khi có con gái đầu lòng, anh hứa với vợ sẽ giải nghệ và tìm một công việc khác yên bình hơn. Thế nhưng, dù cố gắng, Alan vẫn không thể bỏ nghề dẫn đến mối quan hệ với vợ ngày càng trục trặc.

Một ngày, một kẻ tội phạm thành công bắt cóc tổng thống Mexico và người tình. Khi liên lạc với cảnh sát, hắn khăng khăng chỉ đồng ý đàm phán nếu người đứng giữa là Alan Binder. Anh phải đưa ra quyết định quan trọng khi đứng giữa việc cứu người đứng đầu đất nước hay lui về ở ẩn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình khỏi đổ vỡ.

Câu chuyện Non Negotiable xoay quanh một vụ bắt cóc tổng thống Mexico.

Câu chuyện Non Negotiable ghi điểm nhờ pha trộn yếu tố hài hước với câu chuyện trục trặc hôn nhân. Kịch bản gợi nhớ tác phẩm nổi tiếng Inside Man của đạo diễn Spike Lee. Đồng thời, tuyến truyện về rắc rối hôn nhân lại khiến người xem không khỏi nhớ về bom tấn You Hurt My Feelings ra mắt năm ngoái. Dù mô-típ không mới mẻ, Non Negotiable vẫn được đánh giá hấp dẫn vì nhiều chi tiết độc đáo về nghề đàm phán với tội phạm. Bên cạnh đó, nhiều tình tiết trong phim gợi nhớ tới bối cảnh chính trị - xã hội phức tạp tại Mexico hiện tại.

Dù không được đánh giá quá cao về chất lượng, Non Negotiable được khen giàu tính giải trí và mang tới những tràng cười sảng khoái cho khán giả. Với thời lượng 86 phút, tác phẩm phù hợp với những người muốn tìm một tác phẩm hài hướng nhưng vẫn có chiều sâu vừa đủ để giải trí dịp cuối tuần.